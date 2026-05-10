2027 से पहले BJP का मास्टरस्ट्रोक! योगी कैबिनेट में आज शामिल होंगे ये 6 नए चेहरे, जातीय समीकरण साधने की तैयारी

UP Cabinet Expansion: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्टिव मोड में आ गई है. कैबिनेट के बहुप्रतीक्षित विस्तार के जरिए बीजेपी ने जातीय समीकरण साधने की तैयारी कर ली है.

Yogi Cabinet Expansion: उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है. अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों की आहट के बीच, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार का सबसे बड़ा राजनीतिक दांव खेलने जा रहे हैं. लंबे समय से प्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार पर आखिरकार मुहर लग चुकी है.

आज रविवार (10 मई 2026) दोपहर लखनऊ के लोकभवन में नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा, जो न केवल सरकार की कार्यप्रणाली को नई ऊर्जा देगा, बल्कि 2027 के चुनावों के लिए भाजपा की चुनावी बिसात भी बिछाएगा.

मिशन 2027 पर फोकस

इस मंत्रिमंडल विस्तार की पटकथा शनिवार शाम को ही लिखी जा चुकी थी, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से राजभवन में मुलाकात की. वर्तमान में यूपी कैबिनेट में छह पद खाली हैं और माना जा रहा है कि इस बार भाजपा किसी बड़े प्रयोग के बजाय संतुलन पर ध्यान केंद्रित कर रही है.

पार्टी की रणनीति स्पष्ट है- ब्राह्मण, जाट, दलित (पासी, वाल्मीकि), लोधी और अति पिछड़ा वर्ग (OBC) को एक साथ साधकर विपक्षी गठबंधन की चुनौतियों को कम करना.

दिग्गजों का प्रमोशन

सूत्रों की मानें तो मुख्यमंत्री ने शनिवार देर रात सभी संभावित चेहरों से अंतिम दौर की चर्चा पूरी कर ली है. इस विस्तार में केवल नए चेहरे ही शामिल नहीं होंगे, बल्कि अच्छा प्रदर्शन करने वाले मंत्रियों का कद भी बढ़ाया जाएगा.

सोमेंद्र तोमर और अजीत पाल

पश्चिमी यूपी से आने वाले राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर को उनके काम का इनाम कैबिनेट या स्वतंत्र प्रभार के रूप में मिल सकता है. वहीं, पाल बिरादरी के प्रमुख चेहरे और सूचना एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री अजीत पाल की भी पदोन्नति लगभग तय मानी जा रही है.

नए चेहरों की एंट्री- कैलाश राजपूत

लोधी समाज के कद्दावर नेता और कन्नौज की तिर्वा सीट से विधायक कैलाश राजपूत को मंत्रिमंडल में जगह मिलना तय माना जा रहा है. ऐसा कर भाजपा लोधी वोट बैंक को सुरक्षित करने का प्रयास करेगी.

मनोज पांडेय- सपा के 'चाणक्य' अब भगवा खेमे की ढाल

इस पूरे विस्तार में सबसे चर्चित नाम रायबरेली की ऊंचाहार सीट से विधायक डॉ. मनोज पांडेय का है. कभी अखिलेश यादव के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में शुमार रहे मनोज पांडेय ने लोकसभा चुनाव के दौरान पाला बदलकर भाजपा का दामन थामा था. राजनीति विज्ञान में पीएचडी डॉ. पांडेय को भाजपा एक प्रखर ब्राह्मण चेहरे के रूप में पेश कर रही है. उनका लंबा अनुभव और रायबरेली क्षेत्र में पकड़ भाजपा को विपक्षी किलों में सेंध लगाने में मदद करेगी.

भूपेंद्र सिंह चौधरी- जाट वोट पर पैनी नजर

पश्चिमी यूपी में किसानों और जाटों की नाराजगी दूर करने के लिए भूपेंद्र सिंह चौधरी एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी के साथ कैबिनेट में वापसी कर सकते हैं. संगठन के माहिर खिलाड़ी चौधरी का कद जाट समुदाय में सर्वोपरी है.

कृष्णा पासवान और सुरेंद्र सिंह दिलेर

वहीं, दलित समाज को प्रतिनिधित्व देने के लिए भाजपा ने कृष्णा पासवान (पासी समाज) और सुरेंद्र सिंह दिलेर (वाल्मीकि समाज) पर भरोसा जता सकती है. कृष्णा पासवान फतेहपुर की खागा सीट से आती हैं और उनकी छवि एक जुझारू महिला नेता की है. हाथरस से आने वाले सुरेंद्र दिलेर का परिवार पीढ़ियों से जनसेवा में रहा है, जिससे वाल्मीकि समाज में भाजपा की पैठ और गहरी होने की उम्मीद है.

हंसराज विश्वकर्मा- अति पिछड़ों का मिलेगा साथ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा का नाम भी चर्चा में है. इनकी एंट्री के साथ अति पिछड़े वर्ग (OBC) को संदेश जाएगा. विश्वकर्मा समाज पूर्वांचल में निर्णायक भूमिका निभाता है. गैर-यादव ओबीसी वोट बैंक को एकजुट रखना भाजपा की दीर्घकालिक चुनावी रणनीति का हिस्सा है.

वर्तमान में मुख्यमंत्री और दो उप-मुख्यमंत्रियों सहित कुल 54 मंत्री हैं. नियमों के मुताबिक, यूपी में अधिकतम 60 मंत्री हो सकते हैं. इस विस्तार के बाद यह कोटा लगभग भर जाएगा. मनोज पांडेय जैसे नेताओं का लखनऊ और रायबरेली के बीच पूजा-पाठ और मुलाकातों का दौर यह साफ करता है कि यह केवल एक प्रशासनिक फेरबदल नहीं, बल्कि एक इमोशनल और पॉलिटिकल कनेक्ट बनाने की कोशिश है.

2027 की चुनावी तैयारी शुरू

योगी सरकार का यह मंत्रिमंडल विस्तार साफ संदेश देता है कि भाजपा अब पूरी तरह से चुनावी मोड में है. 6 नए चेहरे और 2 प्रमोशन के जरिए पार्टी ने उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक हर कोने को कवर करने की कोशिश की है. अब देखना यह है कि शपथ लेने वाले ये 'दिग्गज' 2027 की चुनावी राह को भाजपा के लिए कितना आसान बना पाते हैं.