Budget 2026: क्या Old Tax Regime बनेगी इतिहास? वित्त मंत्री दे सकती हैं सवाल का जवाब

वित्त सचिव के बिना तैयार हुआ Budget 2026, जानें क्यों अहम है यह पद और कितनी मिलती है सैलरी

बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति से मिलीं निर्मला सीतारमण, द्रौपदी मुर्मू ने दही-चीनी खिलाकर दी शुभकामनाएं, देखें Video

हर बार की तरह इस बार भी खास है निर्मला सीतारमण की साड़ी का रंग, जानें बैंगनी कलर से बजट का कनेक्शन

Buget 2026: निर्मला सीतारमण के 9 बजट के नौ लुक, साड़ियों का कलेक्शन ललचा देगा आपका मन

कितनी पढ़ी-लिखी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण? इस विषय में ली है तीन डिग्रियां

Homeडीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

Budget 2026: कांचीवरम साड़ी में कर्तव्य पथ पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, तमिलनाडु चुनाव से है Saree का कनेक्शन  

नौवां Union Budget 2026 पेश करने की तैयारी में कर्तव्य भवन पहुंचीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, हाथ से बुनी मैरून रंग की एक खूबसूरत कांचीवरम साड़ी में नजर आईं. कहा जा रहा है कि अपने इस लुक से निर्मला सीतारमण ने अपने गृह राज्य तमिलनाडु की पुरानी सांस्कृतिक विरासत को एक ट्रिब्यूट दिया है. 

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Feb 01, 2026, 10:58 AM IST

Budget 2026: कांचीवरम साड़ी में कर्तव्य पथ पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, तमिलनाडु चुनाव से है Saree का कनेक्शन  
Union Budget 2026: तमिलनाडु में चुनाव होने हैं. दक्षिण के इस महत्वपूर्ण राज्य में सूखा खत्म हो और कमल का भव्य उदय हो सके, भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से इस दिशा में प्रयासरत है. माना जा रहा था कि चुनाव से पहले भाजपा, तमिल समुदाय को रिझाने का हर संभव प्रयास करेगी. ये कयास सच होते दिखाई दे रहे हैं. लगातार नौवां यूनियन बजट पेश करने की तैयारी में कर्तव्य भवन पहुंचीं केंद्रीय वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman, हाथ से बुनी मैरून रंग की एक खूबसूरत Kanchivaram Saree में नजर आईं.

कहा जा रहा है कि अपने इस लुक से निर्मला सीतारमण ने अपने गृह राज्य तमिलनाडु की पुरानी सांस्कृतिक विरासत को एक ट्रिब्यूट दिया है. Queen Of Silk Sarees के नाम से मशहूर,कांचीवरम सिल्क साड़ियां सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली भारतीय साड़ियों में से एक हैं. जिन्हें धारण करना ज़्यादातर भारतीयों के लिए बहुत गर्व की बात हैं.

तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम शहर से आने वाली कांचीवरम साड़ियां अपनी बेहतरीन सिल्क की क्वालिटी, जटिल डिज़ाइन और शानदार लुक के लिए जानी जाती हैं.

बताया जाता है कि इन साड़ियों की चमकदार बुनाई में तमिलनाडु के गौरवशाली इतिहास के अलावा सांस्कृतिक भावनाओं की झलक शामिल होती हैं, जो इन्हें एक महिला के जीवन के सभी खास मौकों के लिए पसंदीदा पहनावा बनाती हैं.

जानें क्या है इन साड़ियों का इतिहास 

कांचीवरम सिल्क साड़ियों की शुरुआत 7वीं सदी में चोल वंश के शासनकाल में हुई थी. तमिलनाडु का एक गांव कांचीपुरम, अपने टैलेंटेड सिल्क बुनकरों के लिए जाना जाता था, जो हाई-क्वालिटी सिल्क के कपड़े बना सकते थे. इतिहास पर नजर डालें तो मिलता है कि ये साड़ियां, जिन्हें शाही परिवार की महिलाएं  खास रीति-रिवाजों और मौकों पर पहनती थीं, अपने शानदार डिज़ाइन और बढ़िया सिल्क के लिए मशहूर थीं.

ज्ञात हो कि 19वीं सदी में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार की भारतीय सिल्क मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट पर मोनोपॉली के कारण पारंपरिक सिल्क साड़ी बुनकर लगभग खत्म हो गए थे. लेकिन कांचीपुरम के कारीगरों ने अपने हुनर ​​को बचाए रखा, और अमीर और कुलीन वर्ग के लोग इन बढ़िया सिल्क साड़ियों को पहनते रहे.

इस साड़ी को लेकर क्या बताती हैं पौराणिक हिंदू दंतकथाएं 

हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, मार्कंडा सिल्क बुनकर, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने खुद देवताओं के लिए कपड़े बुने थे, कांचीवरम सिल्क बुनकरों के पूर्वज माने जाते हैं.

ऐसा माना जाता है कि दो मुख्य बुनाई समुदाय, देवांग और सालिगर, आंध्र प्रदेश से आकर कांचीपुरम गांव में बस गए. अपनी बुनाई के हुनर ​​का इस्तेमाल करके, उन्होंने कांचीवरम सिल्क साड़ियों पर शहर के आसपास के मंदिरों में देखी गई आकृतियों के जटिल डिज़ाइन बनाना शुरू किया.

क्या है इन साड़ियों को बनाने का प्रोसेस 

एक कलाकृति की तरह, हर कांजीवरम सिल्क साड़ी पूरी तरह से बेहतरीन सिल्क से बनी होती है. सावधानी से निकालने के बाद, सिल्क के धागे को गहरे रंगों में रंगा जाता है और ज़री के साथ बुना जाता है. कपड़े की ड्यूरेबिलिटी बनाए रखने के लिए इस्तेमाल से पहले धागे को पहले धोया जाता है, चावल के पानी में भिगोया जाता है और धूप में सुखाया जाता है. फिर, इसे हाथ से, लगातार घूमने वाली गति में चमकीले रंगों में रंगा जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि रंग पूरे कपड़े पर समान रूप से फैले.

बताते चालें कि असली ज़री चांदी या सोने के धागे का उपयोग करके बनाई जाती है जिसे चांदी या सोने के सरकारी अलॉय से निकाला जाता है और रोलर्स का उपयोग करके चपटा किया जाता है. आज इस्तेमाल होने वाली ज़्यादातर ज़री गुजरात से आती है, जबकि सिल्क तमिलनाडु से आता है.

बुनाई के कमरे में भेजने से पहले, रंगीन धागों और ज़री को बहुत सावधानी से छांटा जाता है ताकि कोई उलझन न हो जिससे तैयार प्रोडक्ट पर असमान सतह बन सकती है. अलग-अलग धागों को बुनाई करघे पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक बांधा  जाता है. यहां, ताने के सिरों को शारीरिक रूप से खींचने और उन्हें करघे पर पिछले ताने से जोड़ने की मेहनत वाली प्रक्रिया शुरू होती है.

डिज़ाइन को कपड़े पर हाथ से बुना जाता है और यह तकनीक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चली आ रही है. एक कांजीवरम सिल्क साड़ी को पूरा करने में डिज़ाइन की जटिलता के आधार पर कई हफ़्ते, या यहां तक कि महीने भी लग सकते हैं.

अत्यधिक लोकप्रिय हैं ये साड़ियां होती है हर ओर प्रशंसा 

गौरतलब है कि कांचीवरम सिल्क साड़ियां सभी तरह की महिलाओं के बीच बहुत पॉपुलर हैं और अब इन्हें स्टेटस सिंबल के रूप में देखा जाता है. अपनी बेहतरीन कारीगरी के लिए मशहूर, ये सिल्क साड़ियां त्योहारों, शादियों और दूसरे शुभ मौकों का कल्चरल रिप्रेजेंटेशन हैं. भले ही ये कितनी भी महंगी हों, ये अक्सर परिवार की खूबसूरत विरासत बन जाती हैं जो प्यार और आशीर्वाद के तोहफे के तौर पर पीढ़ियों तक दी जाती हैं.

कांचीवरम सिल्क साड़ियां अपने चमकीले रंगों, खास डिज़ाइनों जैसे जाने-पहचाने चेक से लेकर चमकदार चौड़े बॉर्डर तक, और मोर, कलश, पत्तियां वगैरह जैसे शानदार बुने हुए मोटिफ्स की वजह से दूसरी साड़ियों के बीच अलग दिखती हैं.

सिल्क की प्योरिटी के साथ-साथ इस क्राफ्ट की बुनाई में कीमती धातुओं का इस्तेमाल सिंबॉलिज्म का रिफ्लेक्शन है और यह दुनिया भर की अमीर महिलाओं के बीच एक पॉपुलर पसंद रही है. इसकी जड़ें ऋग्वेद, महाभारत और रामायण के पवित्र ग्रंथों में मिलती हैं, जो शुद्ध सोने से बुने हुए कपड़े के बारे में बताते हैं.

दुनिया भर के ऐतिहासिक टेक्सटाइल्स, जिनमें यूरोपियन ब्रोकेड, पर्शियन और ईरानी वेलवेट बुनाई, और दक्षिण-पूर्व एशियाई सिल्क शामिल हैं, सभी में मेटैलिक सोने के धागे का इस्तेमाल किया गया था. इसने रॉयल्टी और अमीरों का संरक्षण आकर्षित किया क्योंकि इसे प्योरिटी और डिग्निटी का प्रतीक माना जाता था.

भाजपा के हिदुत्व के एजेंडा को दर्शाती है वित्त मंत्री का परिधान 

जिक्र तमिलनाडु चुनाव के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पहनी इन साड़ियों का हुआ है. तो जैसा कि ऊपर ही पौराणिक हिंदू दंतकथाओं के अलावा इस साड़ी के तार ऋग्वेद, महाभारत और रामायण के पवित्र ग्रंथों से जुड़े थे तो कहीं न कहीं ये साड़ियां भाजपा के हिदुत्व के एजेंडा को दर्शाती हैं जो पार्टी का कोर और जीत का आधार है. 

इस सरकार में मंत्री ही नहीं, पीएम के परिधान में एक सियासी सन्देश छिपा होता है. लाल किला पर झंडा फहराते हुए पीएम के कपड़े अकसर आने वाले चुनावों को ध्यान में रखकर चुने जाते हैं. निर्मला सीतारमण भी इसी परंपरा को निभाती रही हैं. इस बजट में निर्मला की ये साड़ी भाजपा के मिशन साउथ को कितना आगे ले जाती है? इसका पता जल्द ही चल जाएगा.

हर बार की तरह इस बार भी खास है निर्मला सीतारमण की साड़ी का रंग, जानें बैंगनी कलर से बजट का कनेक्शन
Buget 2026: निर्मला सीतारमण के 9 बजट के नौ लुक, साड़ियों का कलेक्शन ललचा देगा आपका मन
कितनी पढ़ी-लिखी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण? इस विषय में ली है तीन डिग्रियां
इन तारीखों में जन्मे लोगों के अंदर होती है भविष्य देखने की क्षमता, 90 प्रतिशत प्रेडिक्शन होती हैं सच
Budget 2026: ब्रीफकेस से 'बहीखाता' और फिर एक 'टैब' में समाया पूरा लेखा-जोखा, जानें कैसे बदला भारतीय बजट का चेहरा
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के साथ होती हैं 'अलौकिक शक्तियां'! बस पहचानने की है देरी
क्या लोहे की अंगूठी पहनने से शनि का क्रोध सचमुच कम होता है?
बजट से बटुए में लगेगी आग या कलेजे को मिलेगी ठंडक, सूर्य का साल, दिन और तारीख का कैसा होगा पावर पंच?
भगवान कृष्ण की बांसुरी का नाम क्या था? किस चीज से बनी थी कान्हा की बंसी जिसे सुनकर सब हो जाते थे मंत्रमुग्ध
सूर्य और राहु के ग्रहण योग से बढ़ेगी इन 3 राशियों के जातकों की मुश्किलें, फूंक फूंक कर रखें कदम
