Explained: तुर्की को मिली बड़ी कामयाबी, बिना पायलट वाले लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण किया, क्या भारत के पास है ऐसी ताकत?

डीएनए एक्सप्लेनर
अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स नए जमाने के सबसे खास हवाई प्लेटफार्म बनते जा रहे हैं. अब इनका इस्तेमाल सिर्फ इंटेलिजेंस, सर्विलांस और टोही विमान के रूप में नहीं हो रहा. मानवरहित विमानों को अब युद्धक भूमिकाओं के लिए भी तैयार किया जा रहा है.
रक्षा क्षेत्र में तुर्की को एक बड़ी कामयाबी मिली है. तुर्की ने अपने मानवरहित लड़ाकू विमान Bayraktar किजिलेल्मा से गोला-बारूद दागने का सफल परीक्षण कर लिया है. अनमैंड एयरक्राफ्ट Bayraktar ने परीक्षण में इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम का उपयोग करके अपने निशाने को एलजीके-82 और टेबर-82 बमों से नष्ट किया. तुर्किये टुडे ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि यह परीक्षण इटली और तुर्की की डिफेंस कंपनियों के बीच K-SWARM प्रोग्राम के तहत लाइव ट्रायल्स का पहला चरण था.
Bayraktar किजिलेल्मा मानवरहित लड़ाकू विमानों के विकास में तुर्की की सबसे महत्वाकांक्षी पहल है. इसे स्टील्थ बनाया गया है. इस विमान की सबसे बड़ी खासियत इसका जेट इंजन से संचालित होना है. ये अनमैन्ड एयरक्राफ्ट हवा से जमीन और हवा से हवा में हमला कर सकता है. Bayraktar का वजन फुल पेलोड के साथ छह टन है. इसका सफल परीक्षण तु्र्की के लिए एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है क्योंकि इससे तुर्की वायु सेना की ताकत में कई गुना इजाफा हो जाएगा.
फिलहाल भारतीय वायुसेना के पास ऐसा कोई विमान सेवा में नहीं है जो बिना पायलट के ऑपरेट होता हो. लेकिन, डीआरडीओ ऐसी कई परियोजनाओं पर काम कर रहा है जो पूरा होने के करीब हैं. आने वाले कुछ सालों में इंडियन एयरफोर्स के पास भी ऐसे बिना पायलट वाले विमान होंगे जो भारी हथियारों से लैस होंगे. ये एयरक्राफ्ट आसमान से जमीन पर हमला करने के अलावा एयर-टू-एयर मिशन को भी अंजाम दे सकते हैं.
भारत के अपने 'घातक' स्टील्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल पर तेजी और गंभीरता से काम कर रहा है. यह मानवरहित विमान DRDO द्वारा विकसित 'कावेरी डेरिवेटिव इंजन' से ताकत पाएगा. हथियारों के साथ लगभग 13 टन वजनी घातक UCAV क्षमता और कीमत के मामले में तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के बराबर ही है. सबसे खास बात ये है कि 'घातक' स्टील्थ ड्रोन बड़ी आसानी से हिमालयन एयरस्पेस में भी उड़ान भर पाएगा जहां उन्नत पारंपरिक युद्धक विमानों को भी मुश्किल होती है.
डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन 'घातक' को एक स्टील्थ बॉम्बर से कहीं ज्यादा बेहतर बना रहा है. भारतीय वायुसेना के लिए ये अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल कितना खास है इसका पता इससे चलता है कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने लगभग लगभग 39,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर ऐसे 60 एडवांस्ड ड्रोन खरीदने की मंजूरी दे दी है.
हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड भारतीय वायुसेना के लिए एक ऐसा मानवरहित विमान बना रही है जो मुख्य लड़ाकू विमानों के साथ लॉयल विंगमैन की भूमिका निभाएंगे. 'कोलेबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सिस्टम' के तहत विकसित किए जा रहे ये प्लेटफार्म तेजस Mk2, राफेल, Su-30MKI और आने वाले पांचवीं पीढ़ी के AMCA जैसे फ्रंटलाइन फाइटर्स के साथ उड़ान भरेंगे. इस परियोजना को संक्षेप में 'CATS वॉरियर' प्रोग्राम भी कहा जाता है. 'CATS वॉरियर' एक दो टन से ज्यादा वजन वाला बिना पायलट का जेट होगा स्मार्ट हथियार ले जाने के लिए बनाया जा रहा है. यह उन्नत सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट से भी लैस होगा. खतरनाक इलाकों में आगे उड़कर ये लॉयल विंगमैन इंसानी पायलटों को खतरों से दूर रखेंगे.
DRDO ने 'आर्चर-NG' अनमैन्ड एरियल व्हीकल (UAV) को अपग्रेड कर दिया है. शुरू में इसे इंटेलिजेंस, सर्विलांस और टोही विमान के रूप में एक मीडियम-एल्टीट्यूड लॉन्ग-एंड्योरेंस (MALE) ड्रोन के तौर पर विकसित किया गया था. लेकिन अब 'आर्चर-NG' को जमीनी और हवाई, दोनों तरह के लक्ष्यों के खिलाफ लड़ाकू अभियानों को अंजाम देने के लिए अपग्रेड किया जा रहा है. इस MALE ड्रोन को हाई-रिज़ॉल्यूशन इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल और इन्फ्रारेड सेंसर, सिंथेटिक अपर्चर रडार और हाई-बैंडविड्थ डेटा लिंक से लैस किया जा रहा है. 'आर्चर-NG' 18 घंटे से ज्यादा समय तक उड़ान भरने और 30,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर काम करने में सक्षम होगा.
भारतीय सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला इस मुद्दे पर कहते हैं कि दुनिया भर में युद्ध के तरीके तेजी से बदल रहे हैं. युद्धक्षेत्र की बदलती स्थितियों के बीच किसी देश को लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए. पिछले चार साल से जारी रूस-यूक्रेन युद्ध और हालिया ईरान-अमेरिका युद्ध का उदाहरण देते हुए जनरल (रि.) राज शुक्ला कहते हैं कि नए जमाने की लड़ाई में अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का महत्व पारंपरिक लड़ाकू विमानों से ज्यादा हो गया है. एक तो ये इंसानी जान को खतरे से दूर रखते हैं, दूसरे ऐसे प्लेटफार्म दुश्मन के इलाके में बेहद अंदर तक जाकत उन मिशनों को अंजाम दे सकते हैं जिनके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता.