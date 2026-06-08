क्या TMC के बागी सांसदों की लोकसभा सदस्यता हो जाएगी रद्द? जानिए क्या कहता है नियम

ममता बनर्जी के लिए इसे अब तक का सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है. इस महाबगावत के बाद अब हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या इन बागी सांसदों की लोकसभा सदस्यता रद्द हो जाएगी?

पश्चिम बंगाल की राजनीति में सियासी भूचाल खड़ा हो गया है. तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सुप्रीमो ममता बनर्जी को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है. पार्टी के 20 लोकसभा सांसदों ने बगावत का बिगुल फूंकते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिख दी है और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए (NDA) गठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई है.

इस बगावत की कमान संभाल रहीं टीएमसी सांसद काकोली दस्तीदार ने सोमवार (8 जून 2026) को साफ कहा है कि वे पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों को स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि उनका राजनीतिक भविष्य एनडीए के साथ ज्यादा सुरक्षित है. लेकिन राजनीति के गलियारों में अब सबसे बड़ा सवाल यह गूंज रहा है कि क्या इन बागी सांसदों की लोकसभा सदस्यता बच पाएगी या दलबदल कानून के तहत उनकी सदस्यता चली जाएगी?

पर्दे के पीछे क्या हुआ?

यह बगावत अचानक नहीं हुई. ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी जब दिल्ली में विपक्षी इंडिया (INDIA) ब्लॉक की बैठक में हिस्सा ले रहे थे, ठीक उसी वक्त टीएमसी के करीब एक दर्जन असंतुष्ट सांसद केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बंगाल चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव के दिल्ली स्थित आवास पर गुप्त बैठक कर रहे थे.

इससे पहले सुखेंदु रॉय और काकोली दस्तीदार के नेतृत्व में टीएमसी के 16 सांसदों ने सीएम शुभेंदु अधिकारी से भी मुलाकात की थी. बगावत करने वाले बड़े चेहरों में काकोली दस्तीदार, पार्थ भौमिक, जगदीश बसुनिया, देव, शताब्दी रॉय, रचना बनर्जी, शत्रुघ्न सिन्हा और प्रसुन बनर्जी जैसे दिग्गज शामिल हैं. इन सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर संसद में अपने बैठने की व्यवस्था भी अलग करने की मांग की है.

क्या कहता है दलबदल कानून?

अब आते हैं असली कानूनी पेंच पर. भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची में दलबदल विरोधी कानून का पूरा लेखा-जोखा है. यह कानून इसलिए बनाया गया था ताकि कोई भी सांसद या विधायक चुनाव जीतने के बाद लालच या किसी अन्य वजह से अपनी पार्टी न बदले.

नियम 1- अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ना- अगर कोई सांसद अपनी मर्जी से उस पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है जिसके टिकट पर वह चुनाव जीता है, तो उसकी संसद सदस्यता तुरंत रद्द हो जाएगी.

अगर कोई सांसद अपनी मर्जी से उस पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है जिसके टिकट पर वह चुनाव जीता है, तो उसकी संसद सदस्यता तुरंत रद्द हो जाएगी. नियम 2- पार्टी के खिलाफ वोट करना (विप)- अगर कोई सांसद संसद के अंदर अपनी पार्टी के आदेश (Whip) के खिलाफ जाकर वोट करता है या वोटिंग से गायब रहता है, तो भी उसकी सदस्यता रद्द हो सकती है.

तो क्या इन 20 सांसदों की सदस्यता रद्द हो जाएगी?

इस कानून में एक बहुत बड़ा अपवाद है, जो इन बागी सांसदों को बचा सकता है. साल 2003 में इस कानून में संशोधन किया गया था. नए नियम के मुताबिक, यदि किसी पार्टी के कम से कम दो-तिहाई (2/3) सांसद या विधायक एक साथ टूटकर किसी दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं या नया गुट बनाते हैं, तो उन पर दलबदल कानून लागू नहीं होगा, उनकी सदस्यता बची रहेगी.

टीएमसी का गणित क्या है?

लोकसभा में टीएमसी के कुल सांसदों की संख्या 29 है, जिसके हिसाब से इन बागी सांसदों की कुल संख्या दो-तिहाई (2/3) से ज्यादा हो रही है. ऐसे में कानूनन तो इनकी सदस्यता को कोई खतरा नहीं होगा. वे सुरक्षित रूप से एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं. लेकिन, अगर यह संख्या दो-तिहाई से एक भी कम रह गई, तो ममता बनर्जी की शिकायत पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इन सभी बागी सांसदों को अयोग्य घोषित कर सकते हैं. ऐसी स्थिति में इन सभी की सीटों पर दोबारा उपचुनाव कराने होंगे.

आगे क्या होगा, आखिरी फैसला किसका?

इस पूरे मामले में आखिरी और सबसे पावरफुल रोल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का है. दलबदल कानून के तहत किसी भी सांसद की सदस्यता रद्द करने या न करने का अंतिम फैसला स्पीकर ही लेते हैं. बागी सांसदों ने पहले ही स्पीकर को चिट्ठी लिखकर अलग बैठने की जगह मांग ली है, जिससे साफ है कि वे कानूनी लड़ाई के लिए तैयार हैं. अब देखना यह होगा कि ममता बनर्जी इस बगावत को रोकने के लिए क्या कानूनी कदम उठाती हैं और बंगाल की राजनीतिक बिसात पर ऊंट किस करवट बैठता है.