सलमान के नाम पर सेलिब्रिटिज को टारगेट करना सिर्फ 'आंखों का धोखा'! एक्सपर्ट ने बताई हमले के पीछे की पूरी कहानी

Tiger Shroff Latest News: मुंबई में एक्टर टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले में शामिल तीनों आरोपियों को पुलिस ने चंद घंटों में ही कोटा से धर दबोचा. राज्यस्थान पुलिस ने उन्हें मुंबई पुलिस को सौंप दिया है. आगे की पूछताछ की जा रही है.

Tiger Shroff News Update: अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुए जानलेवा हमले में शामिल तीनों आरोपियों को पुलिस ने कुछ ही घंटे बाद राजस्थान के कोटा से धर दबोचा. पकड़े गए दो आरोपी हरियाणा के रहने वाले हैं, वहीं एक बिहार के बेगूसराय का है. हमले में टाइगर श्रॉफ बाल-बाल बच गए. उन्हें सिर्फ हल्की चोटें आईं, लेकिन उनका ड्राइवर घायल हो गया. महाराष्ट्र के डिप्टी CM एकनाथ शिंदे ने घर जाकर टाइगर से मुलाकात की. वहीं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि दोषी कोई भी उसे बख्शा नहीं जाएगा. हमले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शामिल होने की बात सामने आई है. लॉरेंस के गुर्गे अनिल पंडित ने हमले की जिम्मेदारी ली है.

लॉरेंस गैंग ने ली हमले की जिम्मेदारी!

अनिल पंडित बताने वाले शख्स ने टाइगर श्रॉफ पर हुए जानलेवा हमले की जिम्मेदारी ली. ऑडियो क्लिप में उसे यह कहते हुए सुना जा सकता है कि 'सबका नंबर आएगा', जो 'फेम पाने' के लिए बिश्नोई के खिलाफ बोलते हैं. ऑडियो में अनिल पंडित यह कहते हुए सुना जा सकता है कि टाइगर श्रॉफ को सलमान के साथ काम न करने की चेतावनी दी गई थी.

यह पहला मौका नहीं है, जब किसी सेलेब्रिटी पर हुए हमले से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम जुड़ा है. बीते 4 साल में 10 हस्तियों पर हुए हमलों में लॉरेंस गैंग का नाम आ चुका है. इसी मामले को लेकर DNA ने मुंबई में क्राइम की दुनिया पर नजर रखने वाले सीनियर जर्नलिस्ट विवेक अग्रवाल से बात की. विवेक अग्रवाल ने पिछले 30 से अधिक वर्षों से मुंबई के अंडरवर्ल्ड और अपराध जगत को करीब से कवर किया है.

क्या इस घटना में कोई पैटर्न फॉलो हुआ?

सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट विवेक अग्रवाल ने DNA Hindi से बात करते हुए कहा कि इस घटना में कोई पैटर्न नहीं है. इसके अंदर मुझे सिर्फ एक 'पॉलिटिकल एजेंडा' दिखाई दे रहा है और वह यह है कि किसी खास ग्रुप, जो फिल्म सेलिब्रिटीज हैं को ही पिछले चार साल से टारगेट किया जा रहा. यह सारा का सारा जो है उन लोगों को दबाने और धमकाने की कोशिश है जो एक पर्टिकुलर विचारधारा के तहत आ कर उनका काम करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं. जहां तक बात है इस पर्टिकुलर गिरोह की, जो यह चाह रहा है कि 'ब्लैकबक' केस में सलमान खान माफी मांगे. सलमान खान के जरिये जो दूसरे लोगों को टारगेट करके और दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है, यह महज एक आईवॉश है. यह सिर्फ आंखों का धोखा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है.

घटना के पीछे बड़ी साजिश

इसके पीछे बहुत बड़ी कोई कॉन्सपिरेसी है. अगर कोई साजिश नहीं होती तो अब तक मुंबई पुलिस को अनमोल और लॉरेंस से पूछताछ की इजाजत मिल गई होती, जो बार-बार डिनाई की जा रही है. मुंबई पुलिस को सिर्फ निचली अदालतों से आदेश दे दिया जाता है और गुजरात पुलिस की तरफ से भी यह कह दिया जाता है कि अगर इन्हें कहीं ले जाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाएगी. उनके न ले जाने की वजह से जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनी हुई है, उसका क्या करें? अब उसमें यह चीज हो जा रही है कि उनको ला नहीं पा रहे. उनसे पूछताछ नहीं हो पा रही. फ्री रन मिला हुआ है, जो मर्जी आए करते रहो. जहां मर्जी आए करते रहो, जैसे मर्जी आए दहशत फैलाते रहो. उन्होंने बताया कि इस चीज से मैं एक ही नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुंबई पुलिस पर भी पॉलिटिकल प्रेशर है, जिसकी वजह से वो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जा रही है.

बाबा सिद्दीकी केस में भी लगी है लताड़

विवेक अग्रवाल ने बताया कि मुंबई पुलिस को स्थानीय अदालतों ने बाबा सिद्दीकी के केस में जमकर लताड़ा है कि आपने अनमोल और लॉरेंस से पूछताछ क्यों नहीं की? इसके बावजूद मुंबई पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है. निश्चित तौर पर किसी जगह पर तो उनके ऊपर किसी तरह का कोई राजनीतिक या कोई और दबाव है, यह मुझे दिख रहा है. उन्होंने बताया कि अगर विश्नोई गैंग के लोग इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं और यह कह रहे हैं कि अगर तुम सलमान खान के साथ काम करोगे तो हम तुमको नहीं छोड़ेंगे. सलमान खान के साथ काम करने वाले किसी आदमी को नहीं छोड़ेंगे. अरे भाई कितने लोगों की हत्या करोगे?



क्राइम लेखक और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट विवेक अग्रवाल ने बताया कि सलमान के साथ पिछले कुछ सालों में काम करने वाले लोगों की संख्या पांच से दस लाख होगी, तो क्या उसकी हर फिल्म में जाकर वे वहां पर बैठे हुए लोगों को गोली मारेंगे? जिस केस के अंदर अदालत का फैसला आ चुका है, उसमें किसी एक व्यक्ति विशेष को टारगेट करते रहना कौन सी बुद्धिमानी है? इसके पहले भी अंडरवर्ल्ड के लोग और क्रिमिनल्स जो हैं खुद को देशभक्त डॉन और हिंदू डॉन यह सब पोर्ट्रे करके और अपना खेल रचाने के चक्कर में लगे रहते थे. ऐसा ही कुछ यहां भी होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है.



कौन है लॉरेंस बिश्नोई?

लॉरेंस बिश्नोई भारत के सबसे कुख्यात गैंगस्टरों में से एक है और 'बिश्नोई गैंग' के नाम से जाने जाने वाले एक इंटरनेशनल क्रिमिनल सिंडिकेट का हेड है. जेल में बंद होने के बावजूद अपना आपराधिक नेटवर्क चला रहा है. पंजाब के फाजिल्का का रहने वाला लॉरेंस कॉलेज के दिनों से ही अपराध की दुनिया में उतर गया था. उसने छात्र राजनीति से शुरुआत की और धीरे-धीरे एक बड़ा अपराधी बन गया.

लॉरेंस का सिंडिकेट मुख्य रूप से जबरन वसूली, टार्गेट किलिंग, हथियारों की तस्करी और रंगदारी जैसे गंभीर मामलों में शामिल है. लॉरेंस का नाम तब देश भर में सुर्खियों में आया जब साल 2022 में मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी उसके गैंग ने ली थी. इसके अलावा अभिनेता सलमान खान को 'काले हिरण' के मामले में लगातार धमकियां देने और उनके घर के बाहर फायरिंग करवाने के मामलों में भी उसका नाम सामने आया है. लॉरेंस का गैंग देश के कई राज्यों के साथ-साथ विदेशों में भी फैला हुआ है.

लॉरेंस ने करवाई किन-किन की हत्याएं?

पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला

बाबा सिद्दीकी

सुखदेव सिंह गोगामेड़ी

सुखदूल सिंह गिल

लॉरेंस के निशाने पर सलमान क्यों?

यह दुश्मनी 1998 में राजस्थान में 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग के दौरान सलमान खान से जुड़े काले हिरण के शिकार के मामले से शुरू हुई थी.

सलमान पर 2 काले हिरणों का शिकार करने का आरोप था. बिश्नोई समाज में काले हिरण की पूजा की जाती है.

साल 2018 में

जोधपुर की एक अदालत ने सलमान खान को दोषी ठहराया और पांच साल जेल की सजा सुनाई. बाद में उन्हें जमानत मिल गई और मामला कानूनी कार्रवाई के अधीन रहा.

लॉरेंस बिश्नोई ने एक्टर को धमकी देते हुए बार-बार काले हिरण मामले का जिक्र किया है. उन्होंने मांग की है कि खान इस घटना के लिए सलमान माफी मांगें.

क्या बॉलीवुड में वापस लौट रहा अंडरवर्ल्ड का दौर?

इस नई घटना ने 1990 के दशक की यादें ताजा कर दी हैं, जब ऑर्गनाइज़्ड क्राइम करने वालों पर एक्टर्स को डराने, फिल्म प्रोड्यूसर्स को धमकाने और एक्सटॉर्शन की मांग करने का आरोप लगा था. हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने हाल के सालों में कई खतरनाक सिक्योरिटी घटनाओं का सामना किया है. सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग और बाबा सिद्दीकी की हत्या के अलावा, इंडस्ट्री एसोसिएशन ने सैफ अली खान पर उनके बांद्रा वाले घर पर चाकू से हमला, फिल्ममेकर रोहित शेट्टी के जुहू वाले घर के बाहर फायरिंग की रिपोर्ट और कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर हमलों का जिक्र किया है.

इन घटनाओं के अलग-अलग हालात हैं और इन्हें अपने आप एक ही क्रिमिनल साज़िश का हिस्सा नहीं मानना ​​चाहिए. हालांकि, ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने बॉलीवुड हस्तियों के आस-पास डर के माहौल को लेकर चिंता जताई है. एसोसिएशन ने कहा, 'आज टाइगर श्रॉफ हैं. अगला कौन है? जब एक सेलिब्रिटी मुंबई के बीचों-बीच सुरक्षित नहीं है, तो एक आम मुंबईकर कैसे सुरक्षित महसूस कर सकता है?' फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने भी श्रॉफ और उनके परिवार के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है.

किस जेल में बंद है लॉरेंस बिश्नोई?

मुंबई पुलिस को शहर में दर्ज कई मामलों में पूछताछ के लिए लॉरेंस और अनमोल की फिजिकल कस्टडी हासिल करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. लॉरेंस अभी गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती सेंट्रल जेल में बंद है, जबकि अनमोल दिल्ली की तिहाड़ जेल में है. अगस्त 2023 में, MHA ने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर (CrPC) के सेक्शन 268 के तहत एक ऑर्डर जारी किया, जिससे लॉरेंस को किसी भी मकसद से जेल से बाहर ले जाने पर रोक लगा दी गई. यह ऑर्डर शुरू में एक साल के लिए वैलिड था और बाद में इसे बढ़ा दिया गया. इस रोक को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के सेक्शन 303 के तहत रिन्यू किया गया, जिसने CrPC की जगह ले ली.

लॉरेंस पर पंजाब, दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में मर्डर, मर्डर की कोशिश, एक्सटॉर्शन और कथित ड्रग और हथियारों की तस्करी जैसे कई मामले दर्ज हैं. वह खालिस्तान सपोर्टर्स को कथित टेरर फंडिंग की जांच के एक मामले में NIA की कस्टडी से जुड़े कानूनी दायरे में भी है. MHA की रोक का मतलब है कि मुंबई पुलिस लॉरेंस को पूछताछ के लिए साबरमती जेल से मुंबई ट्रांसफर नहीं कर सकती. उस तक किसी भी तरह की पहुंच के लिए लागू पाबंदियों का पालन करना होगा. अनमोल बिश्नोई के लिए भी MHA का ऐसा ही आदेश है.