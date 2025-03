भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए गर्व का क्षण है. टीम इंडिया दुबई में न्यूजीलैंड के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला खेल रही है. मैच जीतकर कप और ख़िताब कौन अपने नाम करेगा? इसका फैसला अगले कुछ घंटों में हो जाएगा. लेकिन जो बात चर्चा का विषय है, वो ये कि क्या कप्तान रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी के बाद वनडे फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा करेंगे? ध्यान रहे कि क्रिकेट के टी20 फॉर्मेट से संन्यास ले चुके रोहित के विषय में माना यही जा रहा है कि 2 साल बाद यानी 2027 में विश्व कप है. इसलिए वो अपने संन्यास के जरिये टीम में युवाओं के लिए जगह बना सकते हैं.

रोहित और उनके संन्यास को लेकर भले ही सवालों की झड़ी लगी . लेकिन तमाम लोग हैं जिनका मानना है कि अभी रोहित को टीम में बने रहना चाहिए. भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली का शुमार भी ऐसे ही लोगों में है. उन्हें रोहित के संन्यास लेने का विचार पसंद नहीं आया है.

ध्यान रहे कि फाइनल से पहले शुभमन गिल ने यह कहकर अटकलों को और आगे बढ़ाया कि रोहित टूर्नामेंट के समापन के बाद प्रारूप में अपने भविष्य पर फैसला करेंगे. जिक्र सौरव गांगुली का हुआ है तो बता दें कि मीडिया से बात करते हुए उन्होंने याद दिलाया कि रोहित ने कुछ महीने पहले ही आईसीसी खिताब जीता है और उसका सम्मान किया जाना चाहिए.

रोहित के संन्यास पर अपना पक्ष रखते हुए सौरव ने कहा है कि रोहित शर्मा के संन्यास की चर्चा क्यों हो रही है? यह सवाल ही क्यों उठ रहा है? उन्होंने कुछ महीने पहले ही विश्व कप जीता है. मुझे नहीं पता कि चयनकर्ता क्या सोच रहे हैं, लेकिन रोहित बहुत अच्छा खेल रहे हैं.

सौरव का यह भी मानना है कि भारत न्यूजीलैंड से कहीं बेहतर है. भारत 2023 विश्व कप फाइनल में खेला, 2024 टी20 विश्व कप जीता और वे इस चैंपियंस ट्रॉफी में अभी भी अजेय हैं. वही टीम खेलेगी.

गांगुली की ही तरह टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ भी कहीं न कहीं रोहित शर्मा के समर्थन में नजर आ रहे हैं. रोहित की उपलब्धि की सराहना करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया.

It's been just 4 years since Rohit Sharma got the captaincy but look his achievements. Only skipper to take his team to all ICC event finals. Whatever happens today, it wouldn't impact his leadership legacy. True leader and a legend.