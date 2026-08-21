शहबाज शरीफ की विदाई तय! आखिर पाकिस्तान की सियासत में क्या खिचड़ी पक रही है?

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अदियाला जेल से प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करने का आदेश दिया था. इस आदेश को नवाज शरीफ फैमिली के लिए एक बड़े झटके की तरह देखा गया, लेकिन बिलावल भुट्टो ने इस फैसले का स्वागत किया है.

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करने का आदेश दिया था.

बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि ये लोकतांत्रिक परंपरा के अनुरूप है.

पीपीपी चीफ भुट्टो ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चुनाव में धांधली का आरोप लगाया.

शहबाज सरकार में शामिल MQM-P सिंध प्रांत के बंटवारे की मांग कर रही है.

पाकिस्तान की सियासत में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. वहां के समीकरणों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराने को तैयार है. इतिहास गवाह रहा है कि पाकिस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल कभी पूरा नहीं कर पाया. ऐसे में पाकिस्तान के अंदर जो सियासी खिचड़ी पक रही है, उसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि शहबाज शरीफ को भी अपना बोरिया-बिस्तर समेट लेना चाहिए. चाहे फिर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अस्पताल में शिफ्ट करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो या ख्वाजा आसिफ के बयान पर बिलावल भुट्टो का स्टैंड. आइए समझते हैं कि पड़ोसी देश की राजनीति में क्या चल रहा है?

इमरान खान को अस्पताल में शिफ्ट करने फैसले का स्वागत

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अदियाला जेल से प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करने का आदेश दिया था. इस आदेश को नवाज शरीफ फैमिली के लिए एक बड़े झटके की तरह देखा गया. दरअसल पाकिस्तान में अदालतों ने जिन राजनेताओं को ऐसी छूट दी, ऐसा माना गया कि उनकी कोई सीक्रेट डील हो गई और वो धीरे-धीरे मुकदमों से बरी हो जाएंगे. जिस पीएमएल-एन को पीपीपी सपोर्ट करती है, उसके नेता बिलावल भुट्टो ने नेशनल असेंबली में नेता विपक्ष महमूद खान (जिन्हें इमरान खान का समर्थन मिला हुआ है) के साथ मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया. पाकिस्तान के अखबार 'द डॉन' के मुताबिक, भुट्टो ने इस फैसले को 'लोकतांत्रिक परंपरा के अनुरूप' बताया.

ख्वाजा आसिफ के बयान पर भड़के बिलावल भुट्टो

पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ ने पीओके में हुए प्रदर्शन में शामिल लोगों की तुलना भारत से करते हुए उन्हें दुश्मन बता दिया था. उन्होंने कहा कि वे पीओके के इन प्रदर्शनकारियों को उसी श्रेणी में रखते हैं जिसमें वे भारत को मानते हैं, इसलिए उनके साथ किसी भी तरह की बातचीत का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता. उन्होंने यह भी कहा था कि वहां के लोग असली 'कश्मीरी' नहीं हैं. उनके इस बयान की पाकिस्तान के अंदर भी आलोचना हुई. ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अब अपना रुख बदल रही है.

संसद में बिलावल ने शहबाज शरीफ को दी थी नसीहत

सरकार को बाहर से समर्थन करने वाली पीपीपी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने शहबाज सरकार पर तंज कसते हुए कहा था कि हमारे पास ऐसे मंत्री क्यों हैं, जो प्रधानमंत्री की समस्याओं को निपटाने में मदद करने के बजाय मुश्किलें पैदा कर रहे हैं. पीपीपी चीफ ने आसिफ का नाम लिए बिना संसद में कहा, 'हमारे पास ऐसे मंत्री क्यों हैं जो कहते हैं कि रावलकोट के लोग कश्मीरी नहीं हैं?' बिलावल ने कहा कि इस मामले में जिम्मेदार मंत्री ने अभी तक माफी नहीं मांगी है. उन्होंने आग बुझाने के बजाय उसे और भड़का दिया. इस दौरान बिलावल भुट्टो ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से अपनी टीम को कंट्रोल करने की नसीहत भी दी.

PoJK चुनाव में बताई थी धांधली

पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) के चेयरमैन बिलावल भुट्टो-जरदारी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) के चुनावों में भारी धांधली का आरोप लगाया था. उन्होंने PML-N और शहबाज शरीफ सरकार पर वोट चुराने का आरोप लगाते हुए परिणामों को पूरी तरह खारिज कर दिया. पीपीपी चीफ ने आरोप लगाते हुए कहा कि मीरपुर और मुजफ्फराबाद में उनकी पार्टी के अधिकारों पर डाका डाला गया है. बिलावल ने धमकी देते हुए कहा कि इस कथित अन्याय के खिलाफ वो चुप नहीं बैठेंगे और अपना चुराया हुआ हक वापस लेकर रहेंगे. बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ को चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है.

सिंध के बंटवारे की मांग पर बवाल

शहबाज सरकार को समर्थन करने वाली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट-पाकिस्तान (MQM-P) की ओर से सिंध प्रदेश के बंटवारे की मांग की जा रही है. MQM-P का कहना है कि इसको लेकर सभी राजनीतिक दलों से राष्ट्रीय संवाद किया जाएगा. उसके नेताओं का कहना है कि इस मांग के लिए वो सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करेंगे. पार्टी नेताओं की ओर से तर्क दिया जा रहा है कि जब देश बना था, उस समय इसकी आबादी ढाई से तीन करोड़ के बीच थी, जोकि आज बढ़कर 25 करोड़ हो चुकी है, लेकिन इसकी प्रशासनिक प्रणाली में इस हिसाब से बदलाव नहीं हुआ है. वहीं बिलावल भुट्टो की पार्टी पाकिस्तान नेशनल पार्टी इस मांग का विरोध कर रही है. दरअसल सिंध भुट्टो फैमिली का गढ़ माना जाता रहा है. जुल्फिकार अली भुट्टो से बेनजीर और फिर बिलावल भुट्टो सिंध के लरकाना से ही चुनकर आते रहे हैं. ऐसे में पीपीपी किसी भी कीमत पर नहीं चाहेगी कि सिंध का बंटवारा हो, जहां उसका प्रभाव काफी ज्यादा है.

इमरान खान का सेना के प्रति नरम रुख!

जो इमरान खान लगातार पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बोलते थे, अब उनकी तरफ से ऐसे संकेत दिए जा रहे हैं कि वो अब सेना को टारगेट नहीं करेंगे. इमरान खान के करीबी और पीटीआई प्रवक्ता जुल्फिकार बुखारी ने रॉयटर्स से बात करते हुए कहा कि अगर इमरान खान को कल रिहा कर दिया जाए तो वह ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे देश को नुकसान पहुंचे. उन्होंने इमरान को उदार सोच वाला नेता बताते हुए कहा कि उनका मकसद देश के हित को आगे रखना होगा. बुखारी ने कहा कि देश के बेहतर भविष्य के लिए व्यक्ति को अपना दर्द और गुस्सा कंट्रोल करना पड़ता है.

क्या बिलावल छोड़ेंगे शहबाज शरीफ का साथ?

अगर बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी नेशनल पीपुल्स पार्टी शहबाज सरकार से अपना समर्थन वापस लेती है तो वो सरकार अल्पमत में आ जाएगी. इतना ही नहीं नंबरगेम तो ऐसा है कि अगर बिलावल भुट्टो, पीटीआई समर्थित सांसदों का ही समर्थन मिल जाए तो वो प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं. अब देखना होगा कि पाकिस्तान की राजनीति में क्या गुल खिलता है?

पाकिस्तान में किस दल के कितने सांसद?

पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इस समय 333 सदस्य हैं. इनमें से शहबाज सरकार को 235 का सांसदों का समर्थन मिला हुआ है. जबकि विपक्षी दलों के पास 98 सांसद हैं. इनमें शहबाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) के 123 सांसद, बिलावल भुट्टो की नेशनल पीपुल्स पार्टी के 74, मुत्तहिदा कौमी आंदोलन – पाकिस्तान के 22, पाकिस्तान मुस्लिम लिग (कायद) के पांच, इस्तेहकाम-ए-पाकिस्तान पार्टी के चार सांसद हैं. इनके अलावा बलूचिस्तान अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी और पीएमएलजेड के एक-एक सांसद हैं.

अगर विपक्ष की बात करें तो पाकिस्तान की संसद में 98 सांसद हैं. इमरान खान की पार्टी पीटीआई के आधिकारिक तौर पर तो एक भी सांसद नहीं हैं क्योंकि उनकी पार्टी को 2024 के चुनावों में बैन कर दिया गया था. हालांकि उनके समर्थन वाले एसआईसी के 80 सांसद हैं. उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान की जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम के 10, पीटीआई समर्थित 5 निर्दलीय और छोटे-छोटे दलों के तीन सांसद हैं.

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