टूरिज्म नहीं, बल्कि खुद जंगल बन रहे हैं भारतीय बाघों के लिए खतरा! हैरान कर देंगे ये आंकड़े

सोशल मीडिया पर वायरल होते वीडियो और मीडिया रिपोर्ट्स में अक्सर यह दावा किया जाता है कि पर्यटकों और सफारी गाड़ियों के दबाव के कारण भारत के बाघ हिंसक और तनावग्रस्त हो रहे हैं. लेकिन क्या वाकई सैलानी ही बाघों के सबसे बड़े विलेन हैं, या कहानी कुछ और है?

रणथंभौर नेशनल पार्क से अप्रैल 2026 में एक बेहद हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जब एक ही इलाके में एक साथ बाघ, तेंदुआ और चीता देखे गए. वन्यजीव प्रेमियों के लिए तीनों बड़े शिकारियों को एक साथ देखना भले ही किसी रोमांच से कम न हो, लेकिन यह एक गंभीर सवाल भी खड़ा करता है कि क्या हमारे जंगलों का दायरा इतना सिकुड़ गया है कि इन जीवों को एक ही जगह रहने पर मजबूर होना पड़ रहा है?

अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक और वीडियो खूब वायरल हुआ, जिसमें एक बाघ और बाघिन शिकार को लेकर आपस में बुरी तरह लड़ते दिखे. बाघ आराम से अपना शिकार खा रहा था, तभी अचानक वहां एक बाघिन आ धमकी और दोनों के बीच ऐसी खींचतान मची कि अंत में ताकतवर बाघ को पीछे हटना पड़ा. अक्सर मुख्यधारा की मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जाता है कि पर्यटकों के बढ़ते दबाव के कारण भारत के बाघ हिंसक और तनावग्रस्त हो रहे हैं.

असल कहानी कुछ और ही है

रणथंभौर के ही एक वीडियो में जब एक बाघ को चारों तरफ से जिप्सियों से घिरा देखा गया, तो लोगों का गुस्सा भड़क उठा. पहली नजर में यह सैलानियों द्वारा एक जानवर को परेशान करने का सीधा मामला लगता है. लेकिन वन्यजीव विशेषज्ञ डॉ. धर्मेंद्र खांडल की मानें, तो असल कहानी कुछ और ही है. उनके मुताबिक, बाघों के तनाव की असली वजह दिन में कुछ घंटे दिखने वाली गाड़ियां नहीं, बल्कि जंगलों के भीतर अपनी जमीन बचाने की 24 घंटे चलने वाली जंग, बढ़ती आबादी और वीआईपी मेहमानों की अनियंत्रित एंट्री है.

रास्ते की मजबूरी और वीआईपी कल्चर का दबाव

डॉ. खांडल ने इंडिया टुडे को बताया कि जब कोई बाघ गाड़ियों से घिरा दिखता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि चालकों ने उसे जानबूझकर घेरा है. रणथंभौर का भूगोल ऐसा है जहां संकरे रास्ते और पथरीली घाटियां हैं. जब बाघ अचानक रास्ते पर आ जाता है, तो ढलान और संकरी जगह होने के कारण गाड़ियां न तो आगे जा पाती हैं और न ही पीछे बैक हो पाती हैं.

इसके अलावा, बाघ इंसानी मौजूदगी के आदी हो चुके हैं. वे खुद घने जंगलों से निकलकर सफारी के रास्तों पर आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये गाड़ियां उनके लिए खतरा नहीं हैं. असल परेशानी तब खड़ी होती है जब प्रशासनिक व्यवस्था सुस्त पड़ जाती है. जब पहले से तय गाड़ियों की संख्या के बीच अचानक रसूखदार और वीआईपी लोगों की अनधिकृत गाड़ियां पार्क में घुसने लगती हैं, तो रास्तों पर जाम लग जाता है. यानी तनाव में बाघ नहीं, बल्कि पार्क का ट्रैफिक सिस्टम है.

रणथंभौर बनाम दुधवा- क्या टूरिज्म से बढ़ता है टकराव?

इस बात पर अक्सर बहस होती है कि क्या पर्यटकों की वजह से होने वाला तनाव बाघों को इंसानों पर हमला करने के लिए उकसाता है? डॉ. खांडल इस थ्योरी को पूरी तरह खारिज करते हैं. वे कहते हैं कि अगर ऐसा होता, तो देश के सबसे ज्यादा पर्यटकों वाले पार्कों में इंसानों और बाघों के बीच सबसे ज्यादा संघर्ष होना चाहिए था.

अगर हम सबसे ज्यादा सैलानियों वाले रणथंभौर और बेहद कम सैलानियों वाले दुधवा के आंकड़ों की तुलना करें, तो सच्चाई साफ हो जाती है. पिछले 50 सालों में भारी टूरिज्म वाले रणथंभौर में बाघों के हमले से केवल 22 मौतें दर्ज की गईं. इसके उलट, जहां टूरिस्ट न के बराबर जाते हैं, उस दुधवा इलाके में हर साल औसतन 20 से 22 लोग बाघों का शिकार बनते हैं. इससे साफ है कि इंसानों और बाघों के टकराव की वजह टूरिज्म नहीं, बल्कि कुछ और सामाजिक और पर्यावरणीय कारण हैं.

क्या सैलानियों की वजह से घट रही है बाघों की आबादी?

वैज्ञानिकों का मानना है कि लंबे समय तक अत्यधिक तनाव में रहने से स्तनधारी जीवों के हॉर्मोन असंतुलित हो जाते हैं, जिससे उनकी प्रजनन क्षमता पर बुरा असर पड़ता है. लेकिन रणथंभौर के बाघों पर इसका कोई खास असर नहीं देखा गया है. भारी इंसानी दखल और हर साल आने वाले 15 से 20 लाख धार्मिक श्रद्धालुओं के बावजूद, यहां के कोर एरिया यानी जहां सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, में बाघिनें सफलतापूर्वक शावकों को जन्म दे रही हैं. पिछले सीजन में ही कोर एरिया की तीन बाघिनों ने तीन-तीन शावकों को पाला है. अगर सैलानियों से बाघों को इतना ही गंभीर तनाव होता, तो उनकी आबादी बढ़ने के बजाय तेजी से घट रही होती.

बाघों के असली तनाव की वजह क्या है?

विशेषज्ञों के अनुसार, सफारी गाड़ियां तो दिन में सिर्फ कुछ घंटों के लिए एक तय रास्ते पर चलती हैं, लेकिन बाघों के सामने असली चुनौतियां 24 घंटे बनी रहती हैं. सबसे पहली आपसी जंग, जब एक ही पार्क में बाघों की संख्या जरूरत से ज्यादा हो जाती है, तो अपनी जमीन बचाने और शिकार पर कब्जे के लिए उनके बीच लगातार खूनी संघर्ष होता है. बाघों की संख्या बढ़ने के कारण उन्हें पर्याप्त जगह नहीं मिल पा रही है. यह तनाव का सबसे बड़ा कारण है. इसके अलावा रणथंभौर जैसे जंगलों के भीतर सैकड़ों प्राचीन धार्मिक स्थल हैं. यहां आने वाले स्थानीय श्रद्धालुओं की अनियंत्रित आवाजाही बाघों की शांति में ज्यादा खलल डालती है.

क्या पानी के गड्ढे हटाना समाधान है?

हाल ही में एक सुझाव आया था कि अगर पानी के कृत्रिम गड्ढों को सफारी रास्तों से दूर बना दिया जाए, तो बाघों को एकांत मिल जाएगा. लेकिन प्रशासनिक तौर पर यह व्यावहारिक नहीं है. इन वाटरहोल को रास्तों के किनारे इसलिए बनाया जाता है ताकि वन विभाग के टैंकर आसानी से इनमें पानी भर सकें और कर्मचारी इनकी निगरानी कर सकें.

डॉ. खांडल के मुताबिक, इकोसिस्टम पर दबाव कम करने का पहला और सबसे असरदार कदम है, बिना किसी अपवाद के मौजूदा टूरिज़्म व्हीकल रेगुलेशन को सख्ती से लागू करना. पार्क के अंदर जितने व्हीकल की इजाजत है, उसकी एक सख्त लिमिट होनी चाहिए, VIPs, सरकारी अधिकारियों या अथॉरिटी से प्रभावित खास इंतजामों के लिए बिल्कुल भी एक्स्ट्रा एंट्री की इजाजत नहीं है.

ये अनरेगुलेटेड एंट्री ही हैं जो अचानक गड़बड़ी, भीड़ और रास्ते में रुकावट पैदा करती हैं. वैसे भी, किसी भी टाइगर रिजर्व का 80 फीसदी से ज्यादा हिस्सा पर्यटकों के लिए पूरी तरह बंद रहता है. बाघों के पास छिपने और रहने के लिए बहुत बड़ा इलाका पहले से मौजूद है. ऐसे में पानी के गड्ढों को दूर करने से शिकारियों को रोकने में कोई मदद नहीं मिलेगी. बाघों को दबाव से बचाने के लिए, हमें पानी के गड्ढों को गहरे जंगल में धकेलने, या सैलानियों को हटाने की नहीं की जरूरत नहीं है, बल्कि मुस्तैद स्टाफ, सही प्लानिंग और बेहतर तकनीक की जरूरत है.