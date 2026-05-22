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10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर किसका पलड़ा भारी? जानिए MP-राजस्थान समेत सभी राज्यों का समीकरण

Rajya Sabha Elections: देश के 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए 18 जून को वोटिंग होगी. आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की चार-चार सीटों, वहीं एमपी, राजस्थान की तीन-तीन सीटों के लिए वोटिंग होगी.

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Kusum Lata

Updated : May 22, 2026, 01:09 PM IST

10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर किसका पलड़ा भारी? जानिए MP-राजस्थान समेत सभी राज्यों का समीकरण

18 जून को 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग होने वाली है. फोटो- ANI

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अगले महीने 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं. इन सभी सीटों के लिए 18 जून को वोटिंग होगी. बता दें कि अगले महीने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, जॉर्ज कुरियन और सीनियर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह रिटायर हो रहे हैं. चलिए जानते हैं कि इन 10 राज्यों में होने वाले राज्यसभा चुनावों के समीकरण क्या होंगे और किस राज्य से किस पार्टी के कितने सांसद राज्यसभा पहुंचेंगे.

आंध्र प्रदेश राज्यसभा चुनाव समीकरण

आंध्र प्रदेश में 4 सीटें 21 जून को खाली हो रही हैं. सना सतीश, अल्ला अयोध्या रामी रेड्डी, पी सुभाष चंद्र बोस और परिमल नाथवानी रिटायर हो रहे हैं.

आंध्र प्रदेश विधानसभा में 175 सीटें हैं. 164 सीटें सत्तासीन NDA की हैं. इनमें 135 TDP, 21 JSP और बीजेपी की 8 सीटें हैं. वहीं विपक्षी दल YSRCP के पास 11 सीटें हैं. चार सीटों पर चुनाव होने हैं, एक सीट के लिए कम से कम 36 वोटों की ज़रूरत होगी. यानी सभी सीटें NDA के खाते में जानी तय हैं. इनमें से 3 सीटें TDP अपने पास रख सकता है, वहीं चौथी सीट बीजेपी या JSP में से किसी को मिल सकती है.

अरुणाचल प्रदेश राज्यभा चुनाव समीकरण

अरुणाचल प्रदेश में 1 सीट 23 जून को खाली हो रही है. नाबम रेबिया रिटायर हो  रहे हैं.

अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में 60 सीटें हैं. इनमें से 46 सीटें बीजेपी के पास हैं. यहां एक सीट के लिए कम से कम 31 वोटों की ज़रूरत होगी. ऐसे में बीजेपी यह सीट अपने पास रख सकती है.

गुजरात राज्यसभा चुनाव समीकरण

21 जून को गुजरात की चार राज्यसभा सीटें खाली हो रही हैं. बीजेपी के रामभाई मोकारिया, रमीलाबेन बारा, नरहरि अमीन और कांग्रेस के शक्तिसिंह गोहिल रिटायर हो रहे हैं.

गुजरात विधानसभा चुनाव में 182 सीटें हैं. 4 सीटों पर चुनाव होने हैं. ऐसे में एक सीट जीतने के लिए कम से कम 37 वोटों की ज़रूरत होगी. राज्य की 164 सीटें सत्तासीन NDA के पास हैं. ऐसे में सभी चार सीटें NDA के खाते में जाएंगी. संभावना है कि चारों सीट बीजेपी अपने पास रखेगी.

झारखंड राज्यसभा चुनाव समीकरण

झारखंड में शिबू सोरेन के निधन के बाद से उनकी सीट खाली है. वहीं, 21 जून को बीजेपी के दीपक प्रकाश रिटायर हो रहे हैं. झारखंड की दो राज्यसभा सीटों पर वोटिंग होगी.

झारखंड विधानसभा में 81 सीटें हैं. दो सीटों पर वोटिंग होनी है, ऐसे में एक सीट जीतने के लिए कम से कम 28 वोटों की ज़रूरत होगी. झारखंड में महागठबंधन की सरकार है. उनके पास 56 सीटें हैं. ऐसे में दोनों सीटें महागठबंधन के खाते में जाने की संभावना है.

कर्नाटक राज्यसभा चुनाव समीकरण

कर्नाटक में 25 जून को 4 सीटें खाली हो रही हैं. बीजेपी के इरन्ना बी कड़ाड़ी, के नारायण, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जेडीएस के एचडी देवेगौड़ा रिटायर हो रहे हैं.

कर्नाटक विधानसभा में 224 सीटें हैं. 4 सीटों पर चुनाव होने हैं. यानी एक सीट जीतने के लिए 45 वोटों की ज़रूरत होगी. राज्य में इंडिया गठबंधन की सरकार है. इंडिया के पास 140 सीटें हैं, वहीं विपक्ष के पास 80 सीटें हैं. ऐसे में, तीन सीट इंडिया गठबंधन और एक सीट NDA के खाते में जाने की संभावना है.

मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव समीकरण

मध्यप्रदेश में 21 जून को राज्यसभा की तीन सीटें खाली हो रही हैं. बीजेपी के जॉर्ज कुरियन, सुमेर सिंह सोलंकी और सीनियर कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह 21 जून को रिटायर हो रहे हैं.

मध्यप्रदेश विधानसभा में 230 सीटें हैं, इनमें से एक सीट खाली है. यानी 229 वैलिड वोट हैं. यहां तीन राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, ऐसे में एक सीट के लिए 58 वोटों की ज़रूरत होगी. मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के पास 165 सीटें हैं. ऐसे में तीनों सीटें बीजेपी कम्फर्टेबली जीत लेगी.

मणिपुर राज्यसभा चुनाव समीकरण

मणिपुर में 21 जून को बीजेपी के लीशेम्बा सनाजाओबा 21 जून को रिटायर हो रहे हैं.

मणिपुर में 60 विधानसभा सीटें हैं. एक राज्यसभा सीट पर वोटिंग होनी है, यानी सीट के लिए कम से कम 31 वोटों की ज़रूरत होगी. राज्य में 51 सीटों के साथ NDA की सरकार है, और बीजेपी के पास 36 सीटें हैं. ऐसे में बीजेपी ये सीट कम्फर्टेबली निकाल लेगी.

मेघालय राज्यसभा चुनाव समीकरण

मेघालय के राज्यसभा सांसद वानवीरॉय खारलुखी 21 जून को रिटायर हो रहे हैं. 

मेघालय विधानसभा में 60 सीटें हैं. इनमें से 51 सीटें सत्तासीन मेघालय डेमोक्रैटिक अलायंस के पास हैं. यहां एक सीट के लिए 31 वोटों की ज़रूरत होगी. MDA की सबसे बड़ी पार्टी NPP के पास 33 सीटें हैं. वह यह सीट आसानी से जीत लेगी.

मिज़ोरम राज्यसभा चुनाव समीकरण

मिज़ोरम के राज्यसभा सांसद के. वनलालवेना 19 जुलाई को रिटायर हो रहे हैं.

मिज़ोरम विधानसभा में 40 सीटें हैं. यहां सीट जीतने के लिए कम से कम 21 वोटों की ज़रूरत होगी. यहां सत्तासीन जोरम पीपल्स मूवमेंट (ZPM) पार्टी के पास 27 सीटें हैं. यानी यह सीट मीज़ो नेशनल फ्रंट के हाथ से निकलकर ZPM के पास चली जाएगी.

राजस्थान राज्यसभा चुनाव समीकरण

राजस्थान में 21 जून को राज्यसभा की तीन सीटें खाली हो रही हैं. बीजेपी के राजेंद्र गहलोत, रवनीत सिंह बिट्टू और कांग्रेस के नीरज डांगी रिटायर हो रहे हैं.

राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें हैं. एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 51 सीटों की ज़रूरत होगी. सत्तासीन बीजेपी के पास 127 सीटें हैं, वहीं प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के पास 67 सीटें हैं. ऐसे में तीन में से दो सीटें बीजेपी और एक कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं.

राज्यसभा चुनाव की टाइमलाइन क्या होगी

चुनाव आयोग की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, 1 जून को राज्यसभा चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा. नामांकन की आखिरी तारीख 8 जून है. नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 11 जून है. 18 जून को वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद ही वोटों की गिनती की जाएगी. 

 

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