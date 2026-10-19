राहुल गांधी की नई एंग्री यंग मैन पॉलिटिक्स, 54 दिनों में 7 बार सड़कों पर उतरे, स्ट्रैटजी के पीछे कौन?

राहुल गांधी 20 जुलाई को सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान दिल्ली पुलिस के एक्शन के बाद 21 जुलाई को पीएम आवास के बाहर अचानक धरना देने पहुंच गए, जिसके बाद वो SIR को लेकर लगातार सड़कों पर हैं.

राहुल गांधी लगातार 'वोटचोरी' और SIR के मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं. (फोटो-ANI)

राहुल गांधी ने 21 जुलाई को किया था PM आवास का घेराव

21 अगस्त को राहुल गांधी ने थाने में दिया 7.5 घंटे का धरना

अंकिता भंडारी के माता-पिता के समर्थन में 14 अक्टूबर को इंडिया गेट पहुंचे

आधी रात इंडिया गेट पहुंचना हो या फिर सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकालना. आकाशवाणी भवन में पेड़ के नीचे बैठकर प्रदर्शन करना हो या फिर सड़कों पर लेटकर सुर्खियां बनना. राहुल गांधी की ये रणनीति 21 जुलाई को पीएम आवास के घेराव के बाद देखने को मिली.

20 जुलाई को सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान दिल्ली पुलिस के एक्शन के बाद 21 जुलाई को पीएम आवास के बाहर राहुल गांधी अचानक धरना देने पहुंच गए. उनके इस प्लान की जानकारी किसी को नहीं थी, यहां तक कि पार्टी के सीनियर नेताओं को भी नहीं. राहुल गांधी ने इस इवेंट के बाद अकसर इसी रणनीति पर काम किया. राहुल गांधी की इस स्ट्रैटजी के पीछे एक कोर ग्रुप है, जिसमें 5 लोग हैं- केसी वेणुगोपाल, श्रीवत्स वाईबी, अलंकार सवाई, केबी बायजू और प्रियंका गांधी वाड्रा.

राहुल गांधी इसी कोर ग्रुप के साथ स्ट्रैटजी बनाते हैं ताकि कोई भी प्लानिंग बाहर लीक न हो. इन लोगों के बीच कोई स्ट्रिक्ट डिवीजन नहीं है कि कौन क्या काम करेगा, वो पूरी एक कोर टीम की तरह काम करती है. इनका रोल सिचुएशन के आधार पर तय होता है.

पीएम आवास का घेराव करते हुए राहुल गांधी (फोटो- ANI)

1- केसी वेणुगोपाल

केरल से आने वाले केसी वेणुगोपाल कांग्रेस में संगठन महासचिव की जिम्मेदारी निभा रहे है. वह राहुल गांधी के राजनीतिक सलाहकार हैं. केसी पर राहुल गांधी के मैसेज को पार्टी कैडर तक पहुंचाने का जिम्मा है. कांग्रेस के अंदर कोई बदलाव या किसी राज्य में कैबिनेट रिसफल होना हो, केसी की भूमिका अहम होती है. पार्टी के भीतर उन्हें राहुल गांधी का 'आंख-कान' कहा जाता है. ऐसा माना जाता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी के साथ-साथ वायनाड से चुनाव लड़ने के पीछे वेणुगोपाल की ही भूमिका थी. वेणुगोपाल की तुलना अकसर अहमद पटेल और सोनिया गांधी के रिश्ते से की जाती है.

2- श्रीवत्स वाईबी

श्रीवत्स वाईबी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के कार्यालय के संचार प्रमुख हैं. वह 2021 से राहुल गांधी के साथ हैं. कर्नाटक कांग्रेस सोशल मीडिया हेड और यूथ कांग्रेस के कैंपेन इंचार्ज रह चुके हैं. राहुल गांधी के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर क्या जाएगा और क्या नहीं, ये श्रीवत्स ही देखते हैं. राहुल गांधी ने जो कहा, उसे कैसे पेश किया जाए, ये श्रीवत्स की ही जिम्मेदारी है. जेन-जी प्रोटेस्ट के बीच राहुल गांधी ने सवाल-जवाब का एक सेशन इंस्टाग्राम पर रखा था, जिसे श्रीवत्स ने ही डिजाइन किया था.

3- अलंकार सवाई

राहुल गांधी कब और क्या करने वाले हैं, ये अलंकार सवाई के बेहतर कोई और नहीं जान सकता. वह राहुल गांधी के पर्सनल असिस्टेंट (PA) भी हैं. ऐसा बताया जाता है कि नेता विपक्ष सबसे ज्यादा पॉलिटिकल एडवाइस अलंकार से ही लेते हैं. अलंकार को ग्राउंड इंटेलिजेंस की पूरी जानकारी रहती है. चाहे छात्रों की गूंज जैसे कार्यक्रम हों या फिर सुप्रीम कोर्ट, राजघाट या जंतर-मंतर मार्च, अलंकार को हर बात पता होती है. कोलकाता में पढ़े और बैंकर रह चुके अलंकार राहुल गांधी के पब्लिक इवेंट्स में भी दिखाई देते हैं. देश-विदेश की यात्राओं राहुल गांधी के साथ ही रहते हैं.

4- केबी बायजू

एसपीजी के पूर्व अधिकारी केबी बायजू ने साल 2010 में नौकरी छोड़ दी और कांग्रेस में शामिल हो गए. वह राहुल गांधी की लॉजिस्टिक और ट्रेवलिंग को मैनेज करते हैं. बायजू राहुल गांधी के दौरों को लेकर सुरक्षा टीम के साथ तालमेल बैठाते हैं और मंत्रालयों की जरूरी मंजूरी के बाद ट्रेवल प्लान करते हैं. राहुल के अचानक हुए प्लान में इनकी भूमिका अहम रहती हैं. चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो या वोट अधिकार यात्रा बाइजू अकसर राहुल गांधी के साथ दिखते हैं.

5- प्रियंका गांधी

राहुल गांधी की बहन और वायनाड़ से सांसद हैं. पार्टी की बैठकों से लेकर प्रर्दर्शनों तक, हर जरूरी मीटिंग में राहुल गांधी के साथ ही रहती हैं. उन्होंने पार्टी की आपसी कलहों को निपटाने में अहम भूमिका निभाई है. इसके अलावा गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर भी उनकी सलाह के हिसाब से पार्टी चलती है. कांग्रेस ने उन्हें 2019 के चुनावों में पूर्वी यूपी का प्रभारी बनाया गया था. हालांकि 2023 में उन्हें पद से हटा दिया गया था, लेकिन वो कांग्रेस में राष्ट्रीय महासचिव के पद पर काम कर रही हैं.

CJP प्रोटेस्ट ने दिखाया राहुल गांधी को रास्ता: एक्सपर्ट

जी न्यूज़ के सीनियर पत्रकार ब्रह्म प्रकाश दुबे का मानना है कि सीजेपी के जुलाई में हुए प्रोटेस्ट ने राहुल गांधी को एक तरीका दिया, जिसकी वजह से वो आप उसी स्ट्रैटजी पर आगे बढ़ रहे हैं. उन्होंने कहा, '12-13 साल में विपक्ष और राहुल गांधी को सरकार को दबाव में लाने का कोई तरीका नहीं मिल रहा था, लेकिन जिस तरह सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, उसने राहुल गांधी को प्रोटेस्ट का एक तरीका दिया.'

फोटो क्रेडिट- ANI

ब्रह्म प्रकाश दुबे ने कहा, 'राहल गांधी को इस समय 'वोटचोरी' और एसआईआर का मुद्दा मिला, जिस पर वो चुनाव आयोग और सरकार को घेर रहे हैं. 2026 में यूपी और पंजाब समेत 5 राज्यों में चुनाव हैं, उसके बाद 2029 का लोकसभा चुनाव है. 2024 में कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने नारा दिया था- अगर बीजेपी को 400 सीटें दीं तो वो संविधान बदल देगी. उस नारे ने बीजेपी को डैमेज किया और वो 300 के नीचे आ गई. अब एसआईआर और 'वोटचोरी' को लेकर विपक्ष एक बार फिर एकजुट है. जनता पर भी इसका असर है क्योंकि करोड़ों लोगों के वोट कटे हैं. इसीलिए राहुल गांधी ने सड़कों पर उतरने की स्ट्रेटजी अपनाई है.'

राहुल गांधी की एंग्री यंग मैन पॉलिटिक्स!

21 अगस्त, 2026: पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंचे

सीजेपी प्रोटेस्ट में शामिल हुए 19 साल के छात्र साहिल लोचब ने दावा किया कि 20 जुलाई प्रोटेस्ट में उस पर पैलेट गन चलाई गई, जिसमें उसकी राइट आंख की रोशनी चली गई. साहिल और उसके परिवार ने 14 अगस्त को शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही थी, जिसके बाद राहुल गांधी साहिल और उनकी मां को लेकर पहले मंदिर मार्ग थाने गए और फिर संसद मार्ग पुलिस थाने गए. इतना ही नहीं वो थाने में एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए. करीब 7.5 घंटे बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की.

पार्लियामेंट स्ट्रीट में राहुल गांधी (फोटो क्रेडिट-ANI)

6 अक्टूबर: आकाशवाणी भवन में धरना दिया

राहुल गांधी ने इंडिया ब्लॉक के नेताओं के साथ 6 अक्टूबर को संसद भवन से चुनाव आयोग तक मार्च निकाला. यह मार्च चुनाव आयोग की ओर से कराए गए SIR के खिलाफ था. इस दौरान पुलिस ने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया, लेकिन वो चकमा देकर आकाशवाणी भवन में घुस गए और वहीं धरने पर बैठ गए. करीब आठ घंटे बाद पुलिस ने उन्हें वहां से हटाया. इस दौरान प्रियंका गांधी की भी एक फोटो वायरल हुई, जिसमें वह तिरंगा के सामने तनकर खड़ी हो गईं थीं.

आकाशवाणी भवन में राहुल गांधी-प्रियंका गांधी (फोटो क्रेडिट-ANI)

7 अक्टूबर: अचानक CP से जंतर-मंतर चल दिए

कांग्रेस ने विपक्षी सांसदों को कनॉट प्लेस में लंच के लिए बुलाया. सागर रत्ना में लंच के बाद वो अचानक जंतर-मंतर की ओर जाने लगे, लेकिन पुलिस ने बीच रास्ते में ही उन्हें रोक दिया, जिसके बाद वो सड़क पर ही धरने पर बैठ गए. पुलिस ने बाद में हिरासत में लेकर उन्हें वहां से हटाया.

8 अक्टूबर: लंच के बाद राजघाट मार्च

इंडिया ब्लॉक की ओर से चल रहे लगातार विरोध प्रदर्शन का ये तीसरा दिन था. कनॉट प्लेस में लंच के बाद राहुल गांधी और दूसरे सांसद राजघाट तक गए और वहां पहुंचकर बापू को श्रद्धांजलि दी.



9 अक्टूबर: राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन

राहुल गांधी ने विपक्षी सांसदों के साथ विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकाला. रात में करीब आठ बजे वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले और उन्हें चुनाव आयोग के खिलाफ ज्ञापन सौंपा.

सुप्रीम कोर्ट की ओर मार्च करते हुए राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसद (फोटो-ANI)

12 अक्टूबर: सुप्रीम कोर्ट तक मार्च

राहुल गांधी और विपक्षी सांसदों ने बाराखंभा रोड से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकाला. राहुल गांधी ने उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'प्रियंका गांधी ने मुझसे प्लानिंग करने को कहा तो मैंने जवाब दिया- ये शिव का तांडव चल रहा है. इसमें कुछ भी प्लान नहीं होता है. ये शिव की बारात है. इसमें कोई भी आ सकता है.'

14 अक्टूबर: प्रियंका गांधी के साथ इंडिया गेट पहुंचे

उत्तराखंड की अंकिता भंडारी के माता-पिता 14 अक्टूबर को इंडिया गेट पर धरने पर बैठे थे. वो दु्ष्यंत गौतम को सिक्किम का राज्यपाल बनाए जाने का विरोध कर रहे थे. राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शाम को इंडिया गेट पहुंच गए. उन्होंने करीब 45 मिनट उनसे बात की और समर्थन दिया. हालांकि दिल्ली पुलिस ने बाद में अंकिता के माता-पिता को इंडिया गेट से हटा दिया और कहा कि ये धरना स्थल नहीं है.

इंडिया गेट पर अंकिता भंडारी के माता-पिता से मिलने पहुंचे राहुल-प्रियंका गांधी (फोटो क्रेडिट-ANI)

क्या नैरेटिव गढ़ने में सफल हुए राहुल गांधी?

ब्रह्म प्रकाश दुबे का मानना है कि राहुल गांधी फिलहाल तो नैरेटिव गढ़ने में सफल हो रहे हैं. उनको लेकर परसेप्शन भी बदल रहा है. उन्होंने कहा, 'एसआईआर और वोटचोरी के मामले पर चुनाव आयोग को ही काउंटर करना चाहिए थे, जिस तरह ईवीएम को लेकर किया था, लेकिन तीनों चुनाव आयुक्त एक साथ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, जिसका फायदा विपक्ष को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है.'

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