पंजाब में चुनाव से पहले कुंवर विजय प्रताप समेत 3 विधायकों ने छोड़ी AAP, 40% हिंदू वोट, BJP को कितना होगा फायदा?

पंजाब में 2022 के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी, जबकि सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस सिर्फ 18 पर सिमट गई थी.

पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के तीन विधायक बीजेपी में शामिल हो गए. इनमें पूर्व आईपीएस अधिकारी और अमृतसर नॉर्थ से विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह, समाना से विधायक चेतन सिंह जौड़ामाजरा और सनौर से विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा शामिल हैं.

कुंवर विजय प्रताप सिंह ने आरोप लगाया कि आज का पंजाब अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है. पंजाब के लोगों का अस्तित्व खतरे में है. पंजाबियत कहीं दिखाई नहीं दे रही है. हर तरफ अफरातफरी का माहौल है. नशा चरम सीमा पर है. नशे का साम्राज्य कायम है. फिरौती इंडस्ट्री बन चुकी है. गैंगस्टरवाद चरम सीमा पर है. जिन गैंगस्टर के खिलाफ मैंने गवाही दी, वो पंजाब की रूलिंग पार्टी का हिस्सा बन रहे हैं.

कांग्रेस बोली- AAP नेताओं को भरोसा नहीं, जनता कैसे करेगी?

पंजाब कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट ने AAP के तीन विधायकों के पार्टी छोड़ने पर कहा कि AAP के कई राज्यसभा सांसदों ने पार्टी छोड़ दी है और कई बड़े नेता भी पार्टी छोड़ रहे हैं. उन्होंने कहा, 'ऐसा इसलिए है क्योंकि आप उन वादों और मुद्दों को पूरा करने में विफल रही है, जिनके आधार पर सरकार बनी थी. अगर आपके विधायक और सांसद आप पर भरोसा नहीं करते तो जनता आप पर कैसे भरोसा कर सकती है?'

पंजाब में प्लानिंग के साथ उतर रही बीजेपी: एक्सपर्ट

राजनीतिक एक्सपर्ट विनोद शुक्ला का कहना है कि AAP के इन तीन विधायकों में एक नाम कुंवर विजय प्रताप सिंह का है, जो राज्य के आईजी रह चुके हैं. लगातार ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं. इसके अलावा दो विधायक सिख समुदाय से आते हैं. बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष भी सरदार केवल सिंह ढिल्लों को बनाया है.

विनोद शुक्ला ने कहा, 'इस बार बीजेपी की प्लानिंग मजबूत है. शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन की बातचीत भी फाइनल स्टेज में है. राज्य में हिंदू वोट करीब 40 फीसदी है. अगर उसका गठबंधन हो जाता है तो वो मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और हो सकता है कि वो सरकार बनाने में कामयाब भी हो जाए. अगर गठबंधन नहीं होगा तो उसका अपना वोट तो उसे मिलेगा ही.'

2022 में AAP 92 और कांग्रेस 18 पर जीती

पंजाब में 2022 के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी, जबकि सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस सिर्फ 18 पर सिमट गई थी. इस चुनाव में बीजेपी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था. बीजेपी 73 सीटों पर लड़ी थी, उसे 2 सीटें मिलीं. हालांकि वोट शेयर 6.6 फीसदी था, जबकि पीएलसी को एक भी सीट नहीं मिली थी. बाद में अमरिंदर सिंह बीजेपी में शामिल हो गए.

शिरोमणि अकाली दल ने बीएसपी के साथ गठबंधन किया था. बीएसपी 20 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, जिनमें से एक ने जीत हासिल की. जबकि शिरोमणि अकाली दल 97 सीटों पर लड़ी और उसे तीन सीटें मिली थीं.

कांग्रेस में क्यों नहीं गए AAP से नाराज विधायक?

आम आदमी पार्टी से नाराज विधायकों ने कांग्रेस को अप्रोच क्यों नहीं किया, जबकि वहां कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी है? इस सवाल पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट ने कहा, 'पंजाब कांग्रेस में आपसी कलह बहुत ज्यादा है. वहां तो नेताओं को ये भी समझ नहीं आ रहा है कि जॉइनिंग के लिए किसे कॉन्टेक्ट करें. ऐसा लगता है कि कांग्रेस का फोकस चुनाव लड़ने पर है ही नहीं, वो राहुल गांधी की इमेज बिल्डिंग पर काम करने में लगी है.'

पंजाब में AAP दिख रही कमजोर!

पंजाब में आम आदमी पार्टी 2022 के मुकाबले कमजोर दिखाई दे रही है. इसकी बानगी 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिली थी, जब AAP का वोटशेयर 42.3 फीसदी से घटकर 26.2 फीसदी रह गया. इतना ही नहीं, AAP 117 में से सिर्फ 33 विधानसभा सीटों पर ही आगे थी, जबकि 2022 में उसने 92 सीटों पर जीत दर्ज की थी. कांग्रेस 37 और बीजेपी 23 विधानसभा सीटों पर आगे थी. बीजेपी का वोटशेयर भी बढ़कर 18 फीसदी के ऊपर चला गया था.

कुंवर विजय प्रताप ने 28 हजार वोटों से जीता था चुनाव

कुंवर विजय प्रताप ने अमृतसर नॉर्थ सीट पर अकाली दल के अनिल जोशी को हराया था. AAP को 58133 वोट मिले, वहीं SAD को 29,815, कांग्रेस को 18,925 और बीजेपी को 13,795 वोट पड़े थे. ऐसे में विजय प्रताप का शामिल होना कम से कम इस सीट पर तो फायदेमंद साबित होगा क्योंकि बीजेपी को अपने ही दम पर करीब 14 हजार वोट मिले थे. जबकि उस चुनाव में अकाली दल के साथ गठबंधन भी नहीं था.

कुंवर विजय प्रताप को AAP ने किया था सस्पेंड

कुंवर विजय प्रताप सिंह आईपीएस अधिकारी थे, जिन्होंने 2021 में वीआरएस ले लिया था और आम आदमी पार्टी में शामिल हुए. 2022 में AAP ने उन्हें अमृतसर नॉर्थ सीट से प्रत्याशी बनाया था, जहां से वो विधायक चुने गए. पिछले साल जून में पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में कुंवर विजय को 5 साल के लिए AAP से निलंबित कर दिया गया था.

विजय प्रताप ने शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ पंजाब विजिलेंस ब्यूरो की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे. मजीठिया को आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तरा किया गया था. इसके अलावा वह कई मुद्दों पर भगवंत मान सरकार की आलोचना कर चुके हैं.

49 हजार वोटों से जीते थे पठानमाजरा

पटियाला जिले की सनौर सीट पर हरमीत सिंह पठानमाजरा को AAP की टिकट पर 83,893 वोट मिले थे, जबकि SAD को 34,771 और कांग्रेस को 25,365 वोट मिले थे.

पठानमाजरा पर पंजाब पुलिस ने दर्ज किया था केस

2022 में विधायक बनने के कुछ ही महीनों बाद पठानमाजरा का दो शादियों का मामला खुलकर सामने आया था. दूसरी पत्नी ने उन पर मारपीट करने और शादी की बात छिपाने का आरोप लगाया था. पंजाब में जब पिछले साल बाढ़ आई थी तो उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया.

इसके बाद एक महिला ने उन पर दुष्कर्म, धोखाधड़ी और धमकी देने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई. जब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची तो वो वहां से निकल गए. पटियाला की कोर्ट ने जांच में शामिल नहीं होने की वजह से उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया था. बाद में उन्हें एमपी के ग्वालियर से गिरफ्तार किया गया.

जौड़ामाजरा का AAP नेतृत्व से क्यों बढ़ा विवाद?

समाना में चेतन सिंह जौड़ामाजरा को 74,375 वोट मिले थे. SAD को 34,662 और कांग्रेस को 23,538 वोट पड़े. ऐसे में बीजेपी+अकाली+नेता का अपना वोट जीत का फॉर्मूला बन सकता है.

जौड़ामाजरा भगवंत मान की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं. ऐसा बताया जा रहा है कि अकाली दल के जिन नेता सुरजीत सिंह रखड़ा को उन्होंने चुनाव में हराया था, वो AAP में शामिल हो गए और उन्हें इंचार्ज भी बना दिया गया, जिसकी वजह से जौड़ामाजरा और पार्टी नेतृत्व के बीच विवाद बढ़ गया था.

AAP के 7 राज्यसभा सांसदों ने छोड़ी थी पार्टी

आम आदमी पार्टी को पंजाब में इस साल अप्रैल महीने में तब झटका लगा था, जब राघव चड्ढा और संदीप पाठक समेत उसके 7 राज्यसभा बीजेपी में शामिल हो गए. इन सांसदों में अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, विक्रमजीत सिंह साहनी और स्वाति मालीवाल का भी नाम शामिल है.

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