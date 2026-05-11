FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
GT vs SRH Pitch Report: पॉइंट्स टेबल में नंबर-1 बनने के लिए होगी गुजरात-हैदराबाद की भिड़ंत, जानें पिच से किसे मिलेगा साथ

GT vs SRH Pitch Report: पॉइंट्स टेबल में नंबर-1 बनने के लिए होगी गुजरात-हैदराबाद की भिड़ंत, जानें पिच से किसे मिलेगा साथ

Somnath Temple: सोमनाथ मंदिर में पीएम मोदी की मौजूदगी में हुआ कुंभाभिषेक, जानिए कैसे होती है ये विशिष्ट पूजा

सोमनाथ मंदिर में पीएम मोदी की मौजूदगी में हुआ कुंभाभिषेक, जानिए कैसे होती है ये विशिष्ट पूजा

क्या बंगाल में जीत BJP के लिए साबित होगी गेमचेंजर? समझिए राष्ट्रपति चुनाव का पूरा समीकरण

क्या बंगाल में जीत BJP के लिए साबित होगी गेमचेंजर? समझिए राष्ट्रपति चुनाव का पूरा समीकरण

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
रेलवे स्टेशनों पर नाम के साथ क्यों लिखी होती है समुद्र तल से ऊंचाई? अंग्रेजों के जमाने से जुड़ा है खास कनेक्शन

रेलवे स्टेशनों पर नाम के साथ क्यों लिखी होती है समुद्र तल से ऊंचाई? अंग्रेजों के जमाने से जुड़ा है खास कनेक्शन

भारतीयों के पास है कितना गोल्ड? जानिए एक साल सोना नहीं खरीदा तो देश को कैसे होगा फायदा

भारतीयों के पास है कितना गोल्ड? जानिए एक साल सोना नहीं खरीदा तो देश को कैसे होगा फायदा

Vastu Tips For Office Desk: ऑफिस डेस्क पर रखी ये चीजें नौकरी और प्रमोशन में पैदा करती है रुकावट, नहीं हटाया तो होगा सिर्फ पतन

ऑफिस डेस्क पर रखी ये चीजें नौकरी और प्रमोशन में पैदा करती है रुकावट, नहीं हटाया तो होगा सिर्फ पतन

Homeडीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

क्या बंगाल में जीत BJP के लिए साबित होगी गेमचेंजर? समझिए राष्ट्रपति चुनाव का पूरा समीकरण

पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और बिहार जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में एनडीए के बढ़ते संख्या बल ने 2027 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी को फिर से ड्राइविंग सीट पर ला खड़ा किया है.

Latest News

Gaurav Barar

Updated : May 11, 2026, 03:14 PM IST

क्या बंगाल में जीत BJP के लिए साबित होगी गेमचेंजर? समझिए राष्ट्रपति चुनाव का पूरा समीकरण

Image Source- PTI

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारतीय राजनीति में 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणामों ने एक समय यह धारणा बना दी थी कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का दबदबा अब कम होने लगा है. अपने दम पर पूर्ण बहुमत न मिल पाने के कारण विपक्षी खेमे में यह चर्चा तेज थी कि केंद्र सरकार बैसाखियों पर है और गठबंधन की राजनीति बीजेपी की निर्णय शक्ति को कमजोर कर देगी.

हालांकि, हालिया विधानसभा चुनावों और राज्यों के राजनीतिक समीकरणों ने इस पूरी तस्वीर को बदल कर रख दिया है. अब यह स्पष्ट है कि 2027 में होने वाले आगामी राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) बेहद मजबूत स्थिति में हैं.

चुनावी नतीजों से मिला अपर हैंड 

लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें 303 से घटकर 240 रह गई थीं, जिससे राष्ट्रपति चुनने वाले निर्वाचक मंडल में बीजेपी के कुल वोटों में लगभग 44,100 की गिरावट दर्ज की गई थी. उस समय ऐसा लग रहा था कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए बीजेपी को पूरी तरह अपने सहयोगियों, विशेषकर टीडीपी और जेडीयू की शर्तों पर निर्भर रहना होगा. लेकिन पिछले कुछ समय में महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार और विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में हुए चुनावों ने बाजी पलट दी है.

पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में, जहां बीजेपी की स्थिति चुनौतीपूर्ण मानी जाती थी, वहां अब पार्टी के पास 200 से अधिक विधायक हैं. इसी तरह महाराष्ट्र और बिहार जैसे बड़े राज्यों में एनडीए के शानदार प्रदर्शन ने संसद में हुए संख्या बल के नुकसान की भरपाई कर दी है.

निर्वाचक मंडल और राज्यों का गणित

राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया जटिल होती है, जिसमें संसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं. प्रत्येक सांसद के वोट की वैल्यू समान होती है (2022 में यह 700 थी), लेकिन विधायकों के वोट की वैल्यू उनके राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है. उत्तर प्रदेश के एक विधायक के वोट की वैल्यू 208 है, जो देश में सर्वाधिक है. यूपी का कुल दबदबा 83,800 से अधिक वोटों का है, जहां बीजेपी की पकड़ मजबूत है. 

महाराष्ट्र में 288 सदस्यों वाली विधानसभा में एनडीए की संख्या पिछले चुनाव के 150 से बढ़कर अब 237 हो गई है. बिहार में भी गठबंधन की ताकत 125 से बढ़कर 202 विधायकों तक पहुंच गई है. पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा उलटफेर हुआ है, जहां बीजेपी के विधायकों की संख्या 77 से बढ़कर 207 हो गई है.

विपक्ष के दावों पर विराम

लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष ने दावा किया था कि एनडीए सरकार अस्थिर है और जल्द ही गिर जाएगी. लेकिन हरियाणा की जीत और फिर महाराष्ट्र व बंगाल के समीकरणों ने यह साबित कर दिया है कि बीजेपी ने न केवल अपनी जमीन बचाई है, बल्कि उसे और विस्तार दिया है. विधानसभाओं में इस दमदार प्रदर्शन का सीधा मतलब यह है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए आवश्यक मैजिक नंबर अब बीजेपी की पहुंच में है.

राष्ट्रपति चुनाव 2027 के लिए बीजेपी अब केवल सहयोगियों के भरोसे नहीं है, बल्कि उसने अपने वोट बैंक को राज्यों के स्तर पर इतना मजबूत कर लिया है कि वह अपनी शर्तों पर उम्मीदवार तय करने की स्थिति में है. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों में एनडीए की बढ़त ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि रायसीना हिल्स की अगली जंग में बीजेपी का पलड़ा भारी रहने वाला है.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
रेलवे स्टेशनों पर नाम के साथ क्यों लिखी होती है समुद्र तल से ऊंचाई? अंग्रेजों के जमाने से जुड़ा है खास कनेक्शन
रेलवे स्टेशनों पर नाम के साथ क्यों लिखी होती है समुद्र तल से ऊंचाई? अंग्रेजों के जमाने से जुड़ा है खास कनेक्शन
भारतीयों के पास है कितना गोल्ड? जानिए एक साल सोना नहीं खरीदा तो देश को कैसे होगा फायदा
भारतीयों के पास है कितना गोल्ड? जानिए एक साल सोना नहीं खरीदा तो देश को कैसे होगा फायदा
Vastu Tips For Office Desk: ऑफिस डेस्क पर रखी ये चीजें नौकरी और प्रमोशन में पैदा करती है रुकावट, नहीं हटाया तो होगा सिर्फ पतन
ऑफिस डेस्क पर रखी ये चीजें नौकरी और प्रमोशन में पैदा करती है रुकावट, नहीं हटाया तो होगा सिर्फ पतन
Rahu-Ketu Yuti: राहु-केतु इन 4 राशियों की बढ़ाएंगे टेंशन, अगले 26 महीनों तक करियर, पैसा और रिश्तों के बिगड़ने का रहेगा डर
राहु-केतु इन 4 राशियों की बढ़ाएंगे टेंशन, अगले 26 महीनों तक करियर, पैसा और रिश्तों के बिगड़ने का रहेगा डर
Numerology: ये 3 नंबर व्यक्ति को जीवन में दिलाते हैं नेम,फेम और मनी, जानें क्या हैं इनका न्यूमरोलॉजी कनेक्शन
Numerology: ये 3 नंबर व्यक्ति को जीवन में दिलाते हैं नेम,फेम और मनी, जानें क्या हैं इनका न्यूमरोलॉजी कनेक्शन
MORE
Advertisement
धर्म
Mothers Day 2026: मां के दिल पर राज करते हैं इस राशि के लोग, ममता से होता है खास जुड़ाव
मां के दिल पर राज करते हैं इस राशि के लोग, ममता से होता है खास जुड़ाव
Numerology: मां के लिए ईश्वर का उपहार होते हैं इन मूलांक के बच्चे, बिना कहे समझ लेते हैं भावनाएं और हमेशा रहते हैं साथ खड़े
मां के लिए ईश्वर का उपहार होते हैं इन मूलांक के बच्चे, बिना कहे समझ लेते हैं भावनाएं और हमेशा रहते हैं साथ खड़े
Panchak Date: आज से लग जाएगा रोग पंचक, अगले 5 दिनों में भूलकर भी न करें कोई शुभ काम, जानें पूरी डिटेल
Panchak Date: आज से लग जाएगा रोग पंचक, अगले 5 दिनों में भूलकर भी न करें कोई शुभ काम, जानें पूरी डिटेल
10 May Aaj ka Rashifal: आज किस राशि पर होगी धनवर्षा और किसे रहना होगा सतर्क, यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
आज किस राशि पर होगी धनवर्षा और किसे रहना होगा सतर्क, यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
Numerology: बहस में हमेशा भारी पड़ते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग,  Logic और Ego दोनों में होते हैं तेज  
Numerology: बहस में हमेशा भारी पड़ते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, Logic और Ego दोनों में होते हैं तेज
MORE
Advertisement