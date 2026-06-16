FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
सिर्फ लड़ाकू विमान नहीं होगा तेजस Mk1A, भारत का पहला एयरबोर्न कमांड सेंटर भी बनेगा, जानिए कैसे

सिर्फ लड़ाकू विमान नहीं होगा तेजस Mk1A, भारत का पहला एयरबोर्न कमांड सेंटर भी बनेगा, जानिए कैसे

कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था पहुंचा गंगटोक, यात्रियों के लिए क्या बदला? जानिए नए नियम

कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था पहुंचा गंगटोक, यात्रियों के लिए क्या बदला? जानिए नए नियम

UP B.Ed Result 2026: बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने जारी किया बीएड एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट, जानें काउंसलिंग को लेकर क्या है अपडेट

UP B.Ed Result 2026: बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने जारी किया बीएड एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट, जानें काउंसलिंग को लेकर क्या है अपडेट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
पेट्रोल की टेंशन खत्म! Maruti ने लॉन्च की Wagon R Bioflex, माइलेज- फीचर्स और कीमत जान लें 

पेट्रोल की टेंशन खत्म! Maruti ने लॉन्च की Wagon R Bioflex, माइलेज- फीचर्स और कीमत जान लें

PM Modi Slovakia Visit: स्लोवाकिया पहुंचने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, भेंट की नून-रोटी, जानें क्या है ये परंपरा

स्लोवाकिया पहुंचने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, भेंट की नून-रोटी, जानें क्या है ये परंपरा

एक सिलाई मशीन के साथ शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दी 1700 करोड़ की कंपनी

एक सिलाई मशीन के साथ शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दी 1700 करोड़ की कंपनी

हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

PM मोदी को मिला स्लोवाकिया का सर्वोच्च सम्मान, क्या ऐसे अवॉर्ड के साथ मिलती हैं कुछ खास सुविधाएं? जानिए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वलोवाकिया ने सर्वोच्च सम्मान दिया है. प्रधानमंत्री का ये 33वां सर्वोच्च सम्मान अवॉर्ड है. इसी के साथ नरेंद मोदी भारत के सबसे ज्यादा देशों से अवॉर्ड पाने वाले पीएम बन गये हैं. 

Latest News

Nitin Sharma

Updated : Jun 16, 2026, 03:22 PM IST

PM मोदी को मिला स्लोवाकिया का सर्वोच्च सम्मान, क्या ऐसे अवॉर्ड के साथ मिलती हैं कुछ खास सुविधाएं? जानिए

pm modi slovakia award

(Credit Image Social Media)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

.स्लोवाकिया का 'ऑर्डर ऑफ़ द व्हाइट डबल क्रॉस' सम्मान क्या है
.भारत और स्लोवाकिया में संबंध और मौजूद स्थिति क्या है
.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल चुके हैं 33 अंतरराष्ट्रीय सम्मान
.सर्वोच्च सम्मान मिलने पर क्या क्या लाभ मिलते हैं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा की. सोमवार (15 जून 2026) को स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस’ से नवाजा. प्रधानमंत्री का यह 33वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान हैं, जो न सिर्फ प्रधानमंत्री का सम्मान बढ़ाता है, बल्कि दुनिया में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा, मित्रता और कूटनीतिक प्रभाव को दिखाता है. हालांकि अवॉर्ड मिलने के बाद लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या इन अवॉर्ड के साथ किसी तरह की आर्थिक मदद, रहने की या अन्य कोई विशेष सुविधाएं या अधिकार मिलता है. इसके अलावा स्लोवाकिया के इस सर्वोच्च सम्मान का क्या महत्व है. आपके मन में उठने वाले इन सभी सवालों के जवाब हम देंगे... 

सर्वोच्च सम्मान मिलने पर क्या मिलती हैं सुविधाएं 

किसी भी देश से मिलने वाला सर्वोच्च सम्मान आर्थिक मदद या देश की कोई सुविधाएं नहीं देता है. इस अवॉर्ड का मतलब सम्मान, मित्रता और रिश्तों को मजबूत करना होता है. हालांकि जिस भी देश से सर्वोच्च सम्मान मिलता है, वहां पर आपको वीवीआईपी गेस्ट के रूप में सुरक्षा मिलती है. इसका अहम महत्व रिश्तों में मजबूती लाना होता है.

'ऑर्डर ऑफ़ द व्हाइट डबल क्रॉस' क्या है 

स्लोवाकिया में प्रधानमंत्री को सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ़ द व्हाइट डबल क्रॉस' से सम्मानित किया गया. यह सम्मान स्लोवाकिया के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है. यह स्लोवाकिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, यह सम्मान स्लोवाकिया के साथ मित्रता संबंधों के विकास में असाधारण योगदान और साथ ही देश की विदेश नीति संबंधी हितों व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी प्रतिष्ठा के लिए उत्कृष्ट समर्थन के लिए दिया जाता है.

1994 में शुरू हुआ था यह सम्मान

ऑर्डर ऑफ़ द व्हाइट डबल क्रॉस स्लोवाकिया का सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान है. यह सम्मान 1994 में स्वतंत्र स्लोवाकिया गणराज्य द्वारा स्थापित किया गया था. इसे उन विदेशी नागरिकों और अंतरराष्ट्रीय हस्तियों को दिया जाता है, जिन्होंने स्लोवाकिया के हितों, द्विपक्षीय संबंधों, लोकतंत्र, शांति, विज्ञान, संस्कृति या मानवता के क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया हो. यह देश के ध्वज और राज चिन्ह का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है. 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों मिला ये सम्मान

स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ़ द व्हाइट डबल क्रॉस सम्मान से नवाजा है. स्लोवाकिया ने पीएम मोदी को यह सम्मान भारत-स्लोवाकिया संबंधों को नई ऊंचाई देने, व्यापार, निवेश, रक्षा, प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), अंतरिक्ष और उन्नत विनिर्माण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने में उनकी भूमिका बनाये रखने के लिए दिया है. 

भारत-स्लोवाकिया में संबंध और मौजूदा स्थिति क्या है?

भारत और स्लोवाकिया के बीच व्यापक साझेदारी रह चुकी है. दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के नाते, भारत स्लोवाकिया के लिए एक बड़ा अवसर है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के बाद दोनों देशों ने व्यापार, निवेश, रक्षा, डिजिटल तकनीक, AI, अंतरिक्ष और उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है. अगर पिछले कुछ सालों में व्यापार की बात करें तो भारत और स्लोवाकिया के बीच व्यापार रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है.

ब्रातिस्लावा में भारतीय दूतावास के अनुसार, 2024 में दोनों देशों के बीच व्यापार पहली बार €1.28 बिलियन यानी करीब 11,500 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया था. वहीं स्लोवाकिया में भारत का निर्यात €1.057 बिलियन रहा. वहीं स्लोवाकिया से आयात की बात करें तो यह €224.9 मिलियन तक पहुंच गया है. 2025 में व्यापार में बढ़ोतरी होकर करीब 1.8 अरब डॉलर पहुंच गई है. प्रमुख क्षेत्रों में ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग उत्पाद, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन और फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं.

प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुके हैं 33 अंतरराष्ट्रीय सम्मान

प्रधानमंत्री को मिलने वाला सम्मान न सिर्फ प्रधानमंत्री का मान बढ़ाता है, यह देश का भी मान बढ़ा रहा है. स्लोवाकिया के साथ ही प्रधानमंत्री के 33 इंटरनेशनल अवॉर्ड हो चुके हैं. पीएम को सऊदी अरब, अफ़गानिस्तान, फ़िलिस्तीन, संयुक्त अरब अमीरात, रूस, मालदीव, बहरीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भूटान, फ्रांस, मिस्र, ग्रीस, मॉरिशस, साइप्रस, घाना ब्राज़ील और स्लोवाकिया समेत 33 देशों ने सर्वोच्च सम्मान दिया है.

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
पेट्रोल की टेंशन खत्म! Maruti ने लॉन्च की Wagon R Bioflex, माइलेज- फीचर्स और कीमत जान लें 
पेट्रोल की टेंशन खत्म! Maruti ने लॉन्च की Wagon R Bioflex, माइलेज- फीचर्स और कीमत जान लें
PM Modi Slovakia Visit: स्लोवाकिया पहुंचने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, भेंट की नून-रोटी, जानें क्या है ये परंपरा
स्लोवाकिया पहुंचने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, भेंट की नून-रोटी, जानें क्या है ये परंपरा
एक सिलाई मशीन के साथ शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दी 1700 करोड़ की कंपनी
एक सिलाई मशीन के साथ शुरू किया था अपना बिजनेस, आज बना दी 1700 करोड़ की कंपनी
T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर करने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी, स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास
T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर करने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी, स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास
ODI में सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले महान बल्लेबाज, शुभमन गिल ने तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड
ODI में सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले महान बल्लेबाज, शुभमन गिल ने तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement