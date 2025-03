Terror Hub In West UP: उत्तर प्रदेश पुलिस के एंटी-टैररिस्ट स्क्वॉयड (ATS) ने मुरादबाद से हिज्बुल आतंकी को गिरफ्तार किया है, जिस पर 25 हजार रुपये का इनाम था और वो पिछले 18 साल से फरार चल रहा था. इससे पहले भी यहां दर्जनों आतंकी आकर छिप चुके हैं.

TRENDING NOW

Terror Hub In West UP: उत्तर प्रदेश पुलिस के एंटी-टैररिस्ट स्क्वॉयड (UP ATS) के हाथ बड़ी सफलता लगी है. यूपी एटीएस की टीम ने मुरादाबाद में 18 साल से छिपकर रह रहे एक आतंकी को कटघर थाना इलाके में दबोच लिया है. उल्फत हुसैन नाम का यह कश्मीरी आतंकी पाकिस्तानी आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन (Hizbul Mujahideen) का मेंबर था और पिछले 18 साल से फरार होकर स्लीपिंग सेल की तरह रह रहा था. कश्मीर के पुंछ जिले के निवासी उल्फत हुसैन के खिलाफ जम्मू-कश्मीर में कई आतंकी घटनाएं दर्ज हैं, जिनमें उसकी तलाश की जा रही थी और उसके ऊपर 25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित था. इस आतंकी की गिरफ्तारी के साथ ही फिर से वह सवाल खड़ा हो गया है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर बार-बार उठता रहा है. पिछले 20 साल में 30 से ज्यादा आतंकी और दर्जनों पाकिस्तानी जासूस सांप्रदायिक रूप से बेहद संवेदनशील समझे जाने वाले पश्चिमी यूपी में पकड़े जा चुके हैं, जिसके चलते यह इलाका आतंकियों के लिए 'सुरक्षित पनाहगाह' साबित हो रहा है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से जुड़ें.