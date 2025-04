Pahalgam Terror Attack: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पूरा देश एकजुट दिखा था. ऐसे में कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार के सुर में सुर मिलाकर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने में पूरी तरह साथ देने का ऐलान किया था. इसके बावजूद कांग्रेस हर दिन बीतने के साथ पहलगाम हमले को लेकर अपने रिएक्शन के कारण किसी न किसी वजह से विवादों में फंसती जा रही है. मंगलवार को भी कांग्रेस के एक ट्वीट ने हंगामा मचा दिया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसी इमेज का सिर हटाकर उसे 'गायब' टैगलाइन के साथ पोस्ट कर दिया गया. कांग्रेस का मकसद इसके जरिये पीएम मोदी को देश पर संकट के समय 'गायब' दिखाने का था, लेकिन यह दांव उल्टा पड़ गया. इस पोस्ट को लेकर जहां एकतरफ भाजपा ने कांग्रेस को पाकिस्तान के इशारे पर काम करने वाला 'लश्कर-ए-पाकिस्तान' संगठन बताया है, वहीं पीएम मोदी के इस फोटो को 'सर तन से जुदा' से जोड़कर इसे ही कांग्रेस की विचारधारा साबित करने की कोशिश की. यह पहला मौका नहीं है, जब पहलगाम हमले के बाद कांग्रेस का कोई रिएक्शन इस तरह आलोचना में घिर गया है. आखिरकार कांग्रेस लगातार ऐसी गलतियां क्यों कर रही है? चलिए समझने की कोशिश करते हैं.

यह भी पढ़ें- PM Modi का कांग्रेस ने किया 'सर तन से जुदा', जानिए क्या है मामला, जिस पर BJP ने Congress को बताया 'लश्कर-ए-पाकिस्तान'

सर्वदलीय बैठक में दिखाई थी कांग्रेस ने एकजुटता

पहलगाम हमले के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार की तरफ से बुलाई सर्वदलीय बैठक में एकजुटता दिखाई थी. कांग्रेस ने बैठक में कहा था कि यह (पहलगाम हमला) कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है. कांग्रेस का केवल एक फॉर्मूला है और वो है एकता. कांग्रेस के इस कदम को आम जनता ने भी सराहा था, लेकिन इसके बाद चीजें बिगड़ती चली गई हैं.

'गायब' पोस्ट से पहले भी लगातार कर रही कांग्रेस गलतियां

कांग्रेस ने पहलगाम हमले को लेकर सर्वदलीय बैठक में एकजुटता दिखाने के बाद अपने रिएक्शन में लगातार गलतियां की हैं. चलिए आपको कांग्रेस नेताओं के कुछ रिएक्शन के बारे में बताते हैं, जो भारत के बजाय पाकिस्तान के समर्थन में दिखाई दिए हैं.

#WATCH | Bengaluru | On Congress's 'Gayab' post targeting PM Modi, Karnataka Minister Dinesh Gundu Rao says, "...What Congress wanted to say was - where is Mr Modi, is he addressing the media? Is he clarifying anything? Can people ask him what has happened?...Pulwama helped him… pic.twitter.com/jo3r0nTR6y