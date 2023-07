Opposition Unity Meeting: सीट शेयरिंग से पीएम फेस तक, जानें विपक्षी महाएकता की राह की 5 बाधाएं

डीएनए हिंदी: Indian Politics- देश में अगले साल होने वाले आम चुनाव (General Elections 2024) के लिए सभी दल कमर कस चुके हैं. मंगलवार 18 जुलाई का दिन एक तरीके से देश में राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का दिन साबित होने वाला है. एकतरफ विपक्षी दलों की 'महाएकता' बैठक का बेंगलूरु में दूसरा दिन है, वहीं दिल्ली में भाजपा नेतृत्व में NDA के 38 दल जुटने जा रहे हैं. विपक्षी दलों की यह दूसरी बैठक है. पिछले महीने 23 जून को पटना में पहली बैठक में 15 विपक्षी दलों ने विपक्षी एकता की नींव रखी गई थी, जिस पर मजबूत इमारत तैयार करने की चुनौती के साथ बेंगलूरु में दूसरी बैठक आयोजित हो रही है. सोमवार को बैठक से पहले कांग्रेस मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की तरफ से आयोजित 'डिनर' के दौरान 26 विपक्षी दल एकसाथ मौजूद थे. पटना के बाद विपक्ष के बढ़े हुए आंकड़े से सभी की बांछे खिली हुई हैं, लेकिन इन सभी के सामने एक बड़ी चुनौती भी है. मंगलवार को जब विपक्ष की बैठक शुरू होगी तो उनके सामने कई सवाल खड़े होंगे, जिनके जवाब स्पष्ट नहीं हुए तो विपक्षी महाएकता लोकसभा चुनाव (Lok Sabha 2024) से पहले कभी भी धराशाई होने का खतरा बना रहेगा.

आइए बात करते हैं उन 5 बाधाओं की, जिन्हें पार करना विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती है.

1. सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे होगा तय?

साल 2024 के लोकसभा चुनावों में सभी विपक्षी दलों की एकजुटता का आधार है भाजपा को जीत की हैट्रिक बनाने से रोकना. इसके अलावा सभी दल ज्यादा से ज्यादा सीट भी जीतना चाहते हैं ताकि आगे सरकार बनने पर उनका प्रभाव सबसे ज्यादा रहे. ऐसे में विपक्षी दलों के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करना सबसे कठिन काम है, क्योंकि कोई भी दल एक भी सीट नहीं छोड़ना चाहेगा. हालांकि सीट शेयरिंग के लिए ममता बनर्जी वाले फॉर्मूले पर बात हो सकती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो दल जिस राज्य में मजबूत है, वहां बाकी दल उसे सपोर्ट करें. हालांकि इस फॉर्मूले में भी टकराव की स्थिति हो सकती है, क्योंकि कुछ राज्यों में विपक्ष के कई दल एकसाथ मौजूद हैं और सभी खुद को मजबूत मानते हैं.

