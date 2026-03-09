FacebookTwitterYoutubeInstagram
डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

अफ़ीम की खेती की तो नप गए BJP नेता; जानें कानून, लाइसेंस और सज़ा की पूरी जानकारी

छत्तीसगढ़ में BJP के एक नेता अफ़ीम की खेती मामले में फंस गए हैं. उन पर गैरकानूनी तरीके से अफ़ीम की खेती करने का आरोप है. इस गिरफ्तारी के बीच जानते हैं कि भारत में अफ़ीम की खेती को लेकर क्या कानून हैं?

Latest News

Kusum Lata

Updated : Mar 09, 2026, 03:25 PM IST

अफ़ीम की खेती की तो नप गए BJP नेता; जानें कानून, लाइसेंस और सज़ा की पूरी जानकारी

भारत में बिना लाइसेंस के अफीम की खेती नहीं की जा सकती है. फोटो-Left- AI Generated, Right- pexels

छत्तीसगढ़ में बीजेपी किसान मोर्चा के नेता विनायक ताम्रकार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. ताम्रकार ने अपने फार्महाउस में डेढ़ एकड़ खेत में अफ़ीम की खेती की थी. इसका खुलासा तब हुआ जब राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ताम्रकार के फार्महाउस का दौरा किया और फोटोज़ सोशल मीडिया पर पोस्ट की. बीजेपी ने ताम्रकार को पार्टी से निलंबित कर दिया है. इस बीच सवाल उठता है कि क्या भारत में अफ़ीम की खेती अवैध है? अगर नहीं तो इससे जुड़े नियम क्या हैं और अगर आप अफ़ीम के साथ पकड़े जाते हैं तो सज़ा क्या होगी?

क्या अफ़ीम की खेती गैरकानूनी है | Is Opium Cultivation Illegal in India

भारत उन चुनिंदा देशों से एक है जहां अफ़ीम की खेती गैरकानूनी नहीं है. वित्त मंत्रालय के अंदर आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, भारत दुनिया का इकलौता देश है जो Opium Gum या अफीम के सूखे लेटेक्स का कानूनी तरीके से उत्पादन करता है. हालांकि, नशीली दवाओं और ड्रग्स आदि में अफ़ीम के गलत इस्तेमाल को देखते हुए भारत में अफ़ीम की खेती को सरकार रेगुलेट करती है. अफ़ीम की खेती के लिए किसानों को हर साल लाइसेंस लेना पड़ता है, लाइसेंस के अभाव में अफ़ीम नहीं उगाई सकती है. इतना ही नहीं, जितनी ज़मीन पर अफ़ीम उगाने की अनुमति ली गई है, उतनी ही ज़मीन पर अफ़ीम उगाई जा सकती है. मध्यप्रदेश, UP और राजस्थान के विशेष इलाकों में ही अफ़ीम उगाई जाती है.

आगे बढ़ने से पहले देखें भूपेश बघेल का ट्वीटः

क्यों की जाती है अफ़ीम की खेती | Why Opium is cultivated

अफ़ीम के पौधे से अफ़ीम गम निकाला जाता है. अफ़ीम गम में मेडिकल साइंस के लिए बेहद ज़रूरी एल्कलॉइड्स जैसे मॉर्फिन और कोडीन मिलते हैं. अल्कलॉइड्स पौधों से मिलने वाले ऑर्गैनिक कम्पाउंड हैं जिनमें नाइट्रोजन होता है. एल्कलॉइड्स में अपने औषधीय गुणों के लिए जाने जाते हैं. उदाहरण के लिए मॉर्फिन को दुनिया का सबसे अच्छा दर्द निवारक माना जाता है. कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों में होने वाले भयंकर दर्द में मॉर्फिन युक्त दवाओं से ही आराम मिलता है. वहीं, कोडीन का इस्तेमाल प्रमुख रूप से कफ़ सिरप में किया जाता है.

कौन उगा सकता है अफ़ीम | Who Can Cultivate Opium

भारत में नशीली दवाओं के उत्पादन, स्टोरेज, बेचने, खरीदने, ट्रांसपोर्ट और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाले NDPS एक्ट के तहत सरकार अफ़ीम की खेती को रेगुलेट करती है. इस एक्ट के तहत सरकार मेडिसिनल और साइंटिफिक पर्पस के लिए अफ़ीम की खेती करवा सकती है. इसके लिए सरकार ऐसे इलाकों को नोटिफाई करती है जहां अफ़ीम की खेती की जा सकती है. MP, राजस्थान और UP के नोटिफाइड इलाकों में अफ़ीम की खेती की परमिश दी जाती है. 

ग्वालियर स्थित सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स की तरफ़ से किसानों को अफ़ीम की खेती के लिए लाइसेंस जारी किया जाता है. हर किसान की ज़मीन नापी जाती है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जितने इलाके के लिए लाइसेंस लिया है उतने में ही अफ़ीम उगाई जाए. ये किसान अपनी पूरी उपज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स को बेचते हैं और सरकार द्वारा तय किए गए रेट पर उन्हें पैसे मिलते हैं. ज्ञात हो कि लाइसेंस की शर्त यही है कि किसान सरकार के लिए अफ़ीम उगाएगा, उसे वो कहीं और नहीं बेच सकता है.

बिना लाइसेंस अफ़ीम उगाने पर कितनी सज़ा मिलती है | Punishment for Illegal Opium Cultivation

NDPS Act के सेक्शन 18 के तहत, बिना लाइसेंस के अफ़ीम की खेती करने पर कड़ी सज़ा का प्रावधान है. अगर कम क्वांटिटी में खेती की जाए तो एक साल का सश्रम कारावास या 10 हजार रुपये फाइन या फिर दोनों का प्रावधान है. वहीं, कमर्शियल क्वांटिटी में यानी बेचने के मकसद से बिना लाइसेंस के अफ़ीम उगाने पर कम से कम 10 साल के सश्रम कारावास का प्रावधान है, इसे 20 साल तक बढ़ाया जा सकता है. इसके साथ ही दोषी पाए जाने पर दो लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. वहीं अगर उत्पादन की क्वांटिटी कमर्शियल क्वांटिटी से कम हो तो 10 साल तक के सश्रम कारावास और 1 लाख रुपये तक के फाइन का प्रावधान है.

Poppy Cultivation

लाइसेंसधारी किसान अपना अफ़ीम कहीं और बेच दे तो | What Happens if licence holder farmer sells his opium somewhere else

NDPS एक्ट के सेक्शन 19 के मुताबिक, अगर लाइसेंसधारी किसान अपनी फसल या उसका हिस्सा कहीं और बेच दे, या उसे सरकार को बेचने की बजाए कहीं और डिस्पोज़ कर दे तो यह अपराध की श्रेणी में आएगा. ऐसा करने पर किसान को कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 20 साल का सश्रम कारावास हो सकता है. वहीं, कम से कम एक लाख और ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपये का फाइन भी लगाया जा सकता है. 

