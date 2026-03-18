Oil Price Shock: $200 पहुंची तेल की कीमत तो क्या होगा?

अगर बीते दिनों आपने LPG बुकिंग में परेशानी झेली, अगर आप पेट्रोल पंप पर लाइन पर लगे और अगर आपको लग रहा है कि इससे बुरा क्या होगा, तो आपको गलत लग रहा है. अमेरिका ने ईरान के खार्ग द्वीप पर हमला किया और ईरान IRGC ने धमकी दी है कि अगर खार्ग पर हमला हुआ तो वह मिडिल ईस्ट का पूरा तेल जला देगा. इतना ही नहीं, ईरान ने धमकी दी है कि तेल की कीमत 200 डॉलर प्रति बैरल पहुंच जाएगी. 200 डॉलर प्रति बैरल का मतलब है अमेरिका-ईरान की लड़ाई शुरू होने से पहले यानी 27 फरवरी को तेल की जो कीमत थी, उसका लगभग तीन गुना.

अगर बीते दिनों आपने LPG बुकिंग में परेशानी झेली, अगर आप पेट्रोल पंप पर लाइन पर लगे और अगर आपको लग रहा है कि इससे बुरा क्या होगा, तो आपको गलत लग रहा है. अमेरिका ने ईरान के खार्ग द्वीप पर हमला किया और ईरान IRGC ने धमकी दी है कि अगर खार्ग पर हमला हुआ तो वह मिडिल ईस्ट का पूरा तेल जला देगा. इतना ही नहीं, ईरान ने धमकी दी है कि तेल की कीमत 200 डॉलर प्रति बैरल पहुंच जाएगी. 200 डॉलर प्रति बैरल का मतलब है अमेरिका-ईरान की लड़ाई शुरू होने से पहले यानी 27 फरवरी को तेल की जो कीमत थी, उसका लगभग तीन गुना.

अगर अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्धविराम जल्द न हुआ तो पूरी दुनिया पर एक बड़ा संकट मंडराता दिख रहा है. हालात ऐसे हैं कि अगर आज के आज ये युद्ध रुक भी जाए तो भी तेल सप्लाई को सामान्य होने में कई हफ्ते लग सकते हैं. इस आर्टिकल में हम समझेंगे कि तेल की कीमत 200 डॉलर पहुंच गई तो क्या होगा.

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अभी कितनी है क्रूड ऑयल की कीमत?

ब्रेंट क्रूड फिलहाल 106.50 डॉलर प्रति बैरल की दर पर ट्रेड कर रहा है. 27 फरवरी को यानी युद्ध शुरू होने से एक दिन पहले ब्रेंट क्रूड 72.48 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा था. बीते सोमवार को यह 120 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा था. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बाहर एक टर्मिनल से बेचा जा रहा ओमानी क्रूड 51 डॉलर के प्रिमियम पर बेचा जा रहा है. यानी एक बैरल तेल की इफेक्टिव कीमत 150 डॉलर प्रति बैरल से ज्यादा है. फरवरी में यह सिर्फ 75 सेंट्स के प्रिमियम पर बिक रहा था. इसी तरह दुबई क्रूड 56 डॉलर के प्रिमियम पर बिक रहा है, जो कि फरवरी में 90 सेंट्स के प्रिमियम पर बिक रहा था.

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ बंद होने का Oil Supply पर क्या असर पड़ा?

युद्ध से पहले तक रोज़ करीब 138 जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से गुजरते थे. ईरान ने भारत, चीन, पाकिस्तान समेत कुछ ही देशों के जहाज को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुज़रने की अनुमति दी है. फिलहाल 4-5 पांच जहाज ही यहां से गुज़र रहे हैं. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, पूरी दुनिया के डेली सप्लाई का 20 प्रतिशत यानी करीब 20 मिलियन बैरल तेल रोज़ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से पास होता है. यानी 18 दिन के हिसाब से अब तक 360 मिलियन बैरल तेल सप्लाई नहीं हुआ है. युद्ध जितने दिन चलेगा ये आंकड़ा उतना बढ़ता जाएगा. हर बीतते दिन के साथ दुनिया के कई देशों का तेल रिजर्व खत्म हो रहा है. हर बीतते दिन के साथ डिमांड और सप्लाई के बीच का गैप बढ़ता जा रहा है. ये गैप जितना बड़ा होगा क्रूड ऑयल की कीमत उतनी ज्यादा बढ़ेगी.

क्या 200 डॉलर तक पहुंच सकती है तेल की कीमत?

रॉयटर्स ने लिखा है कि जेट फ्यूल पहले ही 190 डॉलर प्रति बैरल पर मिल रहा है. रॉयटर्स ने लिखा है कि हालात को देखते हुए ये लग रहा है कि कीमत 200 डॉलर पर बैरल तक जा सकती है. वहीं, कंसल्टेंसी फर्म वुड मैकेंज़ी ने लिखा है कि साल 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भी तेल की कीमतें बढ़ी थीं. लेकिन इस बार संकट बड़ा है. उन्होंने लिखा है कि 200 डॉलर प्रति बैरल की कीमत असंभव नहीं लगती है. उन्होंने लिखा है कि तेल की कीमत कितनी बढ़ेगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि युद्ध कब तक चलता है और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ कितने दिन तक बंद रहता है.

Crude Oil 200 डॉलर प्रति बैरल पहुंचा तो क्या होगा?

तेल किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए ईंधन की भूमिका निभाता है. यही वजह है कि तेल की कीमत पर पूरी दुनिया की नज़र होती है. आम आदमी की बात करें, तो तेल की कीमत बढ़ने का सीधा असर पेट्रोल, डीज़ल, गैस सिलिंडर की कीमत पर दिखता है. जैसे ही पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ती है, तो फ्लाइट और गाड़ियों का किराया बढ़ता है, सामानों की ढुलाई का कॉस्ट बढ़ जाता है. ऐसे में सामान की कीमत बढ़ती है, इन जनरल महंगाई बढ़ती है. महंगाई की वजह से लोगों की खरीदने की क्षमता घटती है. ये अगर लंबे वक्त तक रहे तो जीडीपी पर इसका सीधा असर पड़ता है.

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