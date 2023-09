Note For Vote: सांसद-विधायक का सदन में वोट के बदले रिश्वत लेना अपराध है या नहीं, 25 साल बाद दोबारा जांचेगा सुप्रीम कोर्ट

डीएनए हिंदी: Jharkhand Mukti Morcha Bribery Scandal- सदन के अंदर किसी मसले पर वोटिंग या खास भाषण देने के लिए किसी सांसद या विधायक का रिश्वत लेना अपराध है या नहीं, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट 25 साल बाद एक बार फिर करने के लिए तैयार हो गया है. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही साल 1998 के उस फैसले का परीक्षण करने की सहमति दे दी है, जिसमें पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को समर्थन देने के बदले रिश्वत लेने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के तीन सांसदों की किस्मत तय की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तय किया कि 25 साल पुराने इस फैसले का परीक्षण सात जजों की संविधान पीठ करेगी ताकि इस पर किसी भी तरह की संशय की स्थिति बाकी नहीं रहे. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Elections 2024) से ठीक पहले कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ी करने वाला माना जा रहा है.

Supreme Court agrees to re-examine its 1998 judgment in PV Narasimha Rao case. Supreme Court refers to a larger bench of seven judges to deal with the issue concerning whether a Parliamentarian or legislator can claim immunity from prosecution for accepting bribes for making a… pic.twitter.com/OslQcZtmbo