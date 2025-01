FBI द्वारा की गई जांच में सामने आया है कि शम्सुद्दीन जब्बार ने फोर्ड पिकअप ट्रक को न्यू ऑरलियन्स के फ्रेंच क्वार्टर में बॉर्बन स्ट्रीट पर नववर्ष का जश्न मना रहे लोगों की भीड़ में घुसा दिया जिससे कई लोगों की मौत हो गई. जांच एजेंसियों ने मामले को आतंकवादी घटना बताया है.

साल का पहला दिन अमेरिका के लिए दुखों की सौगात लाया. यूएस के न्यू ऑरलियन्स में एक दिल को दहलाकर रख देने वाली घटना को अंजाम दिया गया. यहां एक नाइट क्लब में कुछ हमलावरों ने 15 लोगों को मौत के घाट उतार दिया. मामले की जांच कर रही पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. न्यू ऑरलियन्स ट्रक हमले के संदिग्ध की पहचान शम्सुद-दीन जब्बार के रूप में की गई है. एफबीआई ने जानकारी देते हुए बताया है कि जब्बार टेक्सास का रहने वाला एक 42 वर्षीय अमेरिकी नागरिक था. इसी बीच जब्बार का एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें उसने खुद को अमेरिकन बताया और कहा है कि उसकी लिखाई पढ़ाई सब अमेरिका में हुई.

कैसे हुआ हमला?

जब्बार को अमेरिकी सेना का भूतपूर्व सैनिक बताते हुए कहा जा रहा है कि उसने दक्षिणी अमेरिकी शहर के फ्रेंच क्वार्टर में बॉर्बन स्ट्रीट पर नए साल का जश्न मना रहे लोगों की भीड़ में फोर्ड पिकअप ट्रक चढ़ा दिया था. पुलिस ने कहा कि वह 'नरसंहार और नुकसान करने पर आमादा था'.

जब्बार की मोडस ऑपरेंडी पर प्रकाश डालते हुए स्थानीय पुलिस प्रमुख ऐनी किर्कपैट्रिक ने कहा है कि, 'यह बहुत ही जानबूझकर किया गया व्यवहार था. यह व्यक्ति जितने लोगों को कुचल सकता था, कुचलने की कोशिश कर रहा था.

At least 15 people were killed and 30 were injured in New Orleans when a person intentionally drove a pickup truck into a crowd on Bourbon Street during New Year's celebrations, police said. The driver was identified as Shamsud-Din Jabbar, a US citizen born in Texas. He had an… pic.twitter.com/mGCWJpAeil January 2, 2025

किर्कपैट्रिक ने ये भी बताया कि चालक ने बैरिकेड्स को पार करते हुए वाहन को टक्कर मार दी और दो पुलिस अधिकारियों को घायल कर दिया. उन्होंने कहा कि अधिकारियों की हालत स्थिर है.

जब्बार की गोलीबारी में मौत हो गई

स्थानीय समयानुसार सुबह 3.15 बजे हमले के बाद पुलिस के साथ हुई गोलीबारी में जब्बार को मार गिराया गया है. अपनी जांच में ब्यूरो ने पाया है कि हमले के लिए जिस ट्रक का इस्तेमाल किया गया, उसे देखकर यही प्रतीत हो रहा है कि वह किराए पर लिया गया था.

वहीं ब्यूरो की तरफ से यह भी कहा गया है कि वाहन में ISIS का झंडा, हथियार और संभावित इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) भी पाया गया है. एक कानून प्रवर्तन अधिकारी ने यह भी कहा है कि मौके से जांचकर्ताओं ने गोलीबारी के बाद एक हैंडगन और एक AR-स्टाइल राइफल भी बरामद की है.

सेना का अनुभवी था जब्बार

जब्बार के विषय में जो जानकारी आई है यदि उसपर यकीन किया जाए तो उसने 2007 से 2015 तक अमेरिकी सेना में सक्रिय ड्यूटी पर काम किया, फिर वह 2015 से 2020 तक सेना के रिजर्व में रहा. बताया ये भी जा रहा है कि 2009 में जब्बार को अफ़गानिस्तान में तैनात किया गया था. बाद में 2020 में जब्बार स्टाफ़ सार्जेंट हुआ.

More footage from the incident in New Orleans earlier today. The red-haired girl was so lucky to barely escape getting run down. 👀 pic.twitter.com/riQA8oc7Eg — Randy 🇺🇸 (@Randy_Man_) January 2, 2025

जांच में ये भी निकल कर सामने आया है कि उसने 2004 में नौसेना में भर्ती होने की कोशिश की, लेकिन इसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं ली. दिलचस्प ये कि जब्बार 2015 से 2020 के बीच सेना के रिजर्व में आईटी विशेषज्ञ भी था.

YouTube वीडियो

इसी बीच जब्बार का एक और वीडियो वायरल हुआ है. 2020 के इस YouTube में जब्बार अपने रियल एस्टेट व्यवसाय के बारे में बात करते हुए देखा जा सकता है. वीडियो में जब्बार अपनी लाइफ जर्नी पर बात कर रहा है. वीडियो में जब्बार बताता है कि उसका जन्म और पालन-पोषण टेक्सास के ब्यूमोंट में हुआ.

वायरल वीडियो में जब्बार कह रहा है कि उसने 10 साल तक मानव संसाधन और आईटी विशेषज्ञ के रूप में सेना में सेवा की है.

क्या जब्बार को दूसरों ने मदद की थी?

FBI ने शुरू में कहा था कि उसे नहीं लगता कि बीते दिन के हमले के लिए जब्बार 'पूरी तरह से जिम्मेदार' था. लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो कई नयी बातें निकल कर बाहर आईं. जिन्होंने जांच को नया सिरा दिया. अब FBI हमलावर की 'आतंकवादी संगठनों के साथ संभावित जुड़ाव और संबद्धता' का पता लगाने के लिए जांच कर रहा है.

राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि संदिग्ध ने 'हत्या करने की इच्छा' व्यक्त की थी. और हमले से कुछ घंटे पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उसने कहा था कि वह इस्लामिक स्टेट समूह से प्रेरित था.

NBC न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारी इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों से पहले ट्रंप पर जो हमला हुआ क्या उसमें भी जब्बार की कोई भूमिका है? ध्यान रहे कि उस विस्फोट में चालक की मौत हो गई, जिसकी पहचान नहीं हो पाई है.

New horrific video of the terrorist attack in New Orleans, look at how fast that SOB was going when he targeted people on the street pic.twitter.com/bYbGGSrxyr — Vince Langman (@LangmanVince) January 1, 2025

अधिकारी इस तथ्य की भी जांच कर रहे हैं कि दोनों व्यक्तियों ने दोनों घटनाओं में इस्तेमाल किए गए वाहनों को किराए पर लेने के लिए टुरो कार ऐप का इस्तेमाल किया था.

पहले कब गिरफ्तार हुआ जब्बार?

जब्बार को 2002 में टेक्सास में चोरी के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था, और उस पर एक अदालत ने 100 डॉलर का जुर्माना लगाया था. उसे 2005 में टेक्सास में अवैध लाइसेंस के साथ गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था, और तब भी अदालत ने उसपर 100 डॉलर का जुर्माना लगाया था.

दो बार शादी की

सिविल रिकॉर्ड से पता चलता है कि जब्बार की दो बार शादी हुई थी. उनकी पहली शादी 2012 में खत्म हो गई थी. जबकि 2021 में जब्बार ने दूसरे तलाक के लिए याचिका दायर की थी. सार्वजनिक रिकॉर्ड से पता चलता है कि 2020 में, जब्बार की तत्कालीन पत्नी ने उनके खिलाफ अस्थायी निरोधक आदेश के लिए याचिका दायर की थी.

FBI को मिले संभावित विस्फोटक

एफबीआई ने कहा कि फ्रेंच क्वार्टर में दो अन्य संभावित आईईडी पाए गए हैं जिन्हें जांच के लिए सुरक्षित रख लिया गया है.

बहरहाल जिस जगह घटना को अंजाम दिया गया, उसके बारे में कहा यही जाता है कि, वो एक ऐसा स्थान है जहां कई नाईट क्लब्स और बार हैं. जिस कारण यहां काफी भीड़ रहती है. बाकी इस मामले की जांच अब बिलकुल नए सिरे से हो रही है.जब्बार के कारण अब इसे आतंकवाद से जोड़ कर देखा जा रहा है.

आगे जांच होनी है और उसमें क्या निकलता है इसका फैसला हो वक़्त करेगा लेकिन जिस तरह पुलिस ने जब्बार को मार गिराया, यदि वो न होता तो सम्भावना ये भी जताई जा रही है कि भविष्य में और कई हमलों का साक्षी बनता प्रायः शांत रहने वाला पार्टी डेस्टिनेशन न्यू ऑरलियन्स.

