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मानसून को क्यों कहा जाता है भारत की असली रीढ़, जानिए नौकरी से लेकर खाने की थाली, खेती और महंगाई से क्या है इसका कनेक्शन

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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

मानसून को क्यों कहा जाता है भारत की असली रीढ़, जानिए नौकरी से लेकर खाने की थाली, खेती और महंगाई से क्या है इसका कनेक्शन

मानसून की देरी न सिर्फ गर्मी और लू को बढ़ा दिया है, बल्कि इससे किसानों की परेशानी बढ़ा गई है. वहीं अर्थशास्त्री पर चिंता में है. इसकी वजह मानसून और बारिश का प्रभाव भारत में लोगों रसोई से लेकर जीडीपी तक पर पड़ता है.

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Nitin Sharma

Updated : Jun 22, 2026, 04:20 PM IST

मानसून को क्यों कहा जाता है भारत की असली रीढ़, जानिए नौकरी से लेकर खाने की थाली, खेती और महंगाई से क्या है इसका कनेक्शन

मानसून को क्यों कहा जाता है भारत की असली रीढ़

(Credit Image AI)

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.मानसून में देरी और बारिश कम होने का खाने की थाली पर भी पड़ता है असर
.2026 में क्यों बढ़ गई है मौसम वैज्ञानिकों की चिंता
.मानसून का बिजली और पानी पर भी पड़ता है दबाव
.क्लाइमेट चेंज क्यों बढ़ा रहा है चिंता

देश में आम से लेकर खास तक लोग मानसून आने का इंतजार कर रहे है, लेकिन इस बार मानसून देरी ​काफी दिन से अटका हुआ है. इसकी वजह से न सिर्फ शहरी वर्ग और किसान को तनाव है, बल्कि भारत के अर्थशास्त्री भी परेशान होने लगे हैं. इसके वजह मानसून का कनेक्शन, आपकी खाने की थाली से लेकर खेती, नौकरी और महंगाई से होना है. यही वजह है कि अर्थशास्त्री मानसून को सिर्फ मौसम नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक सेहत का सबसे बड़ा संकेतक मानते हैं. क्यों​कि बारिश कम हुई तो बुवाई से लेकर फसलों की पैदावार पर असर पड़ेगा. पैदावार कम हुई तो चीजों की डिमांड और सप्लाई प्रभावित होगी, जो आपके रसोई और जेब तक पहुंचेगी. आइए विस्तार से जानते हैं कि आखिर मानसून आने में देरी होने से क्यों बढ़ रही ​चिंता, आखिर महंगाई, जीडीपी से लेकर जलवायु तक  पर कैसे पड़ता है असर...

बारिश कम हुई तो सबसे पहले आपकी थाली पर पड़ता है असर

प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) के आंकड़ों के अनुसार, आज भी भारत में लगभग 64 प्रतिशत लोगों की  आजीविका खेती पर निर्भर हैं, और यह सेक्टर मुख्य रूप से दक्षिण-पश्चिम मानसून से जुड़ा है. यही वजह है कि किसान बुवाई के लिए बारिश की राह देखते हैं. हालांकि देश में सिंचाई सुविधाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन खेती का बड़ा हिस्सा आज भी बारिश और मानसून पर निर्भर करता है, जब मानसून सामान्य रहता है तो धान, दाल, गन्ना, सब्जियां और अन्य फसलों का प्रोडक्शन अच्छा होता है, लेकिन बारिश की कमी या मानसून आने में देरी फसल की उपज को प्रभावित करती है. इसका सीधा असर बाजार में खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता पर पड़ता है और कीमतें बढ़ने लगती हैं. यानी मानसून की हर बूंद आपकी रसोई का बजट बनाने और बिगाड़ने लगती है.

सिर्फ किसान नहीं, शहरों की नौकरियां भी मानसून से जुड़ी हैं

अक्सर लोग मानते हैं कि बारिश का असर केवल ग्रामीण इलाकों तक सीमित है, लेकिन सच्चाई इससे अलग और बड़ी है. अच्छी फसल होने पर गांवों में आय बढ़ती है. इसके बाद मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, मोबाइल फोन, कपड़े और रोजमर्रा के उपभोक्ता उत्पादों की मांग बढ़ती है. इससे मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, रिटेल और FMCG सेक्टर को फायदा मिलता है. बाजार में पैसा घूमता है, दूसरे शब्दों में कहें तो ग्रामीण भारत की बढ़ती खरीदारी शहरों के उद्योगों और लाखों नौकरियों को चलाने के साथ ही मांग बढ़ाती है. 

RBI भी क्यों देखता है आसमान की तरफ

भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दरें तय करते समय सिर्फ आर्थिक आंकड़ों पर नहीं, बल्कि मानसून की स्थिति पर भी नजर रखता है. इसकी वजह खेती भारत की GDP में लगभग 15 से 18 प्रतिशत का योगदान देती है और रोज़गार का एक बड़ा हिस्सा इसी से जुड़ा है. अगर बारिश सामान्य रहती है तो खाद्य महंगाई नियंत्रित रहने की संभावना बढ़ जाती है. इससे महंगाई पर दबाव कम होता है और आर्थिक गतिविधियों को समर्थन मिलता है, लेकिन कमजोर मानसून की स्थिति में खाद्य कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं, जिससे आम लोगों की मासिक बचत और खर्च दोनों प्रभावित होते हैं.

2026 में क्यों बढ़ गई है मौसम वैज्ञानिकों की चिंता

मौसम विभाग के अनुसार, भारत की सालाना वर्षा का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा दक्षिण-पश्चिम मानसून से आता है. इसलिए इसकी सफलता पूरे आर्थिक चक्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. हालांकि इस बार वैज्ञानिकों की नजर प्रशांत महासागर में विकसित हो रही अल-नीनो परिस्थितियों पर है. आम तौर पर अल-नीनो भारत में बारिश के पैटर्न को प्रभावित करता है और कई बार सामान्य मानसून के लिए चुनौती बन जाता है. यही कारण है कि सरकार और मौसम एजेंसियां लगातार पूर्वानुमानों को अपडेट कर रही हैं. 

सरकार ने खतरा कम करने के लिए उठाया कदम

मौसम विभाग के अनुसार, बार-बार आने वाले मौसम संबंधी झटकों को कम करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने नेशनल मानसून मिशन जैसी पहल शुरू की है. इसका उद्देश्य ज्यादा सटीक और समय रहते मौसम पूर्वानुमान लगाना है, ताकि किसान सरकार और उद्योग पहले से तैयारी कर सकें. बेहतर पूर्वानुमान का मतलब है कि फसल नुकसान, सप्लाई संकट और आर्थिक झटकों को कुछ हद तक कम किया जा सके.

मानसून का बिजली और पानी पर भी पड़ता है दबाव

मानसून का एक ऐसा पहलू भी है, जिस पर अक्सर सबसे कम चर्चा होती है. पर्याप्त बारिश न होने पर जलाशयों का स्तर घटता है, जिससे बिजली उत्पादन प्रभावित हो सकता है. कई राज्यों में पीने के पानी की उपलब्धता भी चुनौती बन जाती है. दूसरी तरफ ज्यादा बारिश शहरी बाढ़, सड़क नुकसान और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा खर्च बढ़ा सकती है. मानसून सिर्फ खेती का नहीं, बल्कि पूरे संसाधन प्रबंधन का मुद्दा बन चुका है.

क्लाइमेट चेंज क्यों बढ़ा रहा है चिंता

विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण बारिश का पैटर्न पहले की तुलना में ज्यादा अनिश्चित हो रहा है. अब कई क्षेत्रों में कम दिनों में ज्यादा बारिश देखने को मिलती है, जबकि कुछ इलाके लंबे समय तक सूखे जैसी स्थिति झेलते हैं. हाल की स्थिति भी ऐसी ही बनी हुई है. समुद्र का बढ़ता तापमान और अल नीनो जैसी वैश्विक मौसमी घटनाएं भी भारतीय मानसून को प्रभावित कर रही हैं. इससे खेती की योजना बनाना, जल प्रबंधन करना और महंगाई का अनुमान लगाना पहले से ज्यादा कठिन होता जा रहा है.

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