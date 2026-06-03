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क्या टूटने की कगार पर है ममता बनर्जी की TMC? दीदी की पकड़ हो रही कमजोर! क्या चल रहा अंदरखाने

West Bengal TMC Political Crisis: पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस समय जबरदस्त उथल-पुथल मची हुई है. विधानसभा चुनावों में बीजेपी के हाथों मिली शिकस्त के बाद ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) अपने सबसे बड़े राजनीतिक संकट से गुजर रही है.

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Gaurav Barar

Updated : Jun 03, 2026, 12:54 PM IST

क्या टूटने की कगार पर है ममता बनर्जी की TMC? दीदी की पकड़ हो रही कमजोर! क्या चल रहा अंदरखाने

ममता बनर्जी (Image Source- X/@AITCofficial)

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पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस समय भूचाल आया हुआ है. ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) अपने इतिहास के सबसे बड़े राजनीतिक संकट से जूझ रही है. हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) से करारी हार झेलने के बाद, अब टीएमसी के लिए अपने नेताओं को एकजुट रखना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है.

पार्टी के अंदर बगावत की चिंगारी अब खुलकर सामने आने लगी है, जिससे टीएमसी के दो फाड़ होने के आसार दिखने लगे हैं. खुद पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्टी में इस विद्रोह को स्वीकार किया है और आरोप लगाया है कि बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है.

नेताओं का पार्टी छोड़ना जारी

तृणमूल कांग्रेस इस समय अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है. पार्षदों से लेकर बड़े-बड़े सांसद और विधायक तक ममता बनर्जी का साथ छोड़ने का मन बना चुके हैं. पिछले दिनों टीएमसी की कद्दावर सांसद काकोली घोष दस्तिदार ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया. हालांकि, उन्होंने कहा कि वह पार्टी नहीं छोड़ेंगी और एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करती रहेंगी. लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब काकोली घोष दस्तिदार बंगाल के नए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के साथ एक प्रशासनिक बैठक में शामिल हुईं. इंडिया टुडे के अनुसार, इस बैठक में नादिया, उत्तर 24 परगना और हुगली जिलों के छह टीएमसी विधायक भी मौजूद थे. 

इस्तीफों का यह सिलसिला यहीं नहीं थमा. पूर्व राज्यसभा सांसद शांतनु सेन और वरिष्ठ प्रवक्ता अरूप चक्रवर्ती ने भी अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है. इसके अलावा, क्रिकेटर से नेता बने मनोज तिवारी, फिल्म मेकर और पूर्व विधायक राज चक्रवर्ती, और असम यूनिट के पूर्व अध्यक्ष अभिजीत मजूमदार जैसे बड़े चेहरों ने टीएमसी को अलविदा कह दिया है. पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सिर्फ 26 मई तक ही 7 नगर पालिकाओं के 100 से ज्यादा पार्षद टीएमसी छोड़ चुके थे.

बैठक से 60 विधायक गायब 

पार्टी के अंदर की फूट उस समय पूरी तरह उजागर हो गई जब रविवार (31 मई) को ममता बनर्जी के घर पर बुलाई गई एक अहम बैठक में टीएमसी के 80 में से 60 विधायक पहुंचे ही नहीं. मजबूरन ममता बनर्जी को आए हुए कुछ विधायकों के साथ सिर्फ एक अनौपचारिक चर्चा करके काम चलाना पड़ा. 

अभिषेक बनर्जी पर हमला

हालांकि, टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने सफाई देते हुए कहा कि विधायक इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि वे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के विरोध प्रदर्शनों में व्यस्त थे. बता दें कि डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक बनर्जी जब चुनाव बाद हुई हिंसा के पीड़ितों से मिलने सोनापुर गए थे, तो एक उग्र भीड़ ने सरेआम उन पर घूंसे, लात, पत्थर, जूते और अंडे बरसाए थे. लेकिन हैरान करने वाली बात यह रही कि टीएमसी के बहुत कम नेताओं ने खुलकर इस हमले की निंदा की.

वरिष्ठ पत्रकार प्रसून आचार्य ने द लल्लनटॉप से बात करते हुए कहा, "आज पार्टी के अंदर का असंतोष खुलकर बाहर आ रहा है. काकोली घोष दस्तिदार सार्वजनिक रूप से बोल रही हैं. रचना बनर्जी, जून मालिया और शताब्दी रॉय जैसी सेलिब्रिटी सांसद कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं. यही हाल कूचबिहार के सांसद जगदीश बसुनिया, कोलकाता के पार्थ भौमिक और हावड़ा के प्रसून बनर्जी का है." आचार्य ने यह भी दावा किया कि पूर्व क्रिकेटर और बहरामपुर से टीएमसी सांसद यूसुफ पठान भी जल्द ही इस्तीफा दे सकते हैं.

क्या बंगाल में दोहराएगी महाराष्ट्र की राजनीति?

पार्टी में असली झगड़ा तब शुरू हुआ जब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए 80 साल के बुजुर्ग विधायक सोभनदेव चट्टोपाध्याय को चुना गया. टीएमसी विधायक रीताब्रत बनर्जी और सांदीपन साहा ने आरोप लगाया कि सोभनदेव के समर्थन वाले पत्र पर विधायकों के फर्जी दस्तखत किए गए हैं. इस "साइनगेट" विवाद की जांच अब बंगाल सीआईडी कर रही है.

इस बगावत के बाद टीएमसी ने सांदीपन साहा और रीताब्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में सस्पेंड कर दिया. एनडीटीपी के सूत्रों के मुताबिक, पार्टी से निकाले गए इन दोनों नेताओं के संपर्क में टीएमसी के कम से कम 50 विधायक हैं. कोलकाता के ईएम बाईपास के पास एक होटल में इन विधायकों की रीताब्रत बनर्जी के साथ सीक्रेट मीटिंग भी हुई है. ये नाराज विधायक रीताब्रत को नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहते हैं. 15 साल तक बंगाल की सत्ता में रहने के बाद मिली इस करारी हार का गुस्सा ममता बनर्जी पर नहीं, बल्कि उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर निकल रहा है. 

महाराष्ट्र जैसा खेल या ममता की वापसी?

राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि क्या बंगाल में भी महाराष्ट्र जैसा खेल होगा? जैसे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से और अजित पवार ने शरद पवार से बगावत कर पार्टी पर कब्जा कर लिया था, क्या टीएमसी में भी ऐसा ही कुछ होने जा रहा है? हालांकि, ऐसी किसी भी बड़ी बगावत के लिए विधायकों की भारी संख्या की जरूरत होती है, जो फिलहाल रीताब्रत बनर्जी के पास खुलकर सामने नहीं आई है.

दूसरी तरफ, ममता बनर्जी हार मानने को तैयार नहीं हैं. उन्होंने फेसबुक लाइव के जरिए कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि बीजेपी पुलिस और प्रशासन के दम पर हमारे विधायकों को डरा रही है. लेकिन टीएमसी नेताओं की नहीं, बल्कि जमीनी कार्यकर्ताओं की पार्टी है. नेता डर सकते हैं, कार्यकर्ता नहीं. जब तक मेरे कार्यकर्ता मेरे साथ हैं, मैं पार्टी को फिर से खड़ा कर दूंगी.

बहरहाल, पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय बेहद नाजुक मोड़ पर है. ममता बनर्जी अपने जीवन की सबसे कठिन राजनीतिक लड़ाई लड़ रही हैं. क्या वह अपनी बिखरती हुई पार्टी को बचा पाएंगी? यह देखना दिलचस्प होगा.
 

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