यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ का सफल होना तमाम नेताओं की आंख की किरकिरी बन गया है. जिस दिन से प्रयागराज में भव्य महाकुंभ की शुरुआत हुई, इसके विरोध में एक से बढ़कर एक बयान सामने आए. कभी अखिलेश यादव इस आयोजन की आड़ लेकर सूबे की सरकार पर निशाना साधते दिखे. तो कभी अफजाल अंसारी, मल्लिकार्जुन खड़गे, लालू यादव, डीके शिवकुमार जैसे लोगों ने अपने बयानों से स्वतः इस बात की पुष्टि कर दी की उन्हें पच ही नहीं रहा कि कैसे प्रयागराज जैसी जगह पर करोड़ों लोग आकर शांति के साथ स्नान कर रहे हैं. और वापस अपने ठीहों की तरफ लौट जा रहे हैं.

सवाल होगा कि आखिर महाकुंभ का महिमामंडन करती ये बातें क्यों? जवाब है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिन्होंने कुंभ को लेकर ऐसा बहुत कुछ कह दिया, जिसे यदि भाजपा सही से कैश कर ले. तो कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले वक़्त में हम बंगाल के किले पर भगवा ध्वज फहरता हुआ देख सकते हैं.

दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महाकुंभ के दौरान और इसमें जाने के लिए मची भगदड़ की घटनाओं का हवाला देते हुए इसे 'मृत्युकुंभ' कहा है. ममता बनर्जी ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में यह कहकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज कर दीं कि, 'महाकुंभ अब मृत्यु कुंभ में बदल गया है.'

उन्होंने इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा. ममता ने कहा कि आप देश को बांटने के लिए धर्म को बेच रहे हैं. ममता बनर्जी द्वारा महाकुंभ से जुडी इन बातों को कहना भर था, इनका विरोध शुरू हो गया है.

चाहे वो भाजपा और संघ के नेता हों या फिर साधु-संत सभी ममता के इस बयान को सनातन विरोधी बता रहे हैं. कहा जा रहा है कि इस बयान को देकर ममता बनर्जी ने न केवल अपना हिंदू विरोधी चेहरा दिखाया है. बल्कि वो सीधे सीधे धर्म विशेष को रिझाने के लिए तुष्टिकरण की राजनीति कर रही हैं.

Kolkata: On #MahaKumbh2025, West Bengal CM Mamata Banerjee says, "This is 'Mrityu Kumbh'...I respect Maha Kumbh, I respect the holy Ganga Maa. But there is no planning...How many people have been recovered?...For the rich, the VIP, there are systems available to get camps (tents)… pic.twitter.com/6T0SyHAh0e