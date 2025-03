डिअर

कुणाल कामरा

और ब्रो पड़ गई कलेजे को ठंडक? अब तक तो आ ही गया होगा तुम्हारे बेचैन दिल को करार? क्यों है न? अरे तुम यही तो चाहते थे... देखो अब तुम भले ही 'सफाई देने' के नाम पर लेटर पर लेटर लिखकर बांस और यूकोलिप्टस के सारे पेड़ दुनिया से सफा कर दो. लेकिन सच्चाई क्या है? ये बात न तो तुमसे छुपी है. न ही इस निर्मोही दुनिया से. देखो यार मैटर बिलकुल जलेबी की तरह 'सीधा' और इमरती की तरह 'गोल' है.

ये बात हम सभी जानते थे कि बीते कुछ वक़्त से तुम अज्ञातवास में थे और जब तुम आओगे तो धमाल करोगे. अब इसे इत्तेफाक़ कहें या कुछ और. तुमको लेकर हममें से कोई गलत नहीं था. तुम आए. तुमने कॉमेडी जैसा कुछ करने की कोशिश की और तुम चले गए. उसके बाद क्या हुआ? क्या उसका जिक्र करने की जरूरत है?

तुम कुछ जवाब दो. इससे पहले हमारे लिए भी जरूरी हो जाता है कि, हम तुम्हें ये बताएं कि सैकड़ों लोगों को सामने बैठाकर स्टेज से तुमने जो किया, वो भले ही कुछ भी हो. मगर कॉमेडी तो नहीं है.

देखो ब्रो समझो इस बात को कि हास्य, व्यंग्य, कटाक्ष, ताने और भौंडेपन में कुछ अंतर होता है. तुमने स्टेज से जो किया, लिखने बताने या फिर आलोचना के नाम पर यूं तो उसपर ग्रंथ लिखे जा सकते हैं. लेकिन एक शब्द में कहा जाए तो एजेंडेबाजी का लबादा ओढ़कर तुमने जो किया वो भौंडापन है.

ये बात तो तुम भी जानते हो कि तुमने इतनी मेहनत सिर्फ एक वर्ग और एक राजनीतिक दल को रिझाने के लिए की है. ऐसे में हमारा सवाल बस ये है कि क्या वाक़ई तुम्हें इसकी जरूरत थी? क्या तुम पब्लिसिटी के इतने भूखे हो गए थे कि यूं इस तरह गिरने के अलावा तुम्हें और कोई रास्ता समझ में नहीं आया?

This is full length 45 minutes video of Kunal Kamra which has shaken the roots of right wing 🔥



He has spoken facts with wit and satire which BJP can't digest.



WATCH & SHARE BEFORE IT GETS BANNED ON YOUTUBE 🧵 pic.twitter.com/GNEs7gef6w