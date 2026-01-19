जानें कैसे यूरोप और नाटो के लिए बहुत गंभीर है ग्रीनलैंड की स्थिति, क्या है ट्रंप का रुख?

जब ग्रीनलैंड की बात आती है, तो राष्ट्रपति ट्रंप और EU के रुख में बिल्कुल भी तालमेल नहीं दिखता. ध्यान रहे कि ग्रीनलैंड के मसले पर लगातार बातचीत हो रही है और जैसी जिद है, मालूम यही चल रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति मजाक के मूड में बिलकुल नहीं हैं.

मौजूदा वक्त में ग्रीनलैंड पर डोनाल्ड ट्रंप की जिद ने सम्पूर्ण विश्व के कान खड़े कर दिए हैं. जैसे हालात हैं सबसे ज्यादा टेंशन में यूरोप है. ग्लोबल पॉलिटिक्स को समझने वाले तमाम जानकार ऐसे हैं जो इस बात को लेकर एकमत हैं कि जिस तरह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं आने वाले वक़्त में न केवल ग्रीनलैंड बल्कि संपूर्ण यूरोप के सामने चुनौतियों का पहाड़ है.

ध्यान रहे अभी बीते दिनों ही ग्रीनलैंड पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए यूरोप से एक डेलिगेशन ने वाइट हाउस की यात्रा की थी. जब मीडिया द्वारा ग्रीनलैंड के विषय में सवाल किये गए तो यूरोपीय डेलिगेशन की तरफ से कहा गया कि हालात नाजुक हैं.

होने को तो ग्रीनलैंड, यूरोप, अमेरिका, रणनीति, राजनीति, डिप्लोमेसी के मद्देनजर कई बातें हो सकती हैं. मगर उनपर बात करने से पहले हमें इस बात को समझना होगा कि ग्रीनलैंड के लोगों के लिए, यह सच में अस्तित्व का सवाल है. तमाम बहस में अक्सर यह भूल जाया जाता है कि ग्रीनलैंड एक देश है, वहां के लोग हैं, उनकी संस्कृति है.

आइये समझें कि क्यों ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप मजाक के मूड में नहीं हैं और कैसे असली चिंता यूरोप और नाटो को करनी चाहिए.

मज़ाक नहीं कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप

सबसे पहले, ट्रंप की 'आर्ट ऑफ़ द डील' टैक्टिक्स के बावजूद, डेनिश सरकार का मानना ​​है,जैसा कि पिछले हफ़्ते ट्रंप की टीम के साथ उनके विदेश मंत्रियों की मीटिंग के बाद साफ़ हुआ, कि अमेरिकी राष्ट्रपति गंभीर हैं. वह ग्रीनलैंड का मालिकाना हक चाहते हैं. चुनौती यह है कि अगर कोई समझौता हो सकता है, तो उसे ढूंढा जाए या ये कहें कि किसी तरह का कोई बीच का रास्ता निकाला जाए.

यूरोप और अमेरिका के बीच कम्पैटिबिलिटी का आभाव

जो गतिरोध देखने को मिल रहा है, ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की स्थिति और EU/डेनमार्क/ग्रीनलैंड की स्थिति के बीच बिल्कुल भी कम्पैटिबिलिटी नहीं है. डेनिश सरकार ने अमेरिकियों को यह याद दिलाने की कोशिश की है कि वे लचीले हैं और बातचीत और आम सहमति के लिए तैयार हैं.

डेन लोगों की एकमात्र रेड लाइन यह है कि वे इलाका और संप्रभुता सौंपने के बारे में कोई बात नहीं करेंगे. अमेरिकी ग्रीनलैंड में जितने चाहें उतने सैनिक तैनात कर सकते हैं, अगर वे चाहें तो किसी बेस का नाम बदलकर 'फोर्ट ट्रंप' रख सकते हैं, वे ज़रूरी खनिजों तक पहुंच पर चर्चा कर सकते हैं.यह सब मुमकिन है. सिवाय इसके कि ग्रीनलैंड और उसके लोगों को अमेरिका को सौंप दिया जाए.

बता दें कि अमेरिकी रुख ट्रंप की सार्वजनिक बातों से मेल खाता है. लेकिन अब राष्ट्रपति का मानना ​​है कि चीनी और रूसी खतरों से ग्रीनलैंड को सुरक्षित करने का एकमात्र तरीका यह है कि यह अमेरिकी इलाका बन जाए.' इससे कोई भी बातचीत मुश्किल हो जाती है और यह देखना मुश्किल है कि कोई समझौता कहां हो सकता है.

ग्रीनलैंड का रणनीतिक महत्व

यह बताना ज़रूरी है कि ग्रीनलैंड के अमेरिका के करीब होने के पीछे पक्के रणनीतिक कारण हैं. आर्कटिक खुल रहा है और जैसे-जैसे बर्फ पिघल रही है, 'ऊपरी उत्तर' तेज़ी से एक नई सीमा बन रहा है जहां दुनिया की ताकतें कंट्रोल के लिए मुकाबला करेंगी.

यूरोपीय देश और ग्रीनलैंड सभी इस बात को मानते हैं. लेकिन यूरोपीय देशों का तर्क है कि अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड को अमेरिका बनाए बिना भी उसके बहुत करीब रहना संभव है. दो दशक हो गए हैं जब अमेरिकियों ने आखिरी बार ग्रीनलैंड में अपनी सेनाओं का कोई बड़ा विस्तार करने के लिए कहा था.

ट्रंप का मानना ​​है कि रूस या चीन द्वारा ग्रीनलैंड पर कब्ज़ा करने की भविष्य की संभावित कोशिशों को रोकने का एकमात्र तरीका इसे अमेरिकी इलाका बनाना है.

उनका कहना है कि डेनिश संप्रभुता उन्हें नहीं रोक पाएगी. यह हैरानी की बात है कि वह इस बात को नज़रअंदाज़ कर रहे हैं कि ग्रीनलैंड NATO के आर्टिकल 5 की प्रतिबद्धता से सुरक्षित है, जिसके तहत एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला माना जाता है.

UK के लिए अजीब स्थिति'

ग्रीनलैंड पर ट्रंप की दुश्मनी वाली कब्ज़े की धमकियां UK के लिए अजीब हैं. जबकि दूसरे यूरोपीय देशों की सरकारों ने ट्रंप को एक अविश्वसनीय सहयोगी माना है, प्रधानमंत्री स्टार्मर ने लगातार यह सुझाव दिया है कि ब्रिटेन को राष्ट्रपति ट्रंप को संभालना आता है; उन्हें पता है कि उनसे कैसे निपटना है, इसीलिए उन्हें 'बेहतर' ट्रेड डील मिली.