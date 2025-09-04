Add DNA as a Preferred Source
डीएनए एक्सप्लेनर

क्या है ब्रिटेन-फ्रांस प्रवासी वापसी समझौता का महत्त्व, किसे लाया जाएगा वापस? आएंगे कितने लोग?

खबर है कि फ्रांस लौटे प्रत्येक शरणार्थी को ब्रिटेन सुरक्षित और कानूनी मार्ग से प्रवेश की अनुमति देगा. बशर्ते कि उन्होंने पहले अवैध रूप से प्रवेश करने का प्रयास न किया हो. इस संबंध में दोनों ही देशों के बीच जो समझौता हुआ, उसे कूटनीति के लिहाज से दोनों ही देशों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Sep 04, 2025, 08:52 PM IST

क्या है ब्रिटेन-फ्रांस प्रवासी वापसी समझौता का महत्त्व, किसे लाया जाएगा वापस? आएंगे कितने लोग?
छोटी बोट्स से चैनल पार करने वाले प्रवासियों की संख्या को कम करने के प्रयास में, ब्रिटेन-फ्रांस प्रवासी वापसी समझौता लागू हो गया है. ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टारमर और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने महीनों की बातचीत के बाद 10 जुलाई को 'वन इन, वन आउट' समझौते की घोषणा की, और इसे यूरोपीय आयोग ने मंजूरी दे दी है. आइये समझें आखिर क्या है ये समझौता और क्यों ये दोनों देशों के लिए बहुत जरूरी है.  

क्या है मूल समझौता?

ब्रिटेन छोटी नावों से ब्रिटेन में प्रवेश करने वाले प्रवासियों को वापस फ्रांस भेज सकेगा. वापस लौटे प्रत्येक प्रवासी के लिए, ब्रिटेन एक शरणार्थी को सुरक्षित और कानूनी मार्ग से प्रवेश करने की अनुमति देगा - बशर्ते उन्होंने पहले अवैध रूप से प्रवेश करने का प्रयास न किया हो.

यह फिलहाल एक पायलट योजना है, जो जून 2026 तक लागू रहेगी. इसके दीर्घकालिक भविष्य पर निर्णय होने तक मासिक आधार पर इसकी समीक्षा के लिए एक संयुक्त समिति का गठन किया गया है.

यह कब शुरू होगा?

यह समझौता 5 अगस्त को लागू हुआ, जिस पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए और यूरोपीय आयोग ने इसे मंजूरी दी. ब्रिटेन के गृह सचिव यवेट कूपर नेमीडिया को बताया कि इस तिथि के बाद छोटी नाव से ब्रिटेन पहुंचने वाले किसी भी व्यक्ति को 'पहुंचते ही' हिरासत में लिया जा सकता है. संधि के अनुसार, उन्हें फिर फ्रांस भेजने की प्रक्रिया में तीन महीने तक का समय लगेगा.

किसे वापस भेजा जाएगा?

यह योजना उन वयस्कों या नाबालिगों पर लागू होती है जो छोटी नांव से फ्रांस होते हुए ब्रिटेन पहुंचे हैं. इस बारे में कोई विवरण जारी नहीं किया गया है कि सरकार इस समूह में से किसे वापस भेजेगी. ऐसा इसलिए क्योंकि यह केवल आगमन के एक छोटे से हिस्से पर ही लागू होगा. लेकिन संधि में कुछ ऐसे मामलों का उल्लेख है जिनमें प्रवासी निर्वासन के लिए अयोग्य होंगे.

इसमें वे मामले भी शामिल हैं जिनमें किसी के पास कोई लंबित मानवाधिकार दावा, लंबित निलंबन न्यायिक उपाय या कोई निषेधाज्ञा या अदालती आदेश हो जो उनके स्थानांतरण को रोकता हो.

संस्कृति सचिव लिसा नंदी ने टोरीज़ के उन आरोपों को खारिज कर दिया है कि वकीलों के लिए ये 'आसान खामियां' हैं जिनका वे फायदा उठा सकते हैं, मीडिया से बात करते हुए टोरीज़ ने कहा है कि, 'ऐसा बिल्कुल नहीं है. हमने जो समझौता किया है, वह हमें उन लोगों को फ्रांस वापस भेजने की अनुमति देगा जिनके मानवाधिकार दावे हैं. उन दावों की सुनवाई फ्रांस में होगी.'

कितने लोग वापस आएंगे?

इस योजना के तहत कोई संख्या नहीं बताई गई है, लेकिन ऐसी खबरें हैं कि हर हफ्ते लगभग 50 लोगों को अंततः फ्रांस वापस भेजा जाएगा. मार्च की शुरुआत से, हर हफ्ते औसतन 1,000 से ज़्यादा लोग छोटी नावों से आ रहे हैं. ध्यान रहे गृह सचिव कूपर ने स्वीकार किया है कि यह योजना अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू होगी, लेकिन उम्मीद है कि इसे आगे बढ़ाया जा सकता है.

उन्होंने कोई आंकड़ा देने से इनकार कर दिया है और कहा है कि मानव तस्करी करने वाले गिरोह उस जानकारी के आधार पर अपना नेटवर्क चलाएंगे.

तो क्या यह समझौता पक्का हो गया है?

यह संधि जून 2026 तक लागू रहेगी. दोनों देश अगले वर्ष इस योजना की निरंतर समीक्षा करेंगे, जब तक कि व्यवस्थाओं के दीर्घकालिक भविष्य पर कोई निर्णय न हो जाए. फ्रांस के गृह मंत्री ब्रूनो रिटेलो ने कहा कि यह समझौता 'एक प्रायोगिक तंत्र स्थापित करता है जिसका लक्ष्य स्पष्ट है. उन्होंने यह भी कहा कि यह मई में लंदन में हुए यूके-ईयू शिखर सम्मेलन से प्रेरित होकर पूरे यूरोपीय संघ द्वारा किए गए प्रयासों का 'पहला चरण' है.

खुली बाहों से किसका स्वागत करेगा ब्रिटेन?

इस समझौते के तहत, ब्रिटेन ने फ्रांस से प्रवेश के लिए स्वैच्छिक आवेदन प्रक्रिया प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है. आने के इच्छुक लोगों को गृह मंत्रालय में रुचि पत्र प्रस्तुत करना होगा. उन्हें अपनी पहचान और राष्ट्रीयता साबित करनी होगी और निर्णय लेने से पहले कड़ी सुरक्षा और पात्रता जांच से गुजरना होगा.

कितनी होगी इसकी लागत?

संधि की शर्तों के तहत, ब्रिटेन प्रवासियों को दोनों दिशाओं में ले जाने का पूरा खर्च वहन करेगा. सरकार ने अभी तक यह नहीं बताया है कि इसकी लागत कितनी हो सकती है. यह उन करोड़ों डॉलर के अतिरिक्त है जो ब्रिटेन ने कैलाइस तट की निगरानी के लिए फ्रांस को दिए हैं.

फ्रांस ने क्या कहा है?

फ्रांस के गृह मंत्री ब्रूनो रिटेलेउ ने कहा कि यह समझौता 'एक प्रयोगात्मक तंत्र स्थापित करता है जिसका लक्ष्य स्पष्ट है: गिरोहों का सफाया करना'. उन्होंने आगे कहा कि यह मई में लंदन में हुए यूके-ईयू शिखर सम्मेलन से प्रेरित होकर पूरे यूरोपीय संघ द्वारा किए गए प्रयासों का 'पहला चरण' है.

और क्या किया जा रहा है?

ध्यान रहे कि मैक्रों ने बार-बार कहा है कि ब्रिटेन को अवैध काम जैसे 'आकर्षक कारकों' पर ध्यान देने की ज़रूरत है.

गृह मंत्रालय ने कहा है कि अधिकारी जल्द ही 'अवैध काम करने वाले हॉटस्पॉट्स को लक्षित करते हुए एक बड़ा राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएंगे, जिसमें गिग इकॉनमी और डिलीवरी राइडर के रूप में काम करने वाले प्रवासियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा'.

मंत्रियों द्वारा बातचीत के लिए बुलाए जाने के बाद, उबर ईट्स, डिलीवरू और जस्ट ईट ने आने वाले महीनों में चेहरे की पहचान और धोखाधड़ी की जांच बढ़ाने का वादा किया है.

सरकार ने ब्रिटेन में वीज़ा पर रहने वाले लोगों के लिए ई-वीज़ा भी शुरू किया है ताकि ब्रिटेन में कानूनी रूप से रहने वालों की पहचान करना आसान हो सके.

पहली बार, फ्रांस ने उत्तरी फ्रांस के समुद्र तटों से पुलिस अधिकारियों को पानी में प्रवेश करने की अनुमति देने पर भी सहमति जताई है ताकि वे नावों को बाहर जाने से रोक सकें.

गौरतलब है कि पिछले दो हफ़्तों में, पुलिस अधिकारियों को उन आरआईबीपर वार करते हुए फिल्माया गया है जिनमें मानव तस्कर प्रवासियों को भरते हैं. ब्रिटिश सरकार, जो फ्रांसीसी पुलिस के प्रयासों को वित्तपोषित कर रही है, फ्रांस पर दबाव डाल रही है कि वह और आगे बढ़े और अधिकारियों को गहरे पानी में नावों के खिलाफ हस्तक्षेप करने की अनुमति दे.

