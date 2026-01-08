जानें ईरान में विरोध प्रदर्शन की क्या है असली वजह, अमेरिका के चलते कैसा दिख रहा है मुल्क का भविष्य?

ईरान में एक हफ़्ते से ज़्यादा समय से विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं. खबर है कि 30 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, और हज़ारों लोगों को गिरफ्तार किया गया है. आइये जानें ईरान में विरोध प्रदर्शन की असली वजह क्या है? साथ ही ये भी जानिये कि भविष्य में ईरान की क्या स्थिति रहेगी.

साल 2026 ईरान के लिहाज से अच्छा नहीं रहा. एक सप्ताह से ऊपर हो गया है ईरान में बढ़ते आर्थिक संकट के चलते शुरू हुए विरोध प्रदर्शन, खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं. अमेरिका की ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज़ एजेंसी (HRANA) के अनुसार, प्रदर्शन 28 दिसंबर को राजधानी तेहरान में शुरू हुए और तब से ईरान के 31 में से 27 प्रांतों में 280 से ज़्यादा जगहों पर फैल गए हैं.

HRANA की रिपोर्ट पर यकीन किया जाए तो इन विरोध प्रदर्शन में 36 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से दो ईरान के सुरक्षा बलों के सदस्य थे. वहीं इस प्रदर्शन के चलते 2,076 लोगों को हिरासत में लिया गया है.

माना जा रहा है कि 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से यह प्रदर्शन मुल्क के धार्मिक शासकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकते हैं.

किस वजह से शुरू हुए प्रदर्शन?

प्रदर्शन 28 दिसंबर को तब शुरू हुए, जब तेहरान में दुकानदारों और बाज़ार के व्यापारियों ने हड़ताल कर दी.उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ईरानी मुद्रा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई थी.

ध्यान रहे ईरान की अर्थव्यवस्था सालों से मुश्किलों का सामना कर रही है और 2018 में राष्ट्रपति के तौर पर अपने पहले कार्यकाल के दौरान डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिकी प्रतिबंधों को फिर से लागू करने और देश के परमाणु कार्यक्रम पर एक अंतरराष्ट्रीय समझौते को खत्म करने के बाद समस्याएं और बढ़ गईं.

सितंबर 2025 में देश पर यूनाइटेड नेशंस के प्रतिबंध फिर से लगा दिए गए. पिछले साल जून में इजरायल और अमेरिका द्वारा इस्लामिक रिपब्लिक पर हमले शुरू करने के बाद देश का लंबे समय से चला आ रहा आर्थिक संकट और गहरा गया.

यह 12 दिन की जंग थी जिसमें ईरान की कई न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया गया था. ईरान का कहना है कि उसका न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम पूरी तरह से शांतिपूर्ण है और उसने दावा किया है कि उसने न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश नहीं की है.

बता दें कि इकोनॉमी में दिक्कतों की वजह से देश 40% की सालाना महंगाई दर से जूझ रहा है, जिसमें खाना पकाने का तेल, मांस, चावल और पनीर जैसी ज़रूरी चीज़ों की कीमतें ज़्यादातर लोगों की पहुंच से बाहर हो गई हैं.

ईरान में हालात कैसे हैं इसका अंदाजा उन रिपोर्ट्स से लगाया जा सकता है जिनमें बताया गया है कि मुल्क में कुछ समय पहले एक ट्रे अंडा 280,000 तोमान का था जोकि आज 500,000 तोमान (लगभग £9) है.

इसी तरह पांच किलो कुकिंग ऑयल की कीमत भी 470,000 (लगभग £11) से बढ़कर 1,200,000-1,400,000 तोमान (लगभग £25) हो गई है.

यह तब हुआ जब ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन ने घोषणा की कि उनकी सरकार सामान इंपोर्ट करने वालों को विदेशी मुद्रा की रियायती दर देने की प्रक्रिया रोक देगी.इसके बजाय, सरकार ईरान में हर व्यक्ति को मासिक सब्सिडी देगी.

पिछले साल, देश ने अपने राष्ट्रीय स्तर पर सब्सिडी वाले पेट्रोल के लिए एक नया प्राइसिंग टियर भी पेश किया था, जिससे कीमत बढ़ गई और आबादी पर और दबाव पड़ा.

कितने बड़े पैमाने पर हो रहे हैं विरोध प्रदर्शन?

शुरुआत में विरोध प्रदर्शन अर्थव्यवस्था पर केंद्रित थे, लेकिन बाद में वे बड़े राजनीतिक मुद्दों पर केंद्रित हो गए, जिसमें प्रदर्शनकारियों को सरकार विरोधी नारे लगाते सुना गया.

दिलचस्प ये कि 30 दिसंबर के फुटेज जो वायरल हुए हैं उनमें तेहरान में यूनिवर्सिटी के छात्र दुकानदारों और व्यापारियों के साथ मार्च करते दिखे, और 'रेजा शाह को शांति मिले' के नारे लगा रहे थे, जो 1979 की इस्लामी क्रांति में हटाए गए शाही वंश के संस्थापक का ज़िक्र था.

एक दिन बाद, 31 दिसंबर को, प्रदर्शनकारियों ने दक्षिणी फ़ार्स प्रांत में एक स्थानीय सरकारी बिल्डिंग पर हमला करने की कोशिश की, जिसकी पुष्टि सरकारी मीडिया ने की.

फ़ार्स न्यूज़ एजेंसी, जिसे ईरान के पैरामिलिट्री रिवोल्यूशनरी गार्ड के करीब माना जाता है, ने 5 जनवरी को रिपोर्ट किया कि प्रदर्शनों में लगभग 250 पुलिस अधिकारी और गार्ड के वॉलंटियर बासिज फ़ोर्स के 45 सदस्य घायल हुए. इसने बिना कोई सबूत दिए यह भी आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों के पास हथियार और ग्रेनेड थे.

सबसे ज़्यादा हिंसक झड़पें ईरान के पश्चिमी हिस्सों में हुई हैं, लेकिन सेंट्रल इलाकों और दक्षिणी बलूचिस्तान प्रांत में भी प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हुई हैं.

तेहरान के ग्रैंड बाज़ार मार्केट में प्रदर्शनकारियों को सुरक्षा बलों के सामने बैठे हुए फिल्माया गया, जबकि ऑनलाइन वीडियो में कथित तौर पर ईरान के इलम प्रांत के मालेकशाहि काउंटी में सुरक्षा बलों को नागरिकों पर गोली चलाते और एक अस्पताल पर छापा मारते हुए दिखाया गया.

राष्ट्रपति पेज़ेशकियन ने बाद में कहा कि उन्होंने गृह मंत्रालय को प्रांत में हुई घटनाओं की 'पूरी जांच' के लिए एक विशेष टीम बनाने का काम सौंपा है, और 'अस्पताल में हुई घटना' को स्वीकार किया. इलम प्रांत मुख्य रूप से देश के कुर्द और लुर जातीय समूहों का घर है और गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहा है.

5 जनवरी को कुर्द विपक्षी समूहों, जिन्हें मौजूदा सरकार का सबसे मज़बूत विरोधी माना जाता है, ने मुलाकात की और विरोध प्रदर्शनों और 'इस्लामिक गणराज्य के खिलाफ विद्रोह' के लिए पूरा समर्थन व्यक्त किया.

सातों पार्टियों ने 'कुर्द राजनीतिक ताकतों के बीच बातचीत तेज़ करने' और 'ईरान में कुर्द राजनीतिक और राष्ट्रीय आंदोलनों को मज़बूत करने के लिए एक रोडमैप बनाने' पर सहमति जताई, जिससे यह संकेत मिलता है कि विरोध प्रदर्शन और बढ़ सकते हैं.

कैसे ईरान में प्रदर्शनकारियों को मिला अमेरिका का साथ?

2 जनवरी को, अमेरिकी राष्ट्रपति मिस्टर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के ज़रिए ईरान को चेतावनी दी कि अगर तेहरान 'शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को हिंसक रूप से मारता है,' तो यूनाइटेड स्टेट्स 'उनकी मदद के लिए आएगा'.

राष्ट्रपति ने कहा, 'हम जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं', लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि वह किन कदमों पर विचार कर रहे हैं.

हालांकि यह अभी भी साफ नहीं है कि मिस्टर ट्रंप कैसे और क्या दखल देंगे, लेकिन उनकी टिप्पणियों पर तुरंत गुस्से वाली प्रतिक्रिया हुई, जिसमें ईरानी अधिकारियों ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाने की धमकी दी.

अमेरिकी सेना द्वारा तेहरान के लंबे समय से सहयोगी रहे वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करके न्यूयॉर्क प्रत्यर्पित किए जाने के बाद इन टिप्पणियों का महत्व और बढ़ गया.

एक ईरानी अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि कुछ अधिकारियों को डर है कि ईरान 'ट्रम्प की आक्रामक विदेश नीति का अगला शिकार' हो सकता है.

विरोध प्रदर्शन पर क्या बोल रही है ईरानी सरकार ?

विरोध प्रदर्शन शुरू होने के कुछ ही समय बाद, पेज़ेशकियन ने कहा कि उन्होंने गृह मंत्री से प्रदर्शनकारियों की 'जायज़ मांगों' को सुनने के लिए कहा है.

अशांति पर यह असामान्य प्रतिक्रिया तब सामने आई जब ईरानी सरकार ने 30 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन के नेताओं के साथ बातचीत करने का प्रस्ताव दिया.

सरकार ने कहा, 'हम आधिकारिक तौर पर विरोध प्रदर्शनों को पहचानते हैं.' 'हम उनकी आवाज़ सुनते हैं और हम जानते हैं कि यह लोगों की रोज़ी-रोटी पर पड़ रहे दबाव से पैदा हुए स्वाभाविक दबाव से हो रहा है.'

3 जनवरी को इस गड़बड़ी पर अपनी पहली टिप्पणियों में, सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने प्रदर्शनकारियों और दंगाईयों के बीच फर्क करने की कोशिश की, और कहा कि बाद वालों को 'उनकी जगह दिखा देनी चाहिए'.

खामेनेई के सलाहकार अली लारीजानी ने कहा कि ईरानी सरकार 'विरोध करने वाले व्यापारियों की स्थिति को विनाशकारी तत्वों से अलग मानती है.'

ट्रंप की टिप्पणियों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि, 'हमें और ट्रंप को यह जानना चाहिए कि इस अंदरूनी मामले में अमेरिकी दखल पूरे इलाके में अराजकता और अमेरिकी हितों के विनाश के बराबर है.'

क्या ऐसा पहले भी हुआ है?

ईरान में विरोध प्रदर्शन कोई नई बात नहीं है, 1970, 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत में भी विरोध प्रदर्शन हुए थे. हाल ही में, 2022 में ईरान में पूरे देश में कीमतों में बढ़ोतरी, खासकर रोटी की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए थे.

इसी दौरान और 2023 में, देश के धार्मिक शासक उस सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन से हिल गए, जो सालों बाद हुआ था. यह विरोध प्रदर्शन 22 साल की ईरानी कुर्द महिला महसा अमिनी की मौत के बाद शुरू हुआ था, जिसे मोरालिटी पुलिस ने हिरासत में लिया था. यह पुलिस सख्त ड्रेस कोड लागू करती है.

महीनों तक चले सुरक्षा अभियान में 500 से ज़्यादा लोग मारे गए और 22,000 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया.