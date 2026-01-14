कौन हैं 'डिस्पोजेबल एजेंट', यूरोप को सबक सिखाने के लिए रूस ले रहा है जिनकी मदद, क्या है इसका यूक्रेनी कनेक्शन? 

रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज़ इंस्टीट्यूट (RUSI) थिंकटैंक की एक रिपोर्ट ने हैरान करने वाला खुलासा किया है. रिपोर्ट को देखें तो मिलता है कि क्रेमलिन से जुड़े इंटेलिजेंस अधिकारी पश्चिमी देशों को अस्थिर करने के लिए यूक्रेनियन सहित अनजान लोगों को ऑनलाइन लुभा रहे हैं.

दौर बदल चुका है अब युद्ध संख्या बल के दम पर सरहदों तक सीमित नहीं है. रणनीतियों के दम पर भी एक मुल्क किसी दूसरे मुल्क को चारों खाने चित्त कर सकता है. ये रणनीतियां कितनी घातक हैं यदि इसे समझना हो तो हम मौजूदा वक्त में आई उस रिसर्च का अवलोकन कर सकते हैं जिसमें कहा गया है कि रूसी जासूस NATO को कमजोर करने और यूक्रेन के खिलाफ पब्लिक ओपिनियन बनाने की कोशिश में यूरोप में तोड़फोड़ की घटनाओं को अंजाम देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूक्रेनियन लोगों को भर्ती कर रहे हैं.

क्रेमलिन से जुड़े इंटेलिजेंस अधिकारियों पर आरोप है कि वे टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग ऐप्स या गेमिंग साइट्स के ज़रिए अनजान लोगों को 'डिस्पोजेबल एजेंट' बनने के लिए लुभा रहे हैं, जिन्हें आगजनी, तोड़फोड़ और दूसरी दुश्मनी वाली हरकतें करने का काम सौंपा जाता है.

यदि रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज़ इंस्टीट्यूट (RUSI) थिंकटैंक द्वारा पब्लिश रिसर्च रिपोर्ट पर यकीन किया जाए तो मिलता है कि पैसा एक मुख्य मोटिवेटर है, और किशोर, प्रवासी और सोवियत सेना में सर्विस का अनुभव रखने वाले बड़े उम्र के लोगों को भर्ती के लिए सही माना जाता है.

क्या बताती है इस नुकसान की 'गिग-इकोनॉमी'

बता दें कि पेमेंट, जो सैकड़ों से लेकर हजारों यूरो तक होता है.अक्सर क्रिप्टोकरेंसी में देने का वादा किया जाता है, जिससे जांचकर्ताओं के लिए फंडिंग के सोर्स का पता लगाना मुश्किल हो जाता है.

Responding to Russian Sabotage Financing नाम की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि, 'तोड़फोड़ करने वालों को भर्ती करने और काम सौंपने के तरीके कोल्ड वॉर के समय के ट्रेंड इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स पर निर्भरता से हटकर एक ऐसे मॉडल में बदल गए हैं, जिसमें दूर से, फ्रीलांस और आसानी से इनकार किए जा सकने वाले काम दिए जाते हैं.

वहीं ये भी कहा गया है कि, 'दुश्मन अब कम लागत वाले कामों को ऐसे लोगों को आउटसोर्स करते हैं जिन्हें आसानी से हटाया जा सके (या 'एक दिन के एजेंट') जिन्हें ऑनलाइन भर्ती किया जाता है।' ध्यान रहे अपनी इस गतिविधि के चलते रूस लगातार सुर्खियां बटोर रहा है जिसपर क्रेमलिन ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है. दिलचस्प ये कि क्रेमलिन ने पहले भी तोड़फोड़ और दूसरी हाइब्रिड दुश्मनी के बढ़ते अभियान के पश्चिमी आरोपों से इनकार किया है.

लेकिन रिपोर्ट के अनुसार, पूरे यूरोप में रूस से जुड़े आगजनी और गंभीर तोड़फोड़ की घटनाओं की संख्या 2024 में बढ़कर 34 हो गई है, जो पिछले साल 12 और 2022 में सिर्फ़ दो थी. RUSI रिपोर्ट के लेखकों ने कहा कि जानबूझकर ऐसी एक्टिविटी करना जिसे नकारा जा सके और जो पारंपरिक युद्ध की सीमा से नीचे हो, यह रणनीति 'एक सिस्टमैटिक और भौगोलिक रूप से टारगेटेड खतरे में बदल गई है.'

उन्होंने NATO और EU से भविष्य में होने वाली तोड़फोड़ की घटनाओं को रोकने के लिए अपनी प्रतिक्रिया को तुरंत बेहतर बनाने का आग्रह किया. इसमें यह तय करना शामिल है कि तोड़फोड़ किसे माना जाए और गैर-कानूनी फंडिंग चैनलों को ट्रैक करने के लिए आतंकवाद विरोधी शक्तियों का इस्तेमाल करना शामिल है.

कैसे कारगर साबित हो रहे हैं 'डिस्पोजेबल एजेंट'?

यह रिपोर्ट इसी निचले स्तर की गतिविधि पर फोकस करती है, जिसके लिए कानून प्रवर्तन, शिक्षा जगत और पत्रकारिता के साथ-साथ पॉलिसी एक्सपर्ट्स के विचारों का सहारा लिया गया.

यूक्रेन पर रूस के बड़े पैमाने पर हमले के बाद यूरोप से कई रूसी खुफिया अधिकारियों को निकाले जाने के बाद, RUSI की रिपोर्ट में पाया गया कि रूसी जासूस 'तोड़फोड़ के कामों को अंजाम देने के लिए बिचौलियों और 'डिस्पोजेबल एजेंटों' पर ज़्यादा निर्भर हैं, जिनमें से कई यूक्रेन के हैं.'

रिपोर्ट में कहा गया है, 'अगर ऐसी घटनाओं को सिर्फ़ अलग-अलग यूक्रेनियन लोगों की कार्रवाई माना जाता है, तो इससे यूक्रेन विरोधी भावना भड़क सकती है और कीव के लिए जनता का समर्थन कम हो सकता है, जो तोड़फोड़ अभियानों का एक रणनीतिक लक्ष्य है.'

रिपोर्ट में कहा गया है कि भर्ती किए गए यूक्रेनियन लोगों में वे लोग भी शामिल हैं जिन्हें 'उनके कामों की असली प्रकृति के बारे में पता नहीं था.' इसमें पोलैंड के अनुभव का हवाला दिया गया, जो रूस से जुड़े हाइब्रिड हमलों का अक्सर निशाना बनता रहा है.

इसमें कहा गया, '2023 से 2025 तक तोड़फोड़ से जुड़े आरोपों में गिरफ्तार किए गए लोगों में से कई यूक्रेनी नागरिक थे, इस घटना को यूक्रेनी तालमेल के सबूत के तौर पर नहीं, बल्कि यूक्रेनी प्रवासियों की मौजूदगी का फायदा उठाने की जानबूझकर अपनाई गई रूसी रणनीति के हिस्से के तौर पर देखा गया, जिसका मकसद लोगों में अविश्वास और राजनीतिक तनाव पैदा करना था.'

दुश्मनी वाली कार्रवाई का सबसे हालिया उदाहरण, जिसका आरोप पोलिश अधिकारियों ने रूसी खुफिया एजेंसी पर लगाया है, वह नवंबर 2025 में एक रेलवे लाइन पर हुआ धमाका है, जो यूक्रेन को मदद पहुंचाने का एक अहम रास्ता है.

अधिकारियों ने बताया कि इसमें शामिल होने के शक में दो यूक्रेनी नागरिक बेलारूस भाग गए, जबकि कई अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया था. मामले ने कैसे सियासी सरगर्मियां तेज की थीं इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि घटना के बाद पोलैंड के प्रधानमंत्री ने भी अपने विचार व्यक्त किये थे और इसपर गहरी चिंता जाहिर की थी.