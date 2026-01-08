FacebookTwitterYoutubeInstagram
डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

Kanpur Gangrape: तो क्या अब डर का पर्याय है वर्दी? जानें क्यों उठ रहे हैं तमाम अहम सवाल 

यूपी के कानपुर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर गैंगरेप करने का आरोप भीमसेन चौकी इंचार्ज पर लगा है. पुलिस जांच में चौकी इंचार्ज दारोगा अमित मौर्या का नाम प्रमुख आरोपी के रूप में सामने आया.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Jan 08, 2026, 10:29 PM IST

Kanpur Gangrape: तो क्या अब डर का पर्याय है वर्दी? जानें क्यों उठ रहे हैं तमाम अहम सवाल 
कानपुर में एक चौकी इंचार्ज द्वारा एक नाबालिग से गैंगरेप का मामला सिर्फ़ अपराध नहीं है.  यह राज्य की कानून व्यवस्था पर लगा एक काला धब्बा है. सोचिये जब नाबालिग के अपहरण और गैंगरेप जैसे संगीन आरोप खुद एक पुलिसवाले पर लगें, तो यह सवाल नहीं बचता कि अपराध हुआ या नहीं. सवाल यह बन जाता है कि सिस्टम ने इसे होने दिया कैसे?

वर्दी का अर्थ सुरक्षा होता है. लेकिन जब वही वर्दी आरोपी बन जाए, तो समाज के पास डर के अलावा कुछ नहीं बचता.

अपराध से बड़ा अपराध: उसे दबाने की कोशिश

इस मामले का सबसे घिनौना पहलू केवल आरोप नहीं हैं, बल्कि वह कथित प्रयास है जिसमें तथ्यों को छुपाया गया, धाराएं हल्की की गईं और सच्चाई को दबाने की कोशिश हुई.  थानाध्यक्ष का निलंबन इस बात का संकेत है कि समस्या एक ;भटके हुए व्यक्ति' की नहीं, बल्कि संरक्षण देने वाली श्रृंखला की है. 

यह कोई गलती नहीं थी. 


यह एक विकल्प था. सिस्टम को बचाने का विकल्प, पीड़िता की कीमत पर. 

नाबालिग के साथ अपराध और संस्थागत संवेदनहीनता

नाबालिग के साथ अपराध में हर मिनट मायने रखता है.  लेकिन जब जांच सुस्त हो, धाराएं  कमजोर हों और आरोपी वर्दी में हो, तो यह सिर्फ़ न्याय में देरी नहीं, न्याय का अपमान होता है. 

यह संदेश जाता है कि अगर अपराधी ताकतवर हो, तो कानून लचीला हो सकता है.  और यही लोकतंत्र के लिए सबसे ख़तरनाक संकेत है. 

पुलिस सुधार: भाषणों से आगे कब?

हर ऐसे मामले के बाद 'सख़्त कार्रवाई' और 'उच्चस्तरीय जांच' के वाक्य दोहराए जाते हैं.  लेकिन सवाल सीधा है. 

कब तक?

आंतरिक निगरानी कहाँ थी?

शिकायत तंत्र ने काम क्यों नहीं किया?

और अगर पीड़ित परिवार आवाज़ न उठाता, तो क्या सच कभी बाहर आता?

जब तक जवाबदेही व्यक्तिगत नहीं, संस्थागत होगी. तब तक ऐसे मामले अपवाद नहीं, पैटर्न बने रहेंगे.

यह मामला एक चेतावनी है. अगर कानून के रक्षक ही कानून तोड़ें और सिस्टम उन्हें बचाने में लग जाए, तो जनता का भरोसा टूटता नहीं, ढह जाता है.

अब यह सिर्फ़ गिरफ्तारी का सवाल नहीं है. यह सवाल है कि क्या राज्य अपने नागरिकों को यह भरोसा दे सकता है कि वर्दी अब भी सुरक्षा का प्रतीक है. डर का नहीं.

अगर इस मामले में भी सख़्त, पारदर्शी और निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई, तो यह सिर्फ़ एक नाबालिग के साथ अन्याय नहीं होगा,  यह पूरे सिस्टम का नैतिक दिवालियापन होगा.

