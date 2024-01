हेमंत सोरेन बने रहेंगे मुख्यमंत्री, क्या खत्म हो जाएगी अब झारखंड में सियासी हलचल?, 5 पॉइंट्स में जानें क्या है चुनौती

डीएनए हिंदी: Hemant Soren Latest News- झारखंड में पिछले कुछ दिन से चल रह सियासी हलचल पर फिलहाल विराम लग गया है. लगातार प्रवर्तन निदेशालय (ED) के छापों और पूछताछ के लिए पेश होने के समन के कारण संकट में चल रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ उनके सभी विधायक खड़े हो गए हैं. बुधवार को बुलाई गई झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के विधायक दल की बैठक में एकमत से फैसला लिया गया कि हेमंत अभी पद से इस्तीफा नहीं देंगे. पहले यह चर्चा थी कि यह बैठक हेमंत द्वारा अपनी जगह पत्नी कल्पना को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा करने के लिए बुलाई गई है. हालांकि यह महज अटकल ही साबित हुई. बैठक में JMM की गठबंधन साथी कांग्रेस, राजद व अन्य दल भी मौजूद थे और सभी ने हेमंत में ही विश्वास जताया है.

बैठक में मौजूद सूत्रों के मुताबिक, बैठक में 43 विधायक मौजूद थे. पार्टी विधायकों को एकजुट रहने और हर हालात के लिए तैयारी करने के लिए कहा गया है. इस दौरान हेमंत के खिलाफ ईडी की कार्रवाई होने पर उठाए जाने वाले कदमों पर भी चर्चा की गई है. सभी नेताओं को बयानबाजी से बचने और सोशल मीडिया पर चल रही अटकलों से दूर रहने की हिदायत दी गई है. विधायकों को एक सप्ताह तक रांची में ही रहने का भी निर्देश मिला है. भले ही हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बने रहने पर मुहर लग गई है, लेकिन सियासी जानकारों का कहना है कि इससे झारखंड में राजनीतिक हलचल शांत नहीं होने वाली है. झारखंड में यह चुनावी साल है. पहले लोकसभा और फिर साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में विपक्षी दल भाजपा लगातार हलचल मचाती रहेगी.

आइए 5 पॉइंट्स में जानते हैं कि अब आगे क्या हो सकता है और हेमंत सोरेन के सामने क्या चुनौती है.

1. सबसे पहला खतरा ईडी की गिरफ्तारी का

हेमंत सोरेन ने ईडी के पूछताछ के समन 7 बार खारिज कर दिए हैं. आखिरी समन के बाद ईडी को लिखे पत्र में उन्होंने कार्रवाई को ही अवैध बता दिया है. हालांकि ईडी के पास अब कोर्ट में जाकर हेमंत की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कराने का मौका है. बुधवार की बैठक के बाद पार्टी के अंदर की हलचल दबी हुई लग रही है, लेकिन हेमंत गिरफ्तार हुए तो यह हलचल फिर से बाहर आ सकती है. हालांकि हेमंत इस गिरफ्तारी का सियासी लाभ उठाने की जुगत भिड़ा रहे हैं. वे राज्य की सत्ता में चार साल पूरे करने वाले पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हैं. हालिया जन सभाओं में उन्होंने इसी का हवाला देते हुए भाजपा पर आदिवासी मुख्यमंत्री को सहन नहीं करने का आरोप लगाकर जनता के बीच माहौल बनाने की कोशिश की है.

#WATCH | Ranchi, Jharkhand: Congress MLA Pradeep Yadav says, " In the meeting, there were 43 MLAs and the thing that has come forward is that Hemant Soren is CM today and he will remain CM in the coming days also..." pic.twitter.com/vCPqj68gOP