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Explained: ISRO का कमाल, सेमी-क्रायोजेनिक इंजन का सफल 'हॉट टेस्ट' क्यों है ऐतिहासिक उपलब्धि?

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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

Explained: ISRO का कमाल, सेमी-क्रायोजेनिक इंजन का सफल 'हॉट टेस्ट' क्यों है ऐतिहासिक उपलब्धि?

अंतरिक्ष की दुनिया में भारत ने एक बड़ी उपलबधि हासिल की है. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सेमी-क्रायोजेनिक इंजन का लगभग 90 प्रतिशत थ्रस्ट लोड के साथ सफल परीक्षण किया है. भारत अब भारी-भरकम रोवर और लैंडर को को भी आसानी से चंद्रमा तक भेज सकता है.

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Shivendra Rai

Updated : Jun 27, 2026, 09:38 PM IST

Explained: ISRO का कमाल, सेमी-क्रायोजेनिक इंजन का सफल 'हॉट टेस्ट' क्यों है ऐतिहासिक उपलब्धि?

ISRO ने सेमी-क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया.  (फोटो- IANS)

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  • ISRO ने त्याधुनिक सेमी-क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया.
  • भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों में बड़ी भूमिका निभाएगा सेमी-क्रायोजेनिक इंजन.
  • बेहद भारी कमर्शियल और वैज्ञानिक उपग्रहों को अपने दम पर लॉन्च करेगा ISRO.

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरि में अपने अत्याधुनिक सेमी-क्रायोजेनिक इंजन के पावर हेड टेस्ट आर्टिकल का 175 टन थ्रस्ट स्तर पर सफल 'हॉट टेस्ट' पूरा कर लिया है. स इंजन परीक्षण को भारत के भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों और विशेष रूप से चंद्रमा अभियानों के लिए एक बड़ा 'गेम-चेंजर' माना जा रहा है. इसरो के चेयरमैन डॉ. वी. नारायणन ने बताया है कि इस परीक्षण में इंजन के थ्रस्ट चैंबर को छोड़कर लगभग 90 प्रतिशत थ्रस्ट लोड का सफल परीक्षण किया गया, जो भविष्य के इंजन परीक्षणों के लिए महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है. उन्होंने बताया कि अब पूर्ण इंजन परीक्षण की तैयारियां चल रही हैं और उपग्रह भी लगभग तैयार हैं, और इसकी तारीख की घोषणा भी जल्द की जाएगी. आइये जानते हैं कि क्यों इस सफलता को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया जा रहा है और इससे भारत को क्या फायदा होगा. 

परीक्षण में क्या खास रहा?

इस परीक्षण के दौरान सेमी-क्रायोजेनिक इंजन को पहली बार 175 टन के थ्रस्ट पर संचालित किया गया. यह इसकी कुल निर्धारित क्षमता (200 टन) का लगभग 88% है. इससे पहले के परीक्षण 94 टन (47%) और 120 टन (60%) की क्षमता पर किए गए थे. इस टेस्ट में थ्रस्ट चैंबर को छोड़कर इंजन की सभी मुख्य प्रणालियों जैसे कि गैस जनरेटर, टर्बोपंप, प्री-बर्नर और कंट्रोल सिस्टम की कार्यक्षमता को परखा गया. इस दौरान इंजन के टर्बोपंपों ने उम्मीद के मुताबिक बेहतरीन प्रदर्शन किया. 88 प्रतिशत 
क्षमता पर मिली इस शानदार सफलता ने इसरो के वैज्ञानिकों को अब पूरे इंजन को 200 टन थ्रस्ट (100% क्षमता) पर टेस्ट करने का पूरा भरोसा दे दिया है. 

इसरो इस सेमी-क्रायोजेनिक तकनीक के जरिए भारत के सबसे भारी रॉकेट LVM3 के कोर लिक्विड स्टेज को बदलने की तैयारी कर रहा है. मौजूदा LVM3 रॉकेट भारी उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाने में सक्षम है, लेकिन सेमी-क्रायोजेनिक इंजन (SE2000) के जुड़ने से रॉकेट की पेलोड ले जाने की क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाएगी. इससे भारत बिना किसी विदेशी मदद के बेहद भारी कमर्शियल और वैज्ञानिक उपग्रहों को खुद लॉन्च कर सकेगा. 

समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के अनुसार, इसरो और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी (JAXA) मिलकर चंद्रयान-5 (LUPEX) मिशन पर काम कर रहे हैं. चंद्रयान-3 में जहां सिर्फ 25 किलोग्राम का रोवर भेजा गया था, वहीं भविष्य के मिशनों के लिए इसरो 350 किलोग्राम का भारी रोवर तैयार कर रहा है. इतने भारी-भरकम रोवर और लैंडर को चंद्रमा तक सटीक रूप से धकेलने के लिए इसी शक्तिशाली सेमी-क्रायोजेनिक इंजन की जरूरत पड़ेगी. 

गगनयान मिशन को कैसे मदद मिलेगी?

अत्याधुनिक सेमी-क्रायोजेनिक इंजन इसरो के आगामी 'नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल' के लिए शुरुआती प्रोपल्शन सिस्टम के रूप में भी काम करेगा, जो भविष्य में मानव को चंद्रमा पर भेजने के भारत के सपनों को साकार करेगा. इसरो प्रमुख वी. नारायणन के अनुसार, अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने से पहले रॉकेट का 'ह्यूमन-रेटिंग' परीक्षण बेहद जरूरी है. यह तकनीक भारत के 'गगनयान' मिशन के तहत होने वाली बिना चालक दल वाली उड़ानों और भविष्य के सुरक्षित मानव मिशनों की रीढ़ बनेगी.

इसरो चीफ ने कहा है कि गगनयान भारत का बेहद उन्नत और तकनीक-आधारित मिशन है. मिशन के तहत लॉन्च व्हीकल की 'ह्यूमन रेटिंग' और सभी जरूरी सुरक्षा प्रणालियों का विकास पूरा हो चुका है. अब वास्तविक अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने से पहले तीन मानव रहित (अनक्रूड) मिशन संचालित किए जाएंगे, जिनमें से पहले मिशन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं. डॉ. नारायणन ने कहा है कि गगनयान मिशन में किसी भी तरह का जोखिम नहीं लिया जा सकता. इसलिए इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने से पहले सभी तकनीकों और सुरक्षा प्रणालियों का कई चरणों में परीक्षण किया जाएगा. उन्होंने कहा कि पहले मानव रहित मिशन की तारीख जल्द घोषित की जाएगी. 

अंतरिक्ष की दुनिया में भी भारत आत्मनिर्भर हो रहा है

सेमी-क्रायोजेनिक इंजन के सफल परीक्षण ने साबित कर दिया है कि भारत अब अंतरिक्ष की दुनिया में आत्मनिर्भर हो रहा है. भारत अब दुनिया के सबसे जटिल और शक्तिशाली रॉकेट इंजनों को खुद विकसित कर वैश्विक स्पेस पावर के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत कर रहा है. 

सैन्य क्षेत्र में इस सफलता के क्या फायदे होंगे?

सेमी-क्रायोजेनिक इंजन की मदद से भारत के भारी रॉकेटों की वजन उठाने की क्षमता काफी बढ़ जाएगी. सैन्य क्षेत्र में इसका मतलब यह है कि भारत अब अंतरिक्ष में भारी और अत्यधिक एडवांस खोजी और जासूसी उपग्रह, हाई-रिजॉल्यूशन रडार इमेजिंग सैटेलाइट्स और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस उपग्रहों को आसानी से स्थापित कर सकेगा. रॉकेट इंजन की लिक्विड प्रोपल्शन तकनीक का सीधा संबंध सैन्य मिसाइलों से होता है. 175 से 200 टन थ्रस्ट पैदा करने वाले इस टर्बोपंप और इंजन के डिजाइन से भारत को भविष्य की लंबी दूरी की भारी बैलिस्टिक मिसाइलों और एंटी-सैटेलाइट वेपन के विकास के लिए बेहद मजबूत तकनीकी आधार मिल जाएगा. 
 

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