क्या नेपाल हिंसा का एक फैक्टर मुल्क का 'हिंदू राष्ट्र' न होना है? आइये गहराई से समझें

एक ऐसे समय में जब बढ़ती हिंसा और दबाव के बीच, नेपाली प्रधानमंत्री खड्ग प्रसाद ओली ने अपना इस्तीफा दे दिया हो नेपाल में प्रदर्शन अब भी चल रहा है और इसका एक 'हिंदू' पक्ष भी है. सवाल होगा कैसे? तो आइये इस लेख के जरिये समझें.

पड़ोसी मुल्क नेपाल, वर्षों में अपनी सबसे खराब राजनीतिक अशांति का सामना कर रहा है. जैसे हालात हैं, साफ़ है कि लड़ाई छात्र बनाम सरकार है. प्रदर्शन क्यों हुआ? कैसे इतना उग्र हुआ? इसपर कहने बताने को कई बातें हैं. कहीं इस बवाल की वजह सरकार के उस फैसले को बताया गया, जहां सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए गए. तो कहीं विरोध की वजह मुल्क में फैले भ्रष्टाचार को मानी गई. ध्यान रहे कि प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा बलों के साथ हुई झड़प में 19 लोगों के मारे जाने और सैकड़ों लोगों के घायल होने की खबर है.

प्रदर्शन कर रहे लोग किस हद तक नाराज थे इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल और पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा सहित शीर्ष राजनीतिक नेताओं के घरों में आग लगा दी, और संसद तथा सर्वोच्च न्यायालय की इमारतों को भी आग के हवाले कर दिया.

एक ऐसे समय में जब बढ़ती हिंसा और दबाव के बीच, प्रधानमंत्री खड्ग प्रसाद ओली ने अपना इस्तीफा दे दिया हो नेपाल में प्रदर्शन अब भी चल रहा है और इसका एक 'हिंदू' पक्ष भी है.

जी हां सही सुना आपने. भले ही नेपाल में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा हो लेकिन बावजूद इसके राजधानी काठमांडू और अन्य शहरों में 'सरकार में बैठे हत्यारों को सज़ा दो. बच्चों की हत्या बंद करो' जैसे नारों के साथ मांग यह भी हो रही है कि मुल्क पुनः हिंदू राष्ट्र बने.

नेपाल हिंसा में हिंदू राष्ट्र कितना बड़ा फैक्टर है? इसे यदि समझना हो तो हम पूर्व नेपाल नरेश ज्ञानेंद्र शाह का रुख कर सकते हैं जो 2008 में राजशाही के खात्मे के बाद से ज़्यादातर राजनीति से दूर रहे हैं.

बीते दिन नेपाल के साथ साथ दुनिया उस वक़्त हैरत में आ गई जब उन्होंने नेपाल में हुई हिंसा के बाद एक सार्वजनिक बयान दिया और नेपाल में हुई मौतों पर दुख जताते हुए प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने का आग्रह किया.

बयान में कहा गया कि, 'यह बेहद दुखद और निंदनीय है कि युवा पीढ़ी की जायज़ मांगों पर ध्यान देने के बजाय, जानें गईं और कई लोग घायल हुए.मैं इस हिंसा की निंदा करता हूं, जो शांतिपूर्ण नेपाली समाज के आदर्शों के विरुद्ध है.

मामले में यह देखना भी दिलचस्प रहा कि ज्ञानेन्द्र ने प्रदर्शनकारियों की सुशासन और आर्थिक अनुशासन की मांगों को वैध माना तथा बाहरी तत्वों द्वारा अशांति का फायदा उठाने के खतरे के प्रति आगाह किया.

सवाल ये है कि वर्तमान में नेपाल में जो कुछ भी हो रहा है उसमें ज्ञानेंद्र शाह की प्रासंगिकता क्या है? ऐसे में बता देना जरूरी है कि 2001 में राजा बीरेंद्र की मृत्यु के बाद ज्ञानेंद्र गद्दी पर बैठे और दो साल तक एक निरंकुश सम्राट के रूप में शासन किया, जिसके बाद उन्हें सड़कों पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों का सामना करना पड़ा.2008 में, नेपाल ने अपनी 239 साल पुरानी राजशाही को समाप्त कर दिया और एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया.

पद छोड़ने के बावजूद, ज्ञानेंद्र कई नेपालियों, खासकर राजभक्तों के लिए आज भी एक प्रतीकात्मक व्यक्ति बने हुए हैं, जो उन्हें स्थिरता और परंपरा के प्रतीक के रूप में देखते हैं. उनका हालिया बयान देश के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में उनके निरंतर प्रभाव को दर्शाता है.

चूंकि विषय नेपाल को दोबारा हिंदू राष्ट्र करना है तो ऐसे में ये बता देना भी बहुत जरूरी है कि इस साल मार्च में, हज़ारों राजभक्तों ने काठमांडू में राजशाही की बहाली और हिंदू धर्म को राज्य धर्म के रूप में मान्यता देने की मांग को लेकर रैली निकाली था.

तब उस समय पश्चिमी नेपाल के दौरे से लौटते समय ज्ञानेंद्र के लगभग 10,000 समर्थकों ने त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के मुख्य द्वार को अवरुद्ध कर दिया. प्रदर्शनकारियों ने उनकी बहाली की मांग करते हुए झंडे और बैनर ले रखे थे. इस प्रदर्शन से हवाई अड्डे का संचालन बाधित हुआ, लेकिन किसी हिंसा की खबर नहीं आई थी.

बहरहाल अब जबकि ओली की नेपाल से विदाई हो चुकी है और मुल्क में अस्थिरता है तो नेपाली लोगों विशेषकर युवाओं का एक बड़ा वर्ग है जो ये मानता है कि मुल्क का दोबारा हिंदू राष्ट्र्र बनना ही गतिरोध को ख़त्म कर सकता है.

तो क्या नेपाल हिंसा की वजह वर्तमन में हिंदू राष्ट्र का न होना है? क्या हिंदू राष्ट्र बनना ही समस्या का समाधान है? सवाल तमाम हैं जिनके जवाब हमें वक़्त देगा लेकिन नेपाल हिंसा और वहां व्याप्त तनाव को देखकर इतना तो तय है कि इस बवाल में ' हिंदू राष्ट्र' फैक्टर को किसी भी सूरत में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.