खामेनेई नहीं तो... सत्ता अगर गई, तो कौन संभालेगा ईरान की कमान?

वर्तमान में जैसे हालात ईरान में बने हैं, तमाम एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो इसे 40 साल पहले हुए इस्लामिक विद्रोह के बाद सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की सत्ता के लिए एक बड़ी चुनौती मान रहे हैं.यदि सत्ता परिवर्तन होता है तो आइये जानें वो कौन लोग हैं जिन्हें मुल्क का निजाम संभालने का प्रबल दावेदार माना जा रहा है. 

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Jan 15, 2026, 09:53 PM IST

खामेनेई नहीं तो... सत्ता अगर गई, तो कौन संभालेगा ईरान की कमान?
बढ़ी हुई कीमतों को आधार बनाकर ईरान में शुरू हुआ नागरिक विरोध प्रदर्शन, उग्र होते-होते अब उस मुकाम पर आ गया है जिसे लेकर देश विदेश की मीडिया द्वारा कयास लगाए जा रहे हैं कि निकट भविष्य में सत्ता परिवर्तन होगा और प्रदर्शनकारियों द्वारा सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा. ध्यान रहे वर्तमान में जैसे हालात ईरान में बने हैं, तमाम एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो इसे 40 साल पहले हुए इस्लामिक विद्रोह के बाद सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की सत्ता के लिए एक बड़ी चुनौती मान रहे हैं.

चूंकि तमाम तरह के कयासों का दौर अपने शबाब पर है.  ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने है, वो ये कि, यदि ईरान में सत्ता परिवर्तन होता है और निजाम अपना स्वरूप बदलता है. तो वो कौन हैं जो सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के बदले ईरान की सत्ता पर काबिज होगा और उसे संभालेगा?

ध्यान रहे, ईरान में इस्लामिक शासन और नागरिकों के बीच जैसा गतिरोध चल रहा है उसे ध्यान में रखकर 'द अटलांटिक' ने एक लेख प्रकाशित किया है. जिसमें इस बात का जिक्र है कि 1979 के बाद पहली बार ईरान में क्रांति की लगभग सारी ऐतिहासिक परिस्थितियां बन गई हैं.  जिसमें आर्थिक संकट को एक प्रमुख कारण के तौर पर पेश किया गया है.

चाहे वो महंगाई और अनियमितता हो. या फिर डॉलर के मुकाबले ईरानी रियाल का बुरी तरह से गिरना और सरकारी खजाना खाली होना हो, ईरान की एक बड़ी आबादी अपनी हुकूमत से नाराज है. और ये मानती  है कि यदि सरकार लोगों की जिंन्दगी बेहतर नहीं कर सकती तो उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक़ नहीं है. 

बहरहाल, यदि सत्ता परिवर्तन होता है तो आइये जानें वो कौन लोग हैं जिन्हें मुल्क का निजाम संभालने का प्रबल दावेदार माना जा रहा है. 

रजा पहलवी

हर वो शख्स जो ईरान में जारी गतिरोध को देख रहा है मानता है कि यदि निजाम बदला तो ईरान के पूर्व शाह मोहम्मद रजा पहलवी के बेटे रजा पहलवी वो व्यक्ति होंगे जिनके हाथों में मुल्क की कमान आएगी. बता दें कि 65 साल के रजा पहलवी 1979 की क्रांति के दौरान अपने पिता के ईरान से भागने से एक साल पहले से ही अमेरिका में हैं.

वे ईरानी प्रवासी समुदायों और अमेरिकी अधिकारियों के साथ संबंध कायम करने पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. पहलवी के नजदीक रहने वाले लोगों का दावा है कि वो मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्ध धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक ईरान की स्थापना करना चाहते हैं.

पहलवी का शुमार उन लोगों में हैं जो मुखर होकर मौजूदा सरकार की आलोचना करते हैं. और शायद यही वो कारण हैं जिसके चलते उन्होंने अभी बीते दिनों ही ईरान में रह रहे लोगों को सड़क पर आने और सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का ऐलान किया था.  जो काफी हद तक कारगर साबित हुआ और तेहरान, मशहद, इस्फहान, अहवाज और तबरीज जैसे तमाम शहरों में लोग सड़कों पर आए. 

जिक्र पहलवी के सत्ता में आने का हुआ है. तो यह बताना भी जरूरी हो जाता ही कि उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया था कि वह संक्रमणकालीन नेता की भूमिका निभाएंगे. अपने एक लेख में पहलवी ने लिखा था कि, मैं लोकतंत्र की ओर देश की नई सत्ता व्यवस्था का प्रबंधक बनने को तैयार हूं. न कि भावी शासक.'

उन्होंने लिखा, 'ईरान लोकतंत्र के लिए तैयार है. जिम्मेदार और अच्छी तैयारी वाला बदलाव हो सकता है. मैं सत्ता नहीं चाहता. बल्कि ईरान के लोकतांत्रिक बलों को एकजुट करना और शांतिपूर्ण बदलाव लाना चाहता हूं.'

चूंकि पहलवी पर पूरी दुनिया की नजरें हैं इसलिए देखना दिलचस्प रहेगा कि ईरान में आवाम उन्हें कैसे और किस तरह लेती है. 

ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड

ईरानी विद्रोह को समझने वाले तामम एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड के अफसर मुल्क की सत्ता पर काबिज हो सकते हैं. यदि स्थिति ऐसी बनती है तो एक्सपर्ट्स का मानना यही है कि इसके बाद ईरान के हालात फिर हालात बेकाबू होंगे और दुनिया फिर एक बार एक बड़े नागरिक विद्रोह की साक्षी बनेगी.

हसन रूहानी 

ईरान में जारी गतिरोध में वो एक नाम जो सत्ता संभालने का सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा है वो पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी हैं.  रूहानी 2013 से 2021 तक ईरान के राष्ट्रपति का पद संभाल चुके हैं.  उनका शुमार ऐसे लोगों में है जो वेस्ट से अच्छे संबंधों की वकालत करता है. रूहानी एक ऐसे व्यक्ति ने जिन्होंने  साल 2013 में अमेरिका के राष्ट्रपति से सीधे बातचीत की थी. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ईरान की सरकार रूहानी पर करीबी नजर बनाए हुए है।

मरियम रजवी

चाहे वो यूएस के पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस, पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रुडी जूलियानी ने ईरान के विपक्षी संगठन मुजाहिदीन-ए-खल्क का सपोर्ट किया है. वर्तमान में इस संगठन की कमान मरियम रजवी के हाथों में है. 

चूंकि ईरान के तहत हर कोई आपदा में अवसर तलाश रहा है, ईरान को लेकर मरियम रजवी ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि ईरान में बदलाव बाहर से नहीं आएगा और न ही किसी विदेशी देश की इच्छा से होगा. उनके अनुसार, जब सत्ता बदलेगी तो सारी ताकत एक जनसभा को सौंप दी जाएगी, जो अस्थायी सरकार बनाएगी और नए गणराज्य का संविधान तैयार करेगी.

रजवी ने यह भी कहा कि उनके संगठन ने लैंगिक समानता, धर्म और सरकार को अलग रखने, ईरानी कुर्दिस्तान को स्वायत्तता देने जैसे कई अहम मुद्दों को पहले ही मंजूरी दे दी है.

