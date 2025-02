iPhone 16e अब भारत में 59,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हो गया है. तमाम बैंक डिस्काउंट, ट्रेड-इन डील के साथ, आप नए iPhone को कम कीमत पर ले सकते हैं. ऐसे में अगर दुबई या अमेरिका से इसे खरीदना हो तो क्या? क्या कस्टमर्स को इससे फायदा होगा?

iPhone 16e Launched In India, Price and Specifications : लंबे इंतजार के बाद, iPhone 16e अब भारत में सेल के लिए उपलब्ध है. 128GB वैरिएंट के लिए फोन की शुरुआती कीमत 59,900 रुपये है. माना जा रहा है कि लॉन्च कीमत के हिसाब से, iPhone 16e वर्तमान में सबसे सस्ता iPhone है. जिसे किसी भी व्यक्ति द्वारा बहुत आसानी से खरीदा जा सकता है. हालांकि, बैंक डिस्काउंट और ट्रेड-इन डील भारतीय खरीदारों के लिए इसकी कीमतों को और सस्ता बना सकती हैं. लेकिन बावजूद इसके तमाम कस्टमर्स ऐसे हैं जो iPhone के लिए UAE और US जैसे देशों का रुख करते हैं, जहां iPhone की कीमतें आमतौर पर भारत की तुलना में काफी सस्ती होती हैं? तो क्या वाकई ऐसा है?

आइए हम अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और ऑफ़र के बारे में बात करें. ताकि आप को यह तय करने में आसानी हो कि यदि आप 16e खरीद रहे हैं, तो आपको किसी और देश से इसे लेना चाहिए? या फिर भारत में ही इसे खरीदना बतौर कस्टमर आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

बता दें कि भारत में, iPhone 16e की कीमत 128GB वैरिएंट के लिए 59,900 रुपये, 256GB मॉडल के लिए 69,900 रुपये और 512GB वर्शन के लिए 89,900 रुपये है. हालांकि, आप कीमत कम करने के लिए डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफ़र का भी लाभ उठा सकते हैं.

सवाल होगा कैसे? तो आइये इन बातों को कुछ उदाहरणों के जरिये समझने का प्रयास किया जाए. ई-कॉमर्स साइट Amazon ICICI बैंक और कोटक बैंक के क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए 4,000 रुपये की अतिरिक्त छूट दे रही है. इससे प्रभावी कीमत और कम होकर 55,900 रुपये हो जाती है.

इसके अलावा, एक्सचेंज किए जा रहे डिवाइस के आधार पर, ट्रेड-इन डील से कस्टमर्स 48,900 रुपये तक बचा सकते हैं. इस बीच, तुलना करें तो, iPhone 16e की कीमत अन्य देशों में अलग-अलग है.

अमेरिका में, बेस मॉडल की कीमत 599 $ यानी लगभग 51,970 रुपये

अमेरिका में फोन की कीमतों पर बात करने से पहले हमारे लिए अन्य मुल्कों में इस फोन की कीमतों पर बात करना बहुत जरूरी है. बता दें कि जापान में iPhone 16e की कीमतें अमेरिकी कीमतों के करीब हैं, जहां 128 जीबी वेरिएंट की कीमत 99,800 येन (करीब 57,599 रुपये) है.

दूसरी ओर, यूएई में iPhone 16e बेस मॉडल AED 2,599 (करीब 61,470 रुपये) में लॉन्च किया गया है, जो भारत से ज़्यादा महंगा है. यूके में iPhone 16e की कीमत £599 (करीब 65,460 रुपये) है.

अब भारत में डायरेक्ट कन्वर्शन को देखते हुए, iPhone 16e की कीमत यूएई और यूके की तुलना में अपेक्षाकृत सस्ती है, लेकिन अमेरिका और जापान की तुलना में थोड़ी अधिक महंगी है.

क्या iPhone 16e वाक़ई विदेश से खरीदने लायक है ?

जैसा कि हम ऊपर ही इस बात का जिक्र कर चुके हैं अमूमन अमेरिका और जापान तुलनात्मक रूप से कम कीमत की पेशकश करते हैं, मगर हमें इस बात का भी ध्यान देना होगा कि विदेश में खरीदने पर डिवाइस आयात करते समय टैक्स, शिपिंग और संभावित वारंटी जैसी अतिरिक्त लागतें भी शामिल होती हैं.

इसी तरह, यूएई से iPhone 16e खरीदकर भले ही आप कुछ हज़ार रुपये की बचत कर लें, लेकिन यह भी फायदे का सौदा इसलिए नहीं है क्योंकि वहां से भी फोन भारत लाने पर कस्टमर्स को तमाम दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है.

इसके अलावा भारत में मिलने वाले ट्रेड-इन ऑफ़र और बैंक से मिलने वाली छूट अपने आप में इतने लुभावने होते हैं कि कस्टमर चाहे तो यहीं से फोन खरीद कर अपना विदेश जाने का खर्च बचा सकता है.

किन अनोखे फीचर्स से लैस है iPhone 16e?

iPhone 16e में 6.1 इंच का OLED डिस्प्ले है, जिसमें आइकॉनिक नॉच में फेस आईडी दी गई है. Apple ने iPhone 15 Pro मॉडल की तरह ही एक्शन बटन भी पेश किया है, जिसे कैमरा लॉन्च करने या डू नॉट डिस्टर्ब को सक्षम करने जैसे विभिन्न कार्यों के लिए कस्टमाइज़ किया जा सकता है.

जैसी जानकारी आई है उसके अनुसार iPhone 16e में Apple कीबिलकुल नई A18 चिप है, जिसमें 6-कोर CPU है, जो iPhone 11 में इस्तेमाल की गई A13 चिप से 80 परसेंट फ़ास्ट है. iPhone 16e में 4-कोर GPU और 16-कोर न्यूरल इंजन भी शामिल है, जो इसे AI क्षमताओं को पावर और सपोर्ट करने की अनुमति देता है.

Apple इंटेलिजेंस ने Genmoji, राइटिंग टूल्स और ChatGPT इंटीग्रेशन जैसी सुविधाएं पेश की हैं, जो यूजर्स के अनुभव को और शानदार बनाती हैं.

फोटोग्राफी के मामले में, iPhone 16e में 2x टेलीफ़ोटो ज़ूम, नाइट मोड, HDR और पोर्ट्रेट मोड के साथ 48-मेगापिक्सल का रियर कैमरा है. सेल्फी के लिए, 12-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है. डिवाइस 26 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक भी सपोर्ट करता है और इसमें वायरलेस चार्जिंग भी शामिल है.

तो अब जबकि फ़ोन इतने बेहतरीन फीचर्स से लैस है अब फैसला आपको करना है कि आप इसे भारत से लेंगे या फिर दुबई-अमेरिका से. बाकी हम ऊपर ही इस बात को बता चुके हैं कि भारत में इस फ़ोन पर जबरदस्त डिस्काउंट मिल रहा इसलिए बतौर कस्टमर यदि फोन भारत से ही लिया जाए तो पहले के मुकाबले अभी काफी बचत की जा सकती है.

