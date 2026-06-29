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Explained: भारतीय सेना पहले 'इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप' को तैनात करने की तैयारी में, जानिए कितना खतरनाक है ये लड़ाकू दस्ता

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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

Explained: भारतीय सेना पहले 'इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप' को तैनात करने की तैयारी में, जानिए कितना खतरनाक है ये लड़ाकू दस्ता

IBG को खास मिशन, इलाकों और खतरों के हिसाब से तैयार किया जाएगा. कोई भी दो IBG एक जैसे नहीं होंगे. IBG की कमान मेजर जनरल रैंक के अधिकारी के पास होगी. एक 'इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप' में लगभग 5,000 सैनिक होंगे.

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Shivendra Rai

Updated : Jun 29, 2026, 04:08 PM IST

Explained: भारतीय सेना पहले 'इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप' को तैनात करने की तैयारी में, जानिए कितना खतरनाक है ये लड़ाकू दस्ता

 एक 'इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप' में लगभग 5,000 सैनिक होंगे. (AI इमेज)

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  •  'इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप' को पहाड़ी इलाकों में लड़ने के लिए गठित किया गया है.
  • पहले 'इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप' की तैनाती चीन से निपटने के लिए होगी.
  •  मात्र 12 से 48 घंटों के भीतर हमले के लिए तैयार हो सकती है IBG.

सुधार और बदलावों के दौर से गुजर रही भारतीय सेना जल्द ही पहले इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप (IBGs) को ऑपरेशनल कर सकती है. इस खास यूनिट की तैनाती जुलाई महीने में हो सकती है. इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप को सेना की स्पेशल कॉम्बैट यूनिट के रूप में तैयार किया गया है जिसका काम तेजी से और बेहद असरदार तरीके से मिलिट्री ऑपरेशन करना है. इस यूनिट को विशेष रूप से पहाड़ी इलाकों में लड़ने के लिए गठित किया गया है. 

 

क्यों पड़ी 'इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप' की जरूरत?

भारतीय सेना कई युद्ध लड़ चुकी है. इसमें 1971 की ऐतिहासिक लड़ाई भी शामिल है जिसमें पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए थे. अब सवाल ये उठता है कि जब सेना पहले से ही इतनी ताकतवर है तो 'इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप' की जरूरत क्यों महसूस हुई. दरअसल दुनिया भर की सेनाएं अब युद्ध लड़ने के पारंपरिक तरीके बदल रही हैं. सेना की एक 'डिवीजन' में लगभग 15000 सैनिक होते हैं. युद्ध लड़ने के सारे संसाधनों से लैस इतनी बड़ी यूनिट को तेजी से युद्धक्षेत्र में तैनात करना एक बड़ी चुनौती है. IBG इसी देरी को खत्म करने की एक आधुनिक रणनीति है. यह एक छोटा लड़ाकू दस्ता है जो आदेश मिलने के मात्र 12 से 48 घंटों के भीतर दुश्मन पर हमला करने के लिए तैयार हो सकता है. 

'इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप' की संरचना कैसी होगी?

एक 'इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप' में लगभग 5,000 सैनिक होंगे. यह पारंपरिक 'ब्रिगेड' से थोड़ा बड़ा होगा जिसमें 3500 सैनिक होते हैं. लेकिन,  एक 'डिवीजन' से छोटा जिसमें 12000 से 15000 सैनिक होते हैं. पारंपरिक सैन्य ढांचे से अलग इस यूनिट में इन्फैन्ट्री, तोपखाना, बख्तरबंद गाड़ियां, इंजीनियर कोर एक साथ काम करेंगे. इसमें जमीनी लड़ाई के लिए इन्फैंट्री बटालियन होगी. लंबी दूरी के हमलों के लिए आर्टिलरी रेजिमेंट होगी. रास्ते के अवरोध हटाने और पुल आदि बनाने के लिए कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स होगी. मरम्मत, राशन और ईंधन की सप्लाई के लिए लॉजिस्टिक्स की सुविधा होगी. इसके अलावा युद्ध क्षेत्र में ही तुरंत इलाज के लिए फील्ड हॉस्पिटल की भी सुविधा होगी. हर एक IBG का नेतृत्व मेजर जनरल रैंक के एक अधिकारी करेंगे. 

कब बनी 'इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप' की रणनीति?

इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट बताती है कि जून 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच सैन्य टकराव के बाद सैन्य रणनीतिकारों ने इस पर गंभीरत से सोचना शुरू किया. हालांकि इस पर चर्चा साल 2003 में हुए ऑपरेशन पराक्रम के बाद से ही हो रही है. तब संसद पर हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान से लगती सीमा पर भारी जमावड़ा किया था. लेकिन, इस दौरान कुछ कमियां भी सामने आईं. भारतीय सेना को सीमाओं पर भारी तैनाती में काफी ज्यादा समय लगा. इससे पाकिस्तान को भी तैयारी करने का मौका मिल गया. तब से छोटे लड़ाकू दस्ते के रूप में 'इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप' को गठित करने की चर्चा जारी है. 2024 में IBG बनाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया जिसे मंजूरी भी मिल गई. 

किस सैन्य सिद्धांत पर काम करेगी IBG?

हर 'इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप' की भूमिका दुश्मन और क्षेत्र के हिसाब से अलग-अलग होगी. इनमें से कुछ को बर्फीले पहाड़ पर लड़ना होगा. कुछ को रेगिस्तान में. अगर कोई IBG राजस्थान के रेगिस्तान के लिए बनाई गई है, तो उसमें टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों की संख्या ज्यादा होगी. वहीं, अगर कोई IBG लद्दाख या तवांग के ऊंचे पहाड़ों के लिए बनी है, तो उसमें हल्के वजन वाले हथियार और पर्वतीय लड़ाई में माहिर हल्की पैदल सेना होगी. 'इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप' इकाइयां छोटी और आत्मनिर्भर होंगी.  इन्हें युद्ध क्षेत्र में ले जाना और इनका प्रबंधन करना बेहद आसान होगा. चीन और पाकिस्तान के साथ 'टू-फ्रंट' वॉर की चुनौती को देखते हुए भारत की यह त्वरित प्रहार क्षमता दुश्मन को एक सीधा संदेश भी है. 

कहां तैनात होगी पहली IBG?

भारतीय सेना अपनी पहली आधिकारिक आईबीजी  को चीन सीमा पर तैनात पनागढ़ स्थित XVII माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स के तहत पूरी तरह ऑपरेशनल करने वाली है. योजना के अनुसार,  XVII माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स के तहत 4 आईबीजी और 1 फायर सपोर्ट ग्रुप का गठन किया जा रहा है. धीरे-धीरे पाकिस्तान सीमा की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अन्य इकाइयों का भी गठन किया जाएगा. 

बता दें कि हमलावर क्षमता बढ़ाने के लिए सेना भैरव बटालियन और रुद्र ब्रिगेड जैसी इकाइयों का गठन भी कर रही है. इसके अलावा दिव्यास्त्र बैटरी और शक्तिबाण यूनिट्स का गठन भी किया गया है. हर सैनिक को ड्रोन वॉरफेयर और एंटी ड्रोन वॉरफेयर की ट्रेनिंग भी दी जा रही है. भारतीय सेना एक समर्पित रॉकेट फोर्स बनाने की ओर भी आगे बढ़ रही है. इन सबसे ऊपर तीनों सेनाओं को मिलाकर थियेटर कमांड बनाने की दिशा में भी काम जारी है. भविष्य के आधुनिक और त्वरित युद्धों को आसानी से जीतने के लिए ये सारे सैन्य सुधार किए जा रहे हैं. 

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