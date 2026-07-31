भारतीय वायु सेना अपने हेलीकॉप्टर बेड़े को 'ड्रोन किलर' बनाएगी, कैसे गेम चेंजर बनेगा ये अपग्रेड?

इंडियन एयर फोर्स ने घरेलू रक्षा निर्माताओं के सामने एक नई चुनौती रखी है. वायुसेना अपने हेलीकॉप्टर फ्लीट को 'काउंटर-अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम' में बदलना चाहती है. इसके लिए हेलीकॉप्टरों में माइक्रो-मिसाइलें लगाई जाएंगी.

माइक्रो-मिसाइलों से लैस होंगे वायुसेना के हेलीकॉप्टर

इंडियन एयरफोर्स हेलीकॉप्टर बेड़े में फिट करेगी AI रडार

हेलीकॉप्टरों में सिग्नल जैमर्स लगाने की योजना भी है

खतरनाक ड्रोन और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले 'लोइटरिंग म्यूनिशन' का मुकाबला करने के लिए भारतीय वायुसेना एक खास प्लान बना रही है. वायुसेना अपने हेलीकॉप्टर बेड़े को खास माइक्रो-मिसाइलों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले रडार से लैस करने जा रही है. नए दौर की चुनौतियों को देखते हुए वायुसेना अब केवल जमीन आधारित एंटी ड्रोन प्रणाली पर निर्भर रहना नहीं चाहती. आइये जानते हैं इंडियन एयरफोर्स की पूरी योजना के बारे में.

क्यों ड्रोन हंटर बनाए जा रहे हेलीकॉप्टर?

यूक्रेन-रूस और अमेरिका-ईरान जैसे युद्धों ने दिखाया है कि कम लागत वाले और छोटे ड्रोन झुंड में हमला करके पारंपरिक वायु रक्षा प्रणालियों को नाकाम कर सकते हैं. मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लोइटरिंग म्यूनिशन या वन-वे अटैक ड्रोन को निशाना बनाना बेहद महंगा भी पड़ता है. वायुसेना के ज्यादातर अड्डों की सुरक्षा में एयर डिफेंस गन्स तैनात हैं. लेकिन इन्हें अपना काम करने के लिए दुश्मन के ड्रोन के नजदीक आने का इंतजार करना पड़ता है. यही कारण है कि IAF अपने हेलीकॉप्टर बेड़े को ड्रोन रोधी प्रणाली से लैस करने की योजना बनाई है.

वायुसेना अब दुश्मन के ड्रोन्स को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही लंबी दूरी से खोजकर तबाह करने की रणनीति अपना रही है. न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार, हेलीकॉप्टर बेड़े को ड्रोन किलर बनाने के लिए वायुसेना इंडस्ट्री के साथ साझेदारी करना चाहती है.

हेलीकॉप्टर बेड़े में क्या परिवर्तन होंगे?

ड्रोन्स की सबसे बड़ी खासियत इनका आकार में छोटा होना है. छोटे, धीमी गति से और जमीन के करीब उड़ने वाले ड्रोनों को पारंपरिक रडार आसानी से पहचान नहीं पाते. वायुसेना ऐसे कॉम्पैक्ट और हल्के रडार चाहती है जो AI का इस्तेमाल करके पक्षियों और दुश्मन ड्रोन के बीच अंतर समझ सकें और तुरंत लक्ष्य तय कर सकें. ये रडार हेलीकॉप्टरों पर फिट किए जाएंगे.

किन हथियारों से लैस होंगे वायुसेना के हेलीकॉप्टर?

सैन्य रणनीतिकार अब ये समझ चुके हैं कि दुश्मन के सस्ते ड्रोन्स को मार गिराने के लिए भारी और महंगी पारंपरिक मिसाइलों का उपयोग करना आर्थिक रूप से व्यावहारिक नहीं है. इसलिए हेलीकॉप्टरों को माइक्रो-मिसाइलों और लेजर-गाइडेड छोटे सटीक हथियारों से लैस किया जाएगा. यह कम लागत में स्वार्म ड्रोन को नष्ट करने में सक्षम होंगे. इस तरह हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल ड्रोन और UAV का मुकाबला करने के लिए किया जा सकेगा.

माइक्रो-मिसाइलों के अलावा हेलीकॉप्टरों में उच्च क्षमता वाले इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड्स और सिग्नल जैमर्स लगाने की योजना भी है. यह जैमर्स दुश्मन ड्रोन के नेविगेशन और कंट्रोल सिग्नल को पूरी तरह से बाधित कर देंगे. सिग्नल जैमर्स की मदद से दुश्मन के ड्रोन ड्रोन हवा में ही गिरा दिए जाएंगे या अपना रास्ता भटक जाएंगे. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सिग्नल जैमर्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था. हालांकि ये जमान आधारित जैमर्स थे.

उड़ता एयर डिफेंस बनेंगे हेलीकॉप्टर

जमीन आधारित वायु रक्षा प्रणालियों की अपनी सीमाएं होती हैं. हेलीकॉप्टरों को एंटी ड्रोन वॉरफेयर के लिए अपग्रेड करने से सीमावर्ती इलाकों, सामरिक संपत्तियों और सैन्य अड्डों को तुरंत मोबाइल एयर-डिफेंस कवर मिलेगा. इस अपग्रेड के बाद हेलीकॉप्टर हवा में उड़ते एयर डिफेंस सिस्टम बन जाएंगे. अगर दुश्मन सीमा पार से एक साथ दर्जनों ड्रोन भेजता है तो हेलीकॉप्टर एयर-टू-एयर मोड में तुरंत प्रतिक्रिया देकर उन्हें हवा में ही बेअसर कर देंगे.

इस प्रणाली से लैस होने के बाद वायुसेना के हमलावर और परिवहन हेलीकॉप्टर केवल सामान ढोने या युद्ध में हिस्सा लेने की काम नहीं करेंगे. वायुसेना का हेलीकॉप्टर बेड़ा इस अपग्रेड के बाद हवा में सुरक्षा गार्ड की भूमिका भी निभाएंगे.

'वायु बाण' प्रोजेक्ट पर भी काम जारी

भारतीय वायुसेना देश के पहले हेलीकॉप्टर-लॉन्च्ड ड्रोन सिस्टम 'वायु बाण' परियोजना पर भी काम कर रही है. यह एक उच्च तकनीक वाला प्रोजेक्ट है जिसे डायरेक्टरेट ऑफ एयरोस्पेस डिजाइन की देखरेख में विकसित किया जा रहा है. इसके तहत हेलीकॉप्टरों को हवा में उड़ते हुए ड्रोन लॉन्च करने के लिए तैयार किया जा रहा है.

'वायु बाण' परियोजना को बेहद अहम माना जा रहा है. इस प्रोजेक्ट के सफल होने के बाद वायुसेना के LCH प्रचंड या ALH ध्रुव जैसे हेलीकॉप्टर ड्रोन को उड़ते हुए ही लॉन्च करेंगे. नीचे गिरते ही ड्रोन हवा में अपने पंख खोलेंगे और प्रोपल्शन इंजन चालू करेंगे. इसके बाद स्वायत्त उड़ान भरते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ जाएंगे.

इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि भारतीय हेलीकॉप्टरों को दुश्मन के कंधों से दागे जाने वाले मिसाइल सिस्टम या एयर-डिफेंस जोन के करीब जाने की आवश्यकता नहीं होगी. 'वायु बाण' के रूप में डिजाइन किए जाने वाले ड्रोन्स की रेंज कम से कम 50 किमी होगी.