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Explainer: मई में भारत की बेरोजगारी दर 5.5% क्यों पहुंची? गांवों में रोजगार की कमी के पीछे क्या हैं वजह

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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

Explainer: मई में भारत की बेरोजगारी दर 5.5% क्यों पहुंची? गांवों में रोजगार की कमी के पीछे क्या हैं वजह

बेरोजगारी रिपोर्ट की मानें तो भारत का रोजगार बाजार के दो अलग-अलग दिशाओं में चलता है. इसके आंकड़ों को देखें तो शहरों की स्थिति कुछ बेहतर हुई है, लेकिन गांव में रोजगार का दबाव बढ़ा है.

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Nitin Sharma

Updated : Jun 17, 2026, 01:22 PM IST

Explainer: मई में भारत की बेरोजगारी दर 5.5% क्यों पहुंची? गांवों में रोजगार की कमी के पीछे क्या हैं वजह

मई में भारत की बेरोजगारी दर 5.5% क्यों पहुंची, जानें वजह

(Credit Image AI)

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.मई 2026 में बेरोजगारी दर बढ़ने की क्या है वजह
.शहरों में स्थिति सुधरी, लेकिन गांवों में बढ़ी बेरोजगारी दर
.गांवों में रोजगार के अवसर क्यों कम हो रहे हैं
.शहरों और गांवों की बेरोजगारी दर में कितना अंतर है

भारत में मई 2026 में बेरोजगारी दर बढ़कर 5.5 प्रतिशत पहुंच गई है. इस रिपोर्ट ने देश की अर्थव्यवस्था से लेकर बाजार की स्थिति को लेकर चिंता बढ़ा दी है. वहीं इस रिपोर्ट की मानें तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में सबसे ज्यादा कमी आई है. हालांकि इसमें खेती के कामों में मौसमी सुस्ती से लेकर गैर कृषि क्षेत्रों में सीमित रोजगारों को होना है. वहीं यह पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले तो स्थिर है, लेकिन नौकरिायों के नुकसान की जगहों पर बदलाव देखा गया है. इसके चलते शहरी बेरोज़गारी दर भी एक साल के निचले स्तर पर आ गई, वहीं ग्रामीण बेरोज़गारी अप्रैल के 5.2 प्रतिशत से बढ़कर मई में 5.5 प्रतिशत हो गई है.आइए जानते हैं कि आखिर क्यों बढ़ रही बेरोजगारी, शहरों के मुकाबले गांवों में क्यों बढ़ रहा इसका प्रतिशत, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसर कम हो रहे हैं...

बेरोजगारी बढ़ी, लेकिन असली चिंता ग्रामीण क्षेत्रों की है

रॉयर्ट्स के अनुसार, अगर आपको लग रहा है कि नौकरी ढूंढना पहले से मुश्किल हो गया है, तो ताजा आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं. इसका अंदाजा मई 2026 में भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर 5.5 प्रतिशत पहुंच गई है. इससे लगाया जा सकता है. यह पिछले 11 महीनों का सबसे हाई लेवल है. यह बढ़ोतरी भले ही मामूली लगे, लेकिन इसके पीछे की वजह काफी गंभीर है. क्योंकि गांवों में रोजागर के अवसर कम हो रहे हैं. इसका सीधा असर आम परिवारों की आय, खर्च करने की क्षमता और बाजारों पर पड़ता है.

मई 2026 में बेरोजगारी दर बढ़ने की क्या है वजह?

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) के अनुसार, मई में कुल बेरोजगारी दर 5.2 प्रतिशत से बढ़कर 5.5 प्रतिशत हो गई. इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ग्रामीण बेरोजगारी में बढ़ोतरी होना है, जो अप्रैल साल 4.6 प्रतिशत से बढ़कर 5.1 प्रतिशत तक पहुंच गई थी. पीआईबी के अनुसार, मई में श्रम बाजार की स्थिति कुछ नरम रही, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट (LFPR) 55 प्रतिशत से घटकर 54.4 प्रतिशत रह गया. वहीं वर्कर पॉपुलेशन रेशियो भी 52.2 प्रतिशत से गिरकर 51.4 प्रतिशत पर आ गया. इसका मतलब है कि काम करने वाले लोगों की संख्या और काम तलाशने वालों की भागीदारी दोनों में कमी आई है. 

गांवों में रोजगार के अवसर क्यों कम हो रहे हैं?

सरकारी रिपोर्ट्स की मानें तो इसके पीछे कई सारी वजह शामिल हो सकती हैं. इसमें सबसे पहली फसल कटाई के बाद काम में ​गिरावट आना है. रॉयर्टस के अनुसार, रबी सीजन खत्म होने के बाद खेती से जुड़े अस्थायी रोजगार कम हो जाते हैं. इससे बड़ी संख्या में ग्रामीण मजदूर दूसरें काम की तलाश में जुट जाते हैं. यह पैटर्न पिछले कई सालों से देखा जा रहा है. 

ग्रामीण निर्माण गतिविधियों की धीमी रफ्तार

कंस्ट्रक्शन और छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ग्रामीण रोजगार के बड़े सोर्स हैं. कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इन क्षेत्रों में रोजगार देने की रफ्तार उतनी तेज नहीं रही,​ जितनी ग्रामीण आबादी को जरूरत है. इसके साथ ही गांवों में गैर-कृषि रोजगार का स्तर जरूरत से कम नहीं हो पाया है. इस एक वजह से भी खेती का सीजन खत्म होते ही बड़ी संख्या में लोग बेरोजगारी हो जाते हैं.

शहरों और गांवों की बेरोजगारी दर में कितना अंतर है?

अगर आंकड़ों को देखें तो ग्रामीण बेरोजगारी दर 5.5 प्रतिशत हो गई है. वहीं शहरी बेजरोजगारी दर 6.4 प्रतिशत है. ऐसे में शहरी बेरोजगारी अभी भी ज्यादा है, लेकिन मई माह में इसमें कमी दर्ज की गई है. अप्रैल में यह 6.6 प्रतिशत थी, जो घटकर 6.4 प्रतिशत रह गई. इसके साथ ही कुल बेरोजगारी दर 5.5 प्रतिशत पहुंच गई ​है. आंकड़ों की मानें तो शहरी रोजगार में सुधार और ग्रामीणों क्षेत्रों में स्थिति खराब हुई है. यहां बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ा है. 

किन सेक्टरों में रोजगार देने की रफ्तार धीमी पड़ी है?

रॉयटर्स की रिपोर्ट की मानें तो हाल के आर्थिक संकेतकों को देखें तो कृषि आधारित मौसमी रोजगार,ग्रामीण निर्माण गतिविधियां और छोटे व अनौपचारिक व्यवसाय में रोजगार देने में कमी आई है. इसके पीछे की वजह मांग में नरमी और कुछ आर्थिक दबावों के कारण भी रोजगार की गति धीमी पड़ गई है. बहुत से उद्योगों में भर्ती की रफ्तार पहले जैसी मजबूत नहीं रही. 

रोजगार बढ़ाने के लिए क्या कर रही हैं सरकार

केंद्र और राज्य सरकारें कई मोर्चों पर रोजगार बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं. इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर खर्च बढ़ाना, ग्रामीण विकास योजनाओं को गति देना, कौशल विकास कार्यक्रमों का विस्तार करना, मैन्युफैक्चरिंग और MSME सेक्टर को बूस्ट करने के साथ ही रोजगार बढ़ोतरी के लिए निवेश आकर्षित करने की दिशा में काम कर रही है. 

क्या ये सिर्फ मौसमी असर है या बड़ी चुनौती का संकेत?

सवाल उठता है कि कया ये सिर्फ मौसमी असर है या किसी बड़ी चुनौती का संकेत है. ऐसे में​ ज्यादातर विशेषज्ञों का माना है कि यह मौसमी प्रभाव है, क्योंकि मई में कृषि गतिविधियां सामान्य तौर पर धीमी पड़ती हैं. सरकार ने भी श्रम बाजार में आई नरमी को सीजनल मॉडरेशन से जोड़ा है, लेकिन अगर आने वाली महीनों में ग्रामीण रोजगार, श्रम भागीदारी दर और वर्कर पॉपुलेशन रेशियो में सुधार नहीं होता, तो यह सिर्फ मौसमी उतार-चढ़ाव नहीं बल्कि रोजगार बढ़ाने की चुनौती बन सकती है. 

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