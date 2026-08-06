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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

पूरा चीन रेंज में, भारत ने किया परमाणु हमला करने में सक्षम अग्नि-IV का सफल परीक्षण, जानिए ताकत

अग्नि-IV को ट्रक या रेल मोबाइल सिस्टम से दागा जा सकता है. इसे पूर्वोत्तर के कठिन पहाड़ी इलाकों या घने जंगलों में आसानी से छुपाया जा सकता है. चीन को किसी भी दुस्साहस से रोकने के लिए ये मिसाइल एक मजबूत प्रतिरोधक के रूप में काम करती है.

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Shivendra Rai

Updated : Aug 06, 2026, 08:57 PM IST

पूरा चीन रेंज में, भारत ने किया परमाणु हमला करने में सक्षम अग्नि-IV का सफल परीक्षण, जानिए ताकत

अग्नि-4 को ट्रक या  रेल मोबाइल सिस्टम से दागा जा सकता है. (AI इमेज)

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  • अग्नि-IV एक इंटरमीडिएट-रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है
  • अग्नि-IV की रेंज 3500 से 4000 किमी तक है
  • चीन की राजधानी बीजिंग भी अग्नि-4 की सीधी रेंज में है

भारत ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से परमाणु हमला करने में सक्षम अग्नि-IV इंटरमीडिएट-रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है. इस मिसाइल का परीक्षण स्ट्रैटेटिजिक फोर्सेज कमांड की देखरेख में किया गया. अग्नि-4 के सफल परीक्षण की जानकारी देते हुए रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस लॉन्च ने सभी ऑपरेशनल और टेक्निकल पैमानों को सफलतापूर्वक हासिल किया. आइये जानते हैं इस मिसाइल की ताकत.

कितनी ताकतवर है अग्नि-IV मिसाइल?

अग्नि-IV भारत के परमाणु निवारक क्षमता के लिए बेहद अहम मिसाइल है. यह एक इंटरमीडिएट-रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो 4000 किलोमीटर दूर तक निशाना लगाने में सक्षम है. अग्नि-IV अपने साथ 1,000 किलोग्राम का पारंपरिक या परमाणु पेलोड ले जा सकती है. इस मिसाइल का विकास भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन साल 2007 में शुरू किया था. अग्नि-IV का पहला उड़ान परीक्षण 10 दिसंबर, 2010 को हुआ था.

हालांकि, पहले परीक्षण में ये मिसाइल लॉन्च के कुछ ही समय बाद कंट्रोल सिस्टम में खराबी के कारण समुद्र में गिर गई थी. DRDO ने 15 नवंबर, 2011 को ओडिशा के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में मिसाइल का दूसरा परीक्षण किया. इस बार अग्नि-IV को ट्रक से लॉन्च किया गया और इसने  3,000 किलोमीटर की दूरी तय की. यह  900 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई तक भी पहुंची. सितंबर 2012 में भारत ने 4,000 किलोमीटर की रेंज वाली अग्नि-IV का सफलतापूर्वक परीक्षण लॉन्च किया. 

अग्नि-IV में टू स्टेज सॉलिड मोटर का इस्तेमाल किया गया है. इसमें नए थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल सिस्टम लगाए गए हैं. यह अपने लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाने के मामले में दुनिया की सबसे उन्नत मिसाइलों में से एक है. पिछले 10 से 12 सालों में भारत ने इस मिसाइल के कई सफल परीक्षण किए हैं और अब ये पूरी तरह से ऑपरेशनल है. 

अग्नि-IV का डिजाइन कैसा है?

दो-स्टेज वाली सॉलिड-फ्यूल मिसाइल अग्नि-IV एक भारी-भरकम मिसाइल है जिसका वजन 17,000 किलोग्राम है. यह मिसाइल लगभग 20 मीटर लंबी है. इस मिसाइल की रेंज के बारे आधिकारिक तौर पर कभी खुल कर जानकारी नहीं दी गई. भारत के रक्षा मंत्रालय ने अलग-अलग मौकों पर मिसाइल की रेंज 3,000 किलोमीटर, 3,500 किलोमीटर और 4,000 किलोमीटर बताई है.

चीन का कितना हिस्सा अग्नि-IV की जद में है?

यदि अग्नि-IV को भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से लॉन्च किया जाता है तो यह चीन की मुख्य भूमि के लगभग 85 प्रतिशत से 90 प्रतिशत हिस्से को कवर कर सकती है. अग्नि-IV की रेंज में चीन की राजधानी बीजिंग और शंघाई, गुआंगझू, चेंगदू, कुनमिंग, चोंगकिंग जैसे प्रमुख शहर आते हैं. चीन के बिल्कुल सुदूर पूर्वोत्तर हिस्से को छोड़कर  पूरा दक्षिणी, मध्य, पश्चिमी और तटीय क्षेत्र इसकी सीधी पहुंच में है.

तेजी से बदलते वैश्विक हालात में इस परीक्षण के मायने

अग्नि-4 परमाणु हमला करने में सक्षम मिसाइल है. ऐसे हथियारों को पोलिटिकल वेपन भी कहा जाता है. भारत 'नो फर्स्ट यूज' की परमाणु नीति का पालन करता है. ऐसे में 'अग्नि-IV' भारत की सेकंड-स्ट्राइक क्षमता को मजबूत करती है. साथ ही दुश्मनों को भारत की ताकत का एहसास भी कराती है. ये परीक्षण विशेष रूप से चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को एक संदेश है कि यदि भारत पर परमाणु हमला होता है, भारत के पास जवाबी कार्रवाई में दुश्मन को पूरी तरह तबाह करने की क्षमता मौजूद है.

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