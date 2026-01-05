भारत ने Thorium Research पर करोड़ों किये खर्च, जानें कैसे 8 सालों में बनी कंपनी ANEEL ने खेला बड़ा दांव 

भारत दशकों से थोरियम रिएक्टर और उसके ईंधन को विकसित करने के लिए शोध कर रहा था. भारत का ये सपना सपना ही रह गया और एक विदेशी कंपनी ने मात्र कुछ सालों की रिसर्च के बाद ये कारनामा कर दिखाया.

प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने के कारण बीते कुछ वक़्त से थोरियम को नेक्स्ट जेनेरशन रिएक्टर्स के लिए एक आशाजनक ईंधन के रूप में देखा गया है, लेकिन यूरेनियम से थोरियम पर जाना इतना भी आसान नहीं है. ऐसा इसलिए क्योंकि किसी नए ईधन को बनाना, उसकी रीसाइक्लिंग और उसे रेगुलेट करना किसी भी देश के लिए आसान प्रक्रिया नहीं है.

मामले में सबसे रोचक यह है कि उस विदेशी कंपनी के सलाहकारों में भारतीय भी हैं, जो पूर्व में भारत के न्यूक्लियर मिशन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहे थे. चूंकि देश में थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है इसलिए बताना जरूरी हो जाता है कि सालों से, भारत न्यूक्लियर रिएक्टरों को पावर देने के लिए थोरियम पर भरोसा कर रहा है. इस संदर्भ में यदि सरकारी डेटा पर नजर डालें तो पता चलता है कि भारत में लगभग 11.93 मिलियन टन इन-सीटू मोनाज़ाइट (यह थोरियम वाला एक मिनिरल है )भंडार हैं.

दिलचस्प यह है कि 1950 के दशक में वैज्ञानिक होमी जे. भाभा द्वारा शुरू किए गए भारत के तीन-चरणों वाले न्यूक्लियर प्रोग्राम का अंतिम लक्ष्य भी न्यूक्लियर रिएक्टरों में थोरियम का इस्तेमाल करना था.

मामले के तहत बिजनेस वर्ल्ड ने एक रिपोर्ट छापी है जिसमें भारत के थोरियम मिशन की असफलता पर न केवल प्रकाश डाला गया है, बल्कि यह भी बताया गया है कि थोरियम रिएक्टर क्यों भारत के लिए बेहद जरूरी हैं और साथ ही क्यों दशकों तक चल रहे इस मिशन का न पूरा होना देश के लिए एक बड़ी नाकामी है.

भारत में थोरियम की उपलब्धता

जैसा कि हम ऊपर ही इस बात से अवगत करा चुके हैं भारत में लगभग 11.93 मिलियन टन इन-सीटू मोनाज़ाइट भंडार हैं, जो स्वतः इस बात की तरफ इशारा कर देते हैं कि थोरियम के लिहाज से भारत का शुमार उन देशों में है जो अन्य देशों को नयी दिशा देकर उनकी दशा बदल सकता है.

थोरियम में BARC की भूमिका

बार्क (BARC) और थोरियम का संबंध भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम से है, जहां बार्क यानि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र) थोरियम-आधारित परमाणु रिएक्टरों और ईंधन के विकास में अग्रणी है, जो देश के विशाल थोरियम भंडारों (विशेषकर केरल की मोनाजाइट रेत में) का उपयोग करके स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य रखता है, जिसमें एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर (AHWR) जैसे छोटे और सुरक्षित रिएक्टर भी शामिल हैं, जो कम कचरा पैदा करते हैं.

बता दें कि भारत का लक्ष्य ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने और अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए थोरियम-आधारित परमाणु प्रौद्योगिकी को विकसित करना है, जो एक 'राष्ट्रीय मिशन' है. बार्क इस मिशन का केंद्र बिंदु है, जो उन्नत थोरियम ईंधन और रिएक्टर प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन कर रहा है.

विदेशी कंपनी ने किया भारत को सोचने पर मजबूर

आशा की जा रही थी कि दशकों की मेहनत रंग लाएगी और थोरियम के अंतर्गत भारत कुछ ऐसा करेगा जो नेक्स्ट जेनेरशन रिएक्टर्स की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। मगर ऐसा नहीं हुआ.

ये अपने मेंदुर्भाग्यपूर्ण है कि 2025 में, दुनिया का पहला कमर्शियल तौर पर इस्तेमाल होने वाला थोरियम ईंधन BARC से नहीं बल्कि अमेरिका स्थित एक विदेशी प्राइवेट कंपनी से निकला, जिसकी स्थापना को अभी एक दशक भी नहीं हुआ है.

ज्ञात हो कि बहुत पहले ही एक देश के रूप में अमेरिका थोरियम आधारित रिसर्च का त्याग कर चुका था.

क्या है ANEEL जिसके अनावरण ने शुरू की एक नयी बहस

बताया जा रहा है कि क्लीन कोर थोरियम एनर्जी नाम की एक कंपनी ने ANEEL का अनावरण किया है, जो भारत के रिएक्टरों के लिए डिजाइन किया गया एक कमर्शियल तौर पर इस्तेमाल होने वाला थोरियम-आधारित फ्यूल है. इसके विषय में जो जानकारी बाहर आई है यदि उसपर यकीन किय जाए तो यह एक ऐसा ईंधन है जिसपर भारत लंबे समय से काम कर रहा है.

विदेशी कंपनी में शामिल हैं भारतीय

CCTE – ANEEL फ्यूल का निर्माण करने वाली अमेरिकी कंपनी के सलाहकारों में डॉ. अनिल काकोडकर का नाम बड़ी ही प्रमुखता से लिया जा रहा है, जो भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं. कहा जा रहा है कि काकोडकर लंबे समय से भारत के थोरियम कार्यक्रम के लीडर में से एक रहे हैं.

CCTE को किसने किय फंड

ऊपर हमने बिजनेस वर्ल्ड की जिस रिपोर्ट क जिक्र किया है यदि उसक अवलोकन किया जाए तो CCTE की स्थापना 2017 में मेहुल शाह ने की थी, जो इसके फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं. शॉर्ट-टर्म थोरियम-बेस्ड फ्यूल सॉल्यूशन बनाने वाली कंपनी के तौर पर, कंपनी ने मौजूदा प्रेशराइज्ड हेवी वॉटर रिएक्टर्स के लिए एक 'ड्रॉप-इन' फ्यूल डिजाइन करने पर फोकस किया है - यह वही रिएक्टर क्लास है जिसे भारत दशकों से चला रहा है और बेहतर बना रहा है.

ANEEL पर इसके काम में यूनाइटेड स्टेट्स के सीनियर न्यूक्लियर इंजीनियरों और रिसर्चर्स के साथ कोलैबोरेशन शामिल है, जिसमें फ्यूल डिजाइन और रेडिएशन टेस्टिंग में शामिल एकेडमिक्स और लैबोरेटरी साइंटिस्ट भी शामिल हैं.

बताया यह भी जा रहा है कि कंपनी अभी भी प्राइवेट है, और इसकी डिटेल शेयरहोल्डिंग स्ट्रक्चर पब्लिकली नहीं बताई गई है. माना जा रहा है कि शुरुआती फाइनेंसिंग से जुड़े प्रमुख स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स में ReNew के फाउंडर और भारत के पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के बेटे सुमंत सिन्हा, कॉग्निजेंट के पूर्व CEO लक्ष्मी नारायणन और HDFC के पूर्व चेयरमैन दीपक पारेख शामिल हैं.

बहरहाल ANEEL के विषय में कहा यही जा रहा है कि ऐसा बिलकुल नहीं है कि इससे किसी तरह का कोई क्रांतिकारी बदलाव आएगा. यह बस थोरियम-बेस्ड फ्यूल है जिसमें एनरिच्ड यूरेनियम मिलाया गया है, जिसे मौजूदा प्रेशराइज्ड हेवी वॉटर रिएक्टर्स के लिए 'ड्रॉप-इन' रिप्लेसमेंट के तौर पर डिज़ाइन किया गया है.

यह वही रिएक्टर क्लास है जिसे भारत ने परफेक्ट बनाया है और किसी भी दूसरे देश के मुकाबले ज़्यादा संख्या में ऑपरेट करता है. यही कम्पैटिबिलिटी इस डेवलपमेंट को हैरान करने वाला बनाती है.