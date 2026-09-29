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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

Explainer: रूस से कच्चे तेल की खरीद 5 महीने में सबसे कम, अमेरिका के प्रेशर में भारत ने बदली पॉलिसी?

भारत ने सितंबर महीने में करीब 1.74 मिलियन बैरल प्रतिदिन रूस से कच्चे तेल का आयात किया. अगस्त की तुलना में ये 13.5 फीसदी कम है.

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Rishi Kant

Updated : Sep 29, 2026, 05:33 PM IST

Explainer: रूस से कच्चे तेल की खरीद 5 महीने में सबसे कम, अमेरिका के प्रेशर में भारत ने बदली पॉलिसी?

भारत ने सितंबर में कम खरीदा रूसी तेल (फोटो- PMO और ANI)

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  • भारत ने सितंबर में रूस से रोजाना 1.75 मिलियन बैरल कच्चा तेल खरीदा है. 
  • इराक और सऊदी अरब से कच्चे तेल के आयात में बढ़ोतरी हुई है.
  • भारत अब 41 देशों से कच्चे तेल की आपूर्ति कर रहा है. 

भारत का रूस से कच्चे तेल का आयात सितंबर महीने में काफी कम हुआ है. यह घटकर करीब 1.75 मिलियन बैरल प्रतिदिन रह गया है. बीते 5 महीनों यानी अप्रैल के बाद ये सबसे निचले लेवल पर है. ऐसा इसलिए क्योंकि रिफाइनरियों ने जियोपॉलिटिक खतरों को देखते हुए अपने सोर्सेज को डाइवर्सिफाइड किया है यानी अलग-अलग देशों से तेल का आयात किया है. बावजूद इसके भारत के लिए रूस कच्चे तेल का एक अहम सोर्स बना हुआ है.

देश में कच्चे तेल की खपत में बढ़ोतरी हुई है. रिफाइनरियों ने कच्चे तेल का जमकर आयात किया और उसे रिफाइन करके दूसरे देशों को डीजल बेचा. ग्लोबल कमोडिटी डेटा और एनालिटिक्स फर्म केप्लर के आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर में भारत का कुल कच्चे तेल का आयात करीब 53 लाख बैरल प्रतिदिन रहा, जोकि अगस्त से करीब छह लाख बैरल प्रतिदिन और एक साल पहले की तुलना में सात लाख बैरल प्रतिदिन अधिक है. 

भारत ने रूस से कब-कितना तेल खरीदा?

भारत ने सितंबर महीने में करीब 1.74 मिलियन बैरल प्रतिदिन रूस से कच्चे तेल का आयात किया. अगस्त की तुलना में ये 13.5 फीसदी कम है. इससे पहले भारत ने अप्रैल में 1.58 मिलियन बैरल रोजाना रूस से तेल खरीदा था. इसके बाद रूसी तेल का आयात तेजी से बढ़ा और जुलाई में 2.65 मिलियन बैरल रोजाना तेल खरीदा गया था. हालांकि अगस्त में रूसी तेल का आयात घटकर 2.02 मिलियन बैरिल प्रतिदिन हो गया था. 

भारत ने कहां से की रूसी तेल की भरपाई?

सवाल उठता है कि भारत ने रूस से कच्चे तेल का आयात तो कम किया, लेकिन देश में तेल का आयात तो बढ़ा है तो फिर ये भरपाई कहां से हुई? इसका जवाब है कि भारत पहले 27 देशों से तेल खरीद रहा था, जोकि अब बढ़कर 41 देश हो गए हैं. केप्लर की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने रूसी तेल की आपूर्ति में आई कमी को मिडिल ईस्ट से पूरा किया. इसमें भी खासकर इराक और सऊदी अरब से. भारत पहले मिडिल ईस्ट से ही तेल की आपूर्ति ज्यादा करता था, लेकिन होर्मुज संकट के बाद इसमें कमी आई. हालांकि अब धीरे-धीरे हालात सुधर रहे हैं. 

मिडिल ईस्ट बना बड़ा एक्सपोर्टर

भारत ने इराक से अगस्त में 1.63 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल खरीदा था, जोकि सितंबर में बढ़कर 5.05 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया यानी इराक से 3.42 लाख बैरल रोजाना अतिरिक्त तेल खरीदा गया.  इसके बाद दूसरा सोर्स बना सऊदी अरब, जहां पिछले महीने की तुलना में इस बार 2.29 लाख बैरल ज्यादा कच्चा तेल खरीदा गया. सऊदी से भारत ने अगस्त में 3.47 लाख बैरल रोजाना तेल खरीदा था, जोकि सितंबर में बढ़कर 5.76 लाख बैरल रोजाना हो गया. हालांकि संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से तेल खरीद में कमी आई है. अगस्त में भारत ने यूएई से 5.46 लाख बैरल तेल खरीदा, जोकि सितंबर में घटकर 4.80 लाख रह गया था.

रूसी तेल

भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक, भारत अफ्रीका के नाइजीरिया, अंगोला, अल्जीरिया से कच्चा तेल खरीदता है. घाना भी उभरता हुआ तेल की आपूर्तिकर्ता है. इसके अलावा भारत ने अमेरिका, ब्राजील और वेनेजुएला से भी तेल की आपूर्ति की है. इस लिस्ट में नया नाम अर्जेंटीना का भी शामिल हुआ है. 

अमेरिकी दबाव की वजह से कम हुई रूसी तेल की खरीद?

केप्लर के सीनियर मैनेजर सुमित रितोलिया का कहना है कि भारत के रूसी तेल की खरीद में गिरावट ऐसे समय में आई है, जब वाशिंगटन रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर दबाव बना रहा है. इसकी वजह से भारतीय रिफाइनर अपने सोर्सिंग ऑप्शंस को बढ़ा रहे हैं. उन्होंने कहा कि इसके बावजूद रूस, भारत के कच्चे तेल भंडार का एक प्रमुख देश बना हुआ है. 

रितोलिया ने ये भी कहा कि रूसी कच्चे तेल की मात्रा में हालिया कमी भारत की रूसी तेल से पूरी तरह से दूरी का संकेत नहीं देती है, लेकिन अगर अमेरिका रूसी तेल की खरीद को लेकर भारत पर टैरिफ लगाने जैसी कार्रवाई करता है तो भारतीय रिफानर सावधानी बरत सकते हैं. हालांकि रूसी तेल खरीद पूरी तरह बंद न करके, कम कर सकते हैं. रितोलिया ने कहा कि भारतीय रिफाइनर कंपनियां अपनी जरूरत और सहूलियत के हिसाब से तेल खरीदती हैं, जहां उन्हें कम कीमत पर तेल मिलता है, वो उस देश से तेल आयात करती हैं.

भारत की रूसी तेल खरीद पर एक्सपर्ट का क्या मानना है?

जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट श्री अय्यर का मानना है कि रूसी तेल खरीद के मामले में भारत का अमेरिका को संदेश क्लीयर है कि वो इसे बंद नहीं करेगा. उन्होंने कहा, 'भारत अपनी ऊर्जा का करीब 49 फीसदी आयात रूस से करता है. भारत को वहां से बिना किसी रुकावट कच्चा तेल मिलता रहा है. उसका कहना है कि आप हमें रूसी सप्लाई से अलग नहीं कर सकते क्योंकि हम कुछ तेल कुओं के जॉइंट ऑनर हैं और हम अपना काम जारी रखेंगे. आप टैरिफ के जरिए जो चाहें वो कर सकते हैं.'

श्री अय्यर का कहना है, 'अमेरिका जैसे देश से ये कहना कि आप जो चाहें, वो कर सकते हैं, इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए और मुझे लगता है कि भारत ऐसा करने के लिए तैयार हो रहा है. असल में उन्होंने ऐसा करना शुरू भी कर दिया है और अमेरिका बस अपने अहंकार को संभालते हुए नई सच्चाई को अपना सकता है.'

रूसी तेल

भारत अब 41 देशों से खरीदता है कच्चा तेल: पुरी

केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को माना कि दुनिया में ऊर्जा स्थिति अब भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है. उन्होंने कहा कि भारत ने कच्चे तेल की आपूर्ति में डाइवर्सिफाइड किया है. अब 27 देशों की जगह हम 41 देशों से तेल आयात कर रहे हैं. इससे किसी एक क्षेत्र में आपूर्ति बाधित होने का जोखिम कम हुआ है. पुरी ने कहा कि वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की कोई कमी नहीं है. दुनिया की रोजाना तेल की खपत 9.4 करोड़ बैरल है, जबकि 10.4 करोड़ बैरल तेल मौजूद है.
 
हरदीप पुरी ने कहा कि भारत की सबसे बड़ी चिंता एलपीजी को लेकर है. घरेलू एलपीजी कनेक्शन की संख्या 2014 के करीब 14 करोड़ से बढ़कर 33.5 करोड़ हो गई है. उन्होंने बताया कि घरेलू एलपीजी का दैनिक उत्पादन 34,000 टन से बढ़ाकर 54,000 टन किया गया है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर समय ईंधन की उपलब्धता और उसकी कम कीमत सुनिश्चित करना है. पुरी ने कहा कि भारत की ऊर्जा मांग वैश्विक औसत से तीन गुना तेजी से बढ़ रही है.

ये भी पढ़ें- Explainer: अमेरिका 18 अक्टूबर से रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर लगाएगा टैरिफ, चीन को मिलेगी छूट?

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