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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

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Explainer: कैसी हो सकती है भारत की रॉकेट फोर्स? ये चार हथियार छुड़ाएंगे चीन-पाकिस्तान के छक्के

Rocket Force: भारतीय सेना की रॉकेट फोर्स के पास अपनी सीमा में रहते हुए दुश्मन के इलाके में अंदर तक हमला करने में सक्षम हथियारों का बड़ा जखीरा होगा. आइये जानते हैं इसमें कौन से वेपंस शामिल होंगे.

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Shivendra Rai

Updated : Jun 18, 2026, 09:47 PM IST

Explainer: कैसी हो सकती है भारत की रॉकेट फोर्स? ये चार हथियार छुड़ाएंगे चीन-पाकिस्तान के छक्के

भारत की रॉकेट फोर्स की सबसे ताकतवर मिसाइल 'प्रलय' होगी. (AI इमेज) 

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  • भारत में भी बनाई जा सकती है एक अलग 'रॉकेट फोर्स'.
  • भारत की रॉकेट फोर्स की सबसे ताकतवर मिसाइल 'प्रलय' होगी. 
  • ब्रह्मोस और पिनाका जैसे लंबी दूरी के हथियार भी होंगे इस यूनिट के पास.

ईरान-अमेरिका जंग ने दिखाया है कि लंबी दूरी के हथियारों से दुश्मन के इलाके में अंदर तक सटीक हमले करने की क्षमता युद्ध का परिणाम बदल सकती है. ईरान ने कोई ताकतवर एयरफोर्स न होने के बावजूद  पूरे पश्चिम एशिया में बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले से भारी तबाही मचाई. अब तक किसी युद्ध में  बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल इतने बड़े पैमाने पर नहीं किया गया था. इस जंग से कुछ सबक लेकर भारत भी अपनी 'रॉकेट फोर्स' को फाइलों से निकालकर वास्तविक आकार दे सकता है. आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी एक अलग 'रॉकेट फोर्स' बनाने की घोषणा  इस साल की शुरुआत में अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कर चुके हैं. 

भारत की 'रॉकेट फोर्स' कैसी होगी?

भारत की पूर्वी सीमा पर मौजूद दुश्मन चीन ने बहुत पहले की अपनी रॉकेट फोर्स तैयार कर ली थी. चीन की रॉकेट फोर्स के पास ही उसके न्यूक्लियर हथियारों की जिम्मेदारी भी है. वहीं, भारत की पश्चिमी सीमा पर मौजूद पाकिस्तान जैसे दुश्मन ने भी एक साल पहले ही रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा कर दी थी. अब भारत में भी ये बहस जारी है कि देश की रॉकेट फोर्स कैसी होनी चाहिए. ये साफ है कि भारत में आर्मी की ऐसी कोई अलग यूनिट बनाई जाती है तो वह सिर्फ पारंपरिक युद्ध के लिए होगी. भारत के परमाणु हथियारों की कमान स्ट्रैटिजिक फोर्स कमांड के पास ही रहेगी. 

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट के पूर्व डीजी लेफ्टिनेंट (रिटायर्ड) जनरल पी आर शंकर ने अपने यूट्यूब चैनल पर इस बारे में खुल कर बात की है. जनरल शंकर के अनुसार, भारत को अपनी रॉकेट फोर्स केवल चीन और पाकिस्तान की तरह नई यूनिट गठित के लिए नहीं बनानी चाहिए. जनरल शंकर कहते हैं कि भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट की एक यूनिट पहले से ही ब्रह्मोस और पिनाका जैसे लंबी दूरी के हथियार ऑपरेट कर रही है. इसी यूनिट को लंबी दूरी के अटैक ड्रोन और प्रलय जैसी मिसाइल देकर मजबूत किया जा सकता है. इस यूनिट के पास सभी सुविधाएं और क्षमता भी है. साथ ही इसके सैनिक और अफसर अच्छी तरह प्रशिक्षित भी हैं.

कौन से हथियार बन सकते हैं रॉकेट फोर्स की रीढ़?

इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत की रॉकेट फोर्स की सबसे ताकतवर मिसाइल 'प्रलय' होगी. इसके अलावा इस विशेष यूनिट के पास 100 से 1000 किमी दूर तक हमला करने में सक्षम अटैक ड्रोन भी होंगे. पिनाका मल्टी-बैरल रॉकेट, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर सिस्टम भी रॉकेट फोर्स के पास होंगे.

ब्रह्मोस से भी विनाशकारी क्यों मानी जा रही प्रलय मिसाइल?

DRDO द्वारा विकसित प्रलय एक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है. यह 150 से 500 किमी की रेंज में पारंपरिक वॉरहेड के साथ हमला करने के लिए विकसित की गई है. ब्रह्मोस जहां सटीक हमला करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है वहीं प्रलय एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो जरूरत के अनुसार तीन तरह के वॉरहेड ले जा सकती है. इसका एक वॉरहेड खास तौर से जमीन के नीचे बने ठिकानों को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है. दूसरा दुश्मन के रन-वे को बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकता है. तीसरा वॉरहेड दुश्मन के सैन्य ठिकानों, कमांड सेंटर और हथियार डिपो को तबाह कर सकता है. बता दें कि प्रलय मिसाइल एक बार में ऐसा एक ही वॉरहेड ले जा सकती है. प्रलय मिसाइल की तकनीक भारत के निजी क्षेत्र की रक्षा कंपनियों को भी सौंपी जा सकती है ताकि इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सके. 

लंबी दूरी के ड्रोन और सूर्यास्त्र सिस्टम 

प्रलय मिसाइल के अलावा भारत की रॉकेट फोर्स के पास ब्रह्मोस और पिनाका जैसे सिस्टम भी होंगे जो पहले ही अपनी ताकत साबित कर चुके हैं. इनके अलावा रॉकेट फोर्स के पास लंबी दूरी के ड्रोन और सूर्यास्त्र सिस्टम जैसे चौंकाने वाले हथियार भी होंगे. इजरायली तकनीक से बने  सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम से 150 से लेकर 300 किमी तक के लक्ष्य तबाह किए जा सकते हैं. इसके एक लॉन्चर पर छह रॉकेट होते हैं जिसमें से चार की रेंज 150 किलोमीटर और 2 की रेंज 300 किमी होती है. 

इस तरह से देखा जाए तो भारत की रॉकेट फोर्स के पास 50 से 100 किमी रेंज वाली पिनाका, 150 से 300 किमी रेंज वाला सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम, 450 किमी की रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल और 500 किमी की रेंज वाली प्रलय मिसाइल होगी. भविष्य में ब्रह्मोस का एक्सटेंडेड रेंज वर्जन भी तैयार हो जाएगा जिसकी मारक क्षमता 800 किमी होगी. अपनी सीमा के बेहद अंदर से दुश्मन के अहम ठिकानों को निशाना बनाने की ये सैन्य ताकत किसी भी युद्ध या टकराव में बेहद अहम साबित होगी. 

 

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