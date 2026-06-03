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भारत-नेपाल सीमा विवाद पर बालेन शाह ने ऐसा क्या कहा जो अपने ही देश में घिर गए PM? जानिए पूरा मामला

India-Nepal Border Dispute Latest News: नेपाल के नव-निर्वाचित प्रधानमंत्री बालेन शाह ने संसद में एक ऐसा यू-टर्न वाला बयान दिया है, जिससे खुद नेपाल की राजनीति में ही भूचाल आ गया है.

Latest News

Gaurav Barar

Updated : Jun 03, 2026, 06:31 PM IST

भारत-नेपाल सीमा विवाद पर बालेन शाह ने ऐसा क्या कहा जो अपने ही देश में घिर गए PM? जानिए पूरा मामला

नेपाल के पीएम बालेन शाह (Image Source- X/@ShahBalen)

 

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  • नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह के संसद में दिए गए बयान पर हंगामा
  • सीमा विवाद सुलझाने के लिए बाहरी देशों को शामिल करने का सुझाव
  • इस बयान पर नेपाल के सांसदों, विपक्ष और पूर्व मंत्रियों ने नाराजगी जताई
  • उनसे सबूतों की मांग की और इसे देश को बांटने वाला और गलत बताया

 

क्या भारत और नेपाल के बीच सालों से चले आ रहे सीमा विवाद में कोई नया अध्याय जुड़ने जा रहा है? यह सवाल इस समय इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि नेपाल के नए और सबसे युवा प्रधानमंत्री बालेन शाह ने संसद में एक बेहद हैरान करने वाला बयान दे दिया है. मजेदार बात यह है कि बालेन शाह की पहले इसलिए आलोचना हो रही थी क्योंकि वह संसद में बोल नहीं रहे थे, और अब जब वह बोले हैं, तो अपने बयान के कारण चौतरफा घिर गए हैं.

पीएम बालेन शाह ने क्या कहा?

रविवार (31 मई 2026) को नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने पद संभालने के बाद पहली बार संसद को संबोधित किया. उन्होंने माना कि भारत और नेपाल के बीच लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी को लेकर सीमा विवाद है. लेकिन उन्होंने इसमें एक नया ट्विस्ट जोड़ते हुए कहा कि यह विवाद एकतरफा नहीं है. बालेन शाह के मुताबिक, दोनों देशों ने एक-दूसरे की जमीन पर कब्जा कर रखा है और इस मामले को सुलझाने के लिए चीन के साथ-साथ ब्रिटेन को भी शामिल किया जाना चाहिए. 

भारत को लेकर क्या बोले बालेन शाह?

संसद में सवालों का जवाब देते हुए बालेन शाह ने कहा, "प्रधानमंत्री बनने के बाद मुझे पता चला कि सिर्फ भारत ने ही नेपाल की जमीन पर कब्जा नहीं किया है, बल्कि नेपाल ने भी कई जगहों पर भारत की जमीन पर अतिक्रमण किया है." उन्होंने आगे कहा, "हमने इस बारे में सिर्फ भारत और चीन से ही नहीं, बल्कि ब्रिटिश सरकार से भी बात की है. हमारा मानना है कि इंग्लैंड को भी इसमें दिलचस्पी लेनी चाहिए, क्योंकि यह विवाद उस दौर का है जब भारत पर अंग्रेजों का राज था. इसलिए इन सभी मुद्दों को बातचीत और कूटनीतिक रास्तों से सुलझाया जाना चाहिए."

नेपाल की संसद में क्यों फूटा गुस्सा?

प्रधानमंत्री का यह बयान आते ही नेपाल के सांसदों में नाराजगी फैल गई. विपक्ष ने तुरंत इस बयान को संसद के रिकॉर्ड से हटाने की मांग कर दी. नेपाली कांग्रेस के उप-सभापति विश्व प्रकाश शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "किसी देश के प्रधानमंत्री को बोलने से पहले सौ बार सोचना चाहिए. जब मामला संवेदनशील कूटनीति का हो, तो मैच्योरिटी और संयम बेहद जरूरी है. क्या हम किसी और की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं या हम खुद अतिक्रमण के शिकार हैं? प्रधानमंत्री का यह बयान देश को बांटने वाला है."

वहीं, नेपाल के पूर्व विदेश मंत्री कमल थापा ने भी इस पर चिंता जताई. उन्होंने लिखा, "यह मानना एक बात है कि कुछ इलाकों में सीमा विवाद है. लेकिन नेपाल ने कभी किसी भारतीय जमीन पर कब्जा नहीं किया है. अगर प्रधानमंत्री को लगता है कि ऐसा हुआ है, तो उन्हें सबूत के साथ जनता को बताना चाहिए कि कहां कब्जा हुआ है, नहीं तो तुरंत माफी मांगकर वह जमीन भारत को ससम्मान वापस करनी चाहिए." भारत में नेपाल के पूर्व राजदूत नीलांबर आचार्य ने भी 'द काठमांडू पोस्ट' से कहा कि नेपाल ने भारत की किसी जमीन पर कब्जा नहीं किया है और पीएम का बयान गलत है.

नेपाल सरकार ने सफाई में क्या कहा?

संसद और जनता के बीच बढ़ते गुस्से को देखते हुए नेपाल के विदेश मंत्रालय ने तुरंत एक सफाई जारी की. मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री के कब्जे वाले बयान का मतलब 'नो-मैन्स लैंड' और सीमा के आर-पार रहने वाले लोगों द्वारा अनजाने में की गई खेती या इस्तेमाल से था. ऐसा हो सकता है कि भारतीय सीमा के लोग नेपाल की तरफ और नेपाल के लोग भारत की तरफ की जमीन का इस्तेमाल कर रहे हों. इसे आधिकारिक तौर पर नेपाल सरकार द्वारा भारत की जमीन पर कब्जा नहीं माना जाना चाहिए. 

India Nepal Border

क्या भारत की ओर से आई कोई प्रतिक्रिया?

इस पूरे मामले पर भारत की तरफ से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. हालांकि, इसी महीने जब नेपाल ने लिपुलेख दर्रे से होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा पर आपत्ति जताई थी, तब नई दिल्ली ने नेपाल के दावों को साफ खारिज करते हुए इसे एकतरफा और कृत्रिम विस्तार करार दिया था.

क्या है भारत-नेपाल सीमा विवाद का इतिहास?

भारत और नेपाल के बीच विवाद की जड़ 1816 में अंग्रेजों और नेपाल के बीच हुई सुगौली संधि में है. इस संधि के तहत तय हुआ था कि 'काली नदी' (महाकाली) दोनों देशों के बीच की पश्चिमी सीमा होगी. लेकिन दिक्कत यह हुई कि संधि में यह साफ नहीं किया गया कि इस नदी का असली उद्गम स्थल (शुरुआत) कहां से होता है.

भारत-नेपाल का क्या है दावा?

नेपाल का कहना है कि नदी लिम्पियाधुरा से निकलती है. इस हिसाब से कालापानी और लिपुलेख नदी के पूर्व में आते हैं, इसलिए ये नेपाल का हिस्सा हैं. भारत का मानना है कि नदी कालापानी के पास से शुरू होती है, जिससे यह विवादित इलाका भारत के उत्तराखंड राज्य का हिस्सा बनता है. इसके अलावा, 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद से ही इस इलाके पर भारत का प्रशासनिक नियंत्रण है और यहां भारत की आईटीबीपी के जवान तैनात हैं.

साल 2020 में यह विवाद तब और गहरा गया था जब नेपाल ने इन इलाकों को अपना दिखाते हुए एक नया नक्शा जारी किया और अपने संविधान में संशोधन कर दिया था. इसके बाद 2025 में नेपाल ने 100 रुपये के नोट पर भी यही विवादित नक्शा छापा था. जानकारों का मानना है कि बालेन शाह का यह बयान नेपाल की पारंपरिक राजनीति से बिल्कुल अलग है. अब देखना यह होगा कि उनके इस यू-टर्न वाले बयान का भारत और नेपाल के रिश्तों पर क्या असर पड़ता है.

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