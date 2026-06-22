Explained: UAE को ब्रह्मोस मिसाइल और आकाशतीर एयर डिफेंस दे सकता है भारत, कैसे खाड़ी में मचेगी खलबली!

संयुक्त अरब अमीरात अब अपनी सुरक्षा के लिए भारत की तरफ देख रहा है. ईरान के भीषण ड्रोन हमले झेलने के बाद UAE भारत से आकाश-तीर एयर डिफेंस सिस्टम खरीद सकता है. भारत और UAE के बीच ब्रह्मोस मिसाइल पर भी बात हो रही है.

भारत सरकार UAE को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने के लिए बातचीत कर रही है.

भारत का एयर डिफेंस सिस्टम 'आकाशतीर' भी खरीद सकता है UAE.

पूरे पश्चिम एशिया में ताकत का संतुलन बदल सकती है ये डील.



भारतीय हथियारों का दबदबा अब पूरी दुनिया में बढ़ रहा है. फिलिपिंस पहले ही भारत की ब्रह्मोस मिसाइल खरीद चुका है. वियतनाम के साथ बात जारी है. ग्रीस और साइप्रस जैसे देश भी इसमें दिलचस्पी दिखा चुके हैं. अब इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है. पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका-इजरायल युद्ध के बाद संयुक्त अरब अमीरात भी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस और एयर डिफेंस सिस्टम 'आकाशतीर' खरीदना चाहता है.

इकोनॉमिक टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया है कि भारत सरकार UAE को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने के लिए बातचीत कर रही है. इस सौदे में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए ड्रोन्स को मार गिराने वाले भारत के एयर डिफेंस सिस्टम 'आकाशतीर' की संभावित बिक्री भी शामिल है. अगर भारत और UAE के बीच ये सौदा होता है तो पूरे पश्चिम एशिया में ताकत का संतुलन बदल जाएगा. इस डील से खाड़ी देशों के भू-राजनीतिक और सैन्य समीकरण कैसे बदल जाएंगे, आइये जानते हैं.

UAE की रक्षा क्षमताएं नई ऊंचाई पर जाएंगी

ब्रह्मोस और आकाशतीर का सौदा न केवल UAE की रक्षा क्षमताओं को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, बल्कि पश्चिम एशिया में ताकत के समीकरण को भी री-सेट करेगा. संयुक्त अरब अमीरात के पास पहले से ही अमेरिकी ATACMS जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं. लेकिन, ब्रह्मोस हासिल करना गेम चेंजर बन सकता है. ध्वनि की गति से लगभग तीन गुना तेज इस मिसाइल को रोक पाने की क्षमता खाड़ी के किसी देश के पास नहीं है. ईरान भी इस मिसाइल के सामने बेबस नजर आएगा. ब्रह्मोस की तैनाती से यूएई एक साथ ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी और होर्मुज स्ट्रेट जैसे संवेदनशील समुद्री क्षेत्र में किसी भी खतरे के खिलाफ एक मजबूत जवाबी हमलावर क्षमता हासिल कर लेगा.

आकाशतीर क्यों चाहता है UAE?

भारत की सरकारी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने भारतीय सेना के साथ 'आकाशतीर' एयर डिफेंस सिस्टम का विकास किया है. ये एक पूरी तरह से ऑटोमेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है. अमेरिका-ईरान युद्ध के दौरान UAE ने सबसे ज्यादा ड्रोन हमले झेले. यूएई के पास हवाई हमलों को रोकने के लिए अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल सिस्टम है लेकिन ये बेहद महंगा और इसका इस्तेमाल सस्ते ड्रोन रोकने के लिए करना घाटे का सौदा. ऐसे में 'आकाशतीर' से यूएई अपने आसमान में एक अभेद्य सुरक्षा कवच बना सकता है. 'आकाशतीर' एक AI-इनेबल्ड ऑटोमेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क है. आकाशतीर UAE के मौजूदा अमेरिकी थाड और पैट्रियट सिस्टम्स के साथ-साथ अन्य रडारों से मिलने वाले डेटा को एक जगह जोड़ देगा. इससे किसी भी हमले का जवाब तुरंत दिया जा सकेगा. हाल के अनुभवों से UAE को ये महसूस हुआ है कि उसे एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है जो ड्रोन स्वार्म, क्रूज मिसाइल और लड़ाकू विमानों को एक साथ ट्रैक कर सके.

खाड़ी देशों में ताकत का संतुलन कैसे बदलेगा?

पिछले कुछ सालों में भारत और यूएई कूटनीतिक रूप से बेहद करीब आए हैं. संयुक्त अरब अमीरात के रिश्ते इजरायल से भी अच्छे हैं. इस तरह भारत-इजरायल और यूएई का एक ऐसा समीकरण बनता दिख रहा है जो तुर्की-पाकिस्तान और सऊदी अरब के समीकरण को ध्वस्त कर देगा. दशकों से खाड़ी देश अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह अमेरिका और यूरोपीय देशों पर निर्भर रहे हैं. लेकिन, अब भारत से ब्रह्मोस जैसी मिसाइल खरीदकर UAE अपने सप्लायर बेस में विविधता ला रहा है.

खाड़ी क्षेत्र में सऊदी अरब और यूएई के बीच क्षेत्रीय नेतृत्व और प्रभाव को लेकर एक कड़ा मुकाबला हमेशा रहता है. सऊदी अरब ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौता किया है जिसके बाद पाकिस्तान की सेना और वायुसेना की तैनाती सऊदी अरब में हुई है. इसके जवाब में यूएई भारत के साथ अपने रक्षा संबंधों को एक रणनीतिक संदेश के रूप में इस्तेमाल कर रहा है. भारत की नीति किसी दूसरे देश में सेना तैनात करने की नहीं है. लेकिन, अपने सबसे घातक हथियार देकर भारत यूएई की सैन्य क्षमता बढ़ा सकता है. ब्रह्मोस डील भारत को दुनिया के नक्शे पर एक बड़े 'हथियार निर्यातक' के रूप में भी स्थापित करेगी. इससे खाड़ी में भारत का प्रभाव भी बढ़ेगा. भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस और आर्मेनिया को आकाश मिसाइल पहले ही दे चुका है. अब खाड़ी के सबसे अमीर देशों में से एक यूएई को हथियार बेचना भारत की रक्षा कूटनीति की ऐतिहासिक सफलता हो सकती है.