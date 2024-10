India-Canada Conflict : हर बीतते दिन के साथ भारत और कनाडा के बीच का गतिरोध बढ़ता जा रहा है. चाहे वो निज्जर की हत्या हो. या फिर अन्य खलिस्तानी गतिविधियां. जिस तरह दोनों देशों की तरफ से बयानबाजी की जा रही है, उसे देखकर इतना तो साफ़ हो गया है कि भारत और कनाडा के रिश्तों में जो कड़वाहट आई है, वो निकट भविष्य में भी बरकरार रहेगी. जैसे गतिरोध बढ़ा है और जिस तरह सरकारी संरक्षण के चलते कनाडा में खालिस्तान समर्थक बेकाबू घूम रहे हैं, उससे कनाडाई हिंदू डरे हुए हैं. स्थिति कैसे है? इसका अंदाजा उस वीडियो से लगाया जा सकता है भारतीय मूल के प्रमुख कनाडाई सांसद चंद्र आर्य ने बनाया है.

इंटरनेट पर वायरल हो रहे इस वीडियो में चंद्र आर्य ने भारत और कनाडा पर तो बात की है. साथ ही उन्होंने कनाडाई हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जाहिर की है. अपने वीडियो में आर्य ने कनाडा में खालिस्तानी उग्रवाद से उत्पन्न खतरे को दूर करने के लिए अधिक प्रयास करने का आह्वान किया है. ध्यान रहे खालिस्तान मुद्दे पर कनाडा में तमाम राजनीतिक दल अपने निजी हित साध रहे हैं.

अपने वीडियो स्टेटमेंट में आर्य ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच को लेकर भारत और कनाडा के बीच बढ़ते तनाव को संबोधित किया, जिसने द्विपक्षीय संबंधों को एक नए निम्न स्तर पर पहुंचा दिया है. ज्ञात हो कि आर्य की यह टिप्पणी उस दिन आई जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर अपने देश की संप्रभुता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था.

आर्य ने कहा कि कनाडा के मामलों में कोई भी विदेशी हस्तक्षेप 'अस्वीकार्य' है. साथ ही, उन्होंने यह चेतावनी भी दी कि चल रहे खुलासे और घटनाक्रम ओटावा और भारत के इस मुद्दे पर सहयोग करने की क्षमता को प्रभावित कर रहे हैं.

आर्य के मुताबिक, 'यह महत्वपूर्ण है कि हम सभी खालिस्तानी उग्रवाद द्वारा उत्पन्न सीमा पार खतरों को खत्म करने के महत्व को पहचानें और इसे प्रभावी ढंग से संबोधित करने के अपने प्रयासों को फिर से शुरू करें. वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कनाडाई खालिस्तानी उग्रवाद की निरंतरता इन चरमपंथियों को प्राप्त राजनीतिक संरक्षण में निहित है.

