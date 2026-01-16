नोबेल पीस प्राइज ट्रंप को दे रही हैं मचाडो, क्या और बड़ा ईनाम देकर इसका बदला चुकाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति? 

मारिया कोरिना मचाडो ने नोबेल शांति पुरस्कार, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया है. मचाडो का इस फैसले को लेना भर था, चर्चा और अफवाओं को एक साथ बाहर आने का मौका मिल गया है.

पुरस्कार किसी भी शख्स के लिए बड़ी उपलब्धि है. विरला ही होता है कोई, जो इसे किसी से बांटता है. पुरस्कार जब नोबेल जैसा हो, तो कल्पना ही नहीं की जा सकती कि कभी कोई उसे किसी से बंटेगा. मगर मारिया कोरिना मचाडो ने ऐसा किया है. उन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया है. मचाडो का इस फैसले को लेना भर था, चर्चा और अफवाओं को एक साथ बाहर आने का मौका मिल गया है. नोबेल शांति पुरस्कार की विश्वस्तता तो सवालों के घेरे में आई ही हैं साथ ही किस्म किस्म की बातें भी होनी शुरू हो गई हैं.

इस बात में कोई शक नहीं है कि नोबेल शांति पुरस्कार मारिया कोरिना मचाडो जैसी शख्सियत के लिए बहुत मायने रखता है, लेकिन साफ़ है कि इसे देना उनके लिए और भी ज़्यादा मायने रखता है. जी हां बिलकुल सही सुना आपने. अगर वेनेजुएला में सत्ता बदलने की कीमत डोनाल्ड ट्रंप को 18-कैरेट का मेडल देना है, तो यह वह कीमत है जिसे वह चुकाने के लिए तैयार हैं.

ट्रंप के इस तरह पुरस्कार हासिल करने को कुछ चिंतक चोरी की गई बहादुरी बता रहे हैं. जिसकी वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में मचाडो को कोई परवाह नहीं है. बड़ा इनाम उनके देश में लोकतंत्र है, या जैसा कि उन्होंने कभी कहा था, तानाशाही पर आज़ादी.

बताया जाता है कि वाशिंगटन डीसी की अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने वेनेजुएला में बदलाव लाने की कोशिश में अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने कई बातों का जिक्र किया था. हो सकता है कि वहीं ट्रंप ने हंसी मजाक में नोबेल शांति पुरस्कार को लेकरमचाडो से कुछ 'कह' दिया हो और क्योंकि ग्लोबल पॉलिटिक्स को समझने वाले तमाम एक्सपर्ट्स वेनेजुएला में हुए एक्शन को एक राजनीतिक आपदा के रूप में देखते हैं.

शायद मचाडो को इसमें अवसर दिखा हो और उन्होंने पुरस्कार ट्रंप के नाम कर किस्सा ख़त्म करने और भविष्य सुधारने का प्रयास किया हो. क्या पता ? राजनीति और उससे भी बढ़कर कुर्सी और सत्ता सुख इंसान से कुछ भी करा सकता है.

भले ही ट्रंप मचाडो को अपनी योजनाओं में शामिल न करें. लेकिन जैसा देखने को मिल रह है मचाडो, डोनाल्ड ट्रंप को उस मकसद को पूरा करने का ज़रिया मानती हैं जो उन्हें लंबे समय तक शीर्ष पर रख सकता है. और ये बातें यूं ही नहीं हैं.

हाल फिलहाल में जो भी बयान सामने आए हैं उन्हें देखें तो मिलत ही कि मचाडो साफ़ तौर पर अमेरिका विशेषकर ट्रंप को लुभाने की कोशिश कर रही थीं. मादुरो के बाद जिस तरह ट्रंप तानाशाही की अपील हर रहे हैं और जैसे पूर्व में मचाडो ने ट्रंप की बातों को जायज ठहराया इतना साफ़ ही कि एक शख्सियत के रूप में मचाडो क मकसद बड़ा है.

जिक्र ट्रंप का हुआ है. तो यहां हमारे लिए यह भी बताना बहुत जरूरी है कि अभी कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने ट्रंप ने मादुरो की डिप्टी डेल्सी रोड्रिग्ज को 'शानदार महिला' बताया था, भले ही आज डेल्सी हंगामा कर रही हों. मगर आज ट्रंप उन चीजों को इसलिए भी इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि वो कहीं न कहीं इस बात को बखूबी जानते हैं कि वेनेजुएला में मौजूदा राजनीतिक ढांचा उन्हें तेल भंडार तक पहुंचने में मदद करेगा.

यदि ट्रंप अब वेनेजुएला के मद्देनजर कोई नया एक्शन लेते हैं तो इससे उनकी महत्वाकांक्षाओं पर खतरा पैदा हो सकता है. मचाडो को वेनेजुएला में 'ट्रांज़िशन' के बारे में ट्रंप प्रशासन की बातों पर भरोसा करना होगा, भले ही उन्होंने इसके लिए कोई टाइम-फ्रेम न दिया हो. उन्हें उम्मीद करनी चाहिए कि राष्ट्रपति तेल के कारोबार से आगे बढ़कर सुधारों के कारोबार में शामिल होंगे और वह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में मदद करेंगे.

बहरहाल अब जबकि कई चीजें हमारे सामने आ गई हैं तो सवाल उठना स्वाभाविक है और वो ये कि क्या नकली नोबल के लिए ही ट्रंप ने मादुरो को घर से उठाया और डेल्सी रोड्रिगेज को राष्ट्रपति बनाया? बाकि विषय नोबेल का शांति पुरस्कार और उसपर मारिया कोरिना मचाडो की दरयादिली है तो हम इतना ज़रूर कहेंगे कि रोड्रिगेज की तरह उन्हें भी आज नहीं तो कल फल मिल जाएगा. हां लेकिन उन्हें सब्र ज़रूर करना होगा.