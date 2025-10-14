Congress से जुड़े IAS कन्नन गोपीनाथन, ऐसी जॉइनिंग पर क्या हैं नियम कानून?

Why should we hire you? Bill Gates ने बताया HR के इस सवाल का मास्टरस्ट्रोक जवाब
WTC Points Table: वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत के बाद टीम इंडिया का WTC अंक तालिका में हुआ बंपर फायदा, जानें कौन है नंबर-1 टीम?
IAS सृष्टि देशमुख की UPSC की मार्कशीट वायरल, जानें इंटरव्यू में मिले थे कितने मार्क्स
हरियाणा: रोहतक में साइबर सेल के ASI ने खुद की ली जान, सुसाइड करने वाले IPS पूरन कुमार पर लगाए गंभीर आरोप
IND vs WI: दिल्ली टेस्ट में वेस्टइंडीज को क्यों दिया फॉलो-ऑन? कप्तान शुभमन गिल ने खुद किया खुलासा
Bihar Election 2025: BJP ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, जानें किन बड़े नेताओं के नाम शामिल
Bedi Hanuman Temple: इस मंदिर में लोहे की जंजीरों से बंधे हैं बजरंगबली, भगवान जगन्नाथ ने ही क्यों बांधे हनुमान जी के हाथ पैर
Congress से जुड़े IAS कन्नन गोपीनाथन, ऐसी जॉइनिंग पर क्या हैं नियम कानून?
SSC GD Constable PET Result 2025: एसएससी ने जारी किया रिजल्ट, ssc.gov.in पर ऐसे करें चेक
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग बनते हैं परफेक्ट कपल, रिश्तों में हमेशा बना रहता है प्यार और मिठास
डीएनए एक्सप्लेनर
कांग्रेस ज्वाइन करने वाले 2012 बैच के एजीएमयूटी-कैडर के आईएएस अधिकारी कन्नन गोपीनाथन के रिकॉर्ड के अनुसार, जिसे अंतिम बार 21 नवंबर, 2023 को अपडेट किया गया था, वह 'दादरा और नगर हवेली में विद्युत विकास सचिव के पद पर तैनात' हैं.
2012 बैच के एजीएमयूटी-कैडर के आईएएस अधिकारी कन्नन गोपीनाथन सोमवार को कांग्रेस में शामिल हो गए. हालांकि, एक सेवारत सरकारी कर्मचारी के रूप में उनकी स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है क्योंकि 2019 में उनके द्वारा दिया गया इस्तीफा अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है.गोपीनाथन ने अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू-कश्मीर में लगाए गए प्रतिबंधों के विरोध में आईएएस से इस्तीफा दे दिया था.
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) में सोमवार को प्राप्त उनकी कार्यकारी रिकॉर्ड शीट में अभी भी उनकी स्थिति 'सेवारत' दिखाई गई है. रिकॉर्ड के अनुसार, जिसे अंतिम बार 21 नवंबर, 2023 को अपडेट किया गया था, वह 'दादरा और नगर हवेली में विद्युत विकास सचिव के पद पर तैनात' हैं.
बता दें कि डीओपीटी और गृह मंत्रालय, जो एजीएमयूटी-कैडर अधिकारियों के लिए कैडर नियंत्रण प्राधिकरण है, के प्रवक्ताओं ने टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया. हालांकि, नियम स्पष्ट हैं. सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकते या चुनाव नहीं लड़ सकते.
ध्यान रहे कि केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम 5 में कहा गया है कि, 'कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी राजनीतिक दल या राजनीति में भाग लेने वाले किसी भी संगठन का सदस्य या उससे संबद्ध नहीं होगा, न ही वह किसी भी राजनीतिक आंदोलन या गतिविधि में भाग लेगा, उसकी सहायता के लिए चंदा देगा या किसी अन्य तरीके से सहायता करेगा.'
एक मीडिया आउटलेट से बात करते हुए गोपीनाथन ने यह भी कहा है कि, 'मेरे इस्तीफे के स्वीकार होने की पुष्टि मेरे पास नहीं है. मुझे नहीं पता कि सरकार की मंशा क्या है, लेकिन छह साल तक मेरे इस्तीफे को लंबित रखने का असर मुझे परेशान करने और मेरी विश्वसनीयता कम करने की कोशिश करने के रूप में हुआ है. इसने मुझे औपचारिक रूप से आगे बढ़ने से रोक दिया है.'
यह पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है? जवाब देते हुए गोपीनाथन ने कहा कि,'वे क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकते हैं? मैंने अपना इस्तीफा पहले ही सौंप दिया है.' गोपीनाथन ने कहा कि इस्तीफा देने के बाद उनका वेतन रोक दिया गया था.
हालांकि वे कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, लेकिन जब तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हो जाता, वे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. अधिकारियों के मुताबिक, अगर गोपीनाथन के पद पर कोई अधिकारी चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करता है, तो उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा.
पिछले साल ही, जब पहलवान विनेश फोगट हरियाणा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हुईं, तो उन्होंने रेलवे से इस्तीफा दे दिया था. सितंबर 2024 में उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया था और रेल मंत्रालय ने तीन महीने की नोटिस अवधि माफ कर दी थी ताकि वे अक्टूबर 2024 में चुनाव लड़ सकें. उन्होंने जुलाना से भाजपा उम्मीदवार को 6,015 मतों के अंतर से हराकर चुनाव जीता.
गोपीनाथन का कांग्रेस में स्वागत करते हुए, पार्टी महासचिव (संगठन) के सी वेणुगोपाल ने उन्हें 'लोकतंत्र की निडर आवाज़' कहा.
गोपीनाथन पर अपना पक्ष रखते हुए वेणुगोपाल ने कहा कि, 'गोपीनाथन ने एक सिद्धांतनिष्ठ प्रशासक, एक सक्रिय नागरिक और एक प्रतिबद्ध लोकतंत्रवादी के रूप में कार्य किया है, और उनके शामिल होने से निश्चित रूप से हमारे उस आंदोलन को बल मिलेगा जो भारत के संविधान, स्वतंत्रता और समावेशी सामाजिक ताने-बाने की रक्षा के लिए खड़ा है.'
माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर अपनी बात रखते हुए गोपीनाथन ने कहा कि, 'आईएएस में शामिल होना मेरे लिए सेवा का एक माध्यम था. इसे छोड़ना मेरे लिए बोलना ज़रूरी था. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से, मुझे लोगों की सेवा करने और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने, दोनों काम करने का अवसर मिलता है...'
गौरतलब है कि गोपीनाथन से पहले, जम्मू-कश्मीर के आईएएस अधिकारी शाह फैसल ने 2019 में कश्मीर में 'लगातार हो रही हत्याओं' के विरोध में इस्तीफा दे दिया था. उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के खिलाफ याचिकाकर्ताओं में से एक थे. हालांकि बाद में उन्होंने अपनी याचिका और इस्तीफा वापस लेने का फैसला किया और 2022 में उन्हें बहाल कर दिया गया.
जिक्र आईएएस अफसरों के इस्तीफे का हुआ है तो हमें कर्नाटक के आईएएस अधिकारी एस शशिकांत सेंथिल पर भी बात करनी चाहिए जिन्होंने 2019 में यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया था कि, 'ऐसे समय में जब हमारे विविध लोकतंत्र की बुनियादी नींव पर अभूतपूर्व तरीके से समझौता किया जा रहा है, सरकार में एक सिविल सेवक के रूप में बने रहना उनके लिए 'अनैतिक'है.
दिलचस्प यह रहा कि सेंथिल 2020 में कांग्रेस में शामिल हो गए. उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया और उन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव तमिलनाडु से लड़ा और तिरुवल्लूर सीट से 5.72 लाख से अधिक मतों के अंतर से जीत हासिल की.