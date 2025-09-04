Add DNA as a Preferred Source
GST on Gold Explained: सोना महंगा हुआ या सस्ता? यहां जान लें गोल्ड खरीदने का सबसे बेस्ट तरीका, नहीं देने होंगे एक्स्ट्रा पैसे

केंद्र सरकार ने जीएसटी दरों में कटौती करके आम आदमी और छोटे उद्यमियों के लिए कई चीजों को सस्ता कर दिया है. अब लोगों के मन में सवाल है कि आखिर सोने का दाम सस्ता हुआ या महंगा. आइए इस बारे में हम आपको बताते हैं.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Sep 04, 2025, 07:30 PM IST

GST on Gold Explained: सोना महंगा हुआ या सस्ता? यहां जान लें गोल्ड खरीदने का सबसे बेस्ट तरीका, नहीं देने होंगे एक्स्ट्रा पैसे
इनकम टैक्स में राहत के बाद अब जीएलटी की रेट में भी बड़ा बदलाव किया गया है. अब सिर्फ जीएसटी की दो दरें 5% और 18% होंगी. केंद्र सरकार ने जीएसटी दरों में कटौती करके आम आदमी और छोटे उद्यमियों के लिए कई चीजों को सस्ता कर दिया है. इसी बीच अब लोगों के मन में सवाल है कि आखिर सोने का दाम सस्ता हुआ या महंगा ? सोने का दाम लगभग हर दिन बदलता है. ऐसे में, जब जीएसटी की दरों में कटौती हुई तो लोग यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर अब गोल्ड रेट में कितना बदलाव हुआ है. अगर आप भी सोने के गहने खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो जान लीजिए जीएसटी की नई दरों के बाद सोने की कीमतों पर कितना असर पड़ेगा. साथ ही, हम आपको गोल्ड में निवेश करने का सबसे अच्छा विकल्प भी बताएंगे. 

GST कटौती के बाद सोना महंगा हुआ या सस्ता? 

जानकारी के लिए बता दें कि गोल्ड पर फिलहाल पुरानी दरें ही लागू रहेंगी यानी सोने पर 3% GST और ज्वैलरी के लिए मेकिंग चार्ज के तौर पर 5% GST ही देना होगा. इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है.

गोल्ड खरीदने के ये हैं अलग-अलग तरीके

भौतिक तरीके से गोल्ड में निवेश

आप भौतिक तरीके से भी सोने में निवेश कर सकते हैं. इसके लिए, गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड फंड्स, और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसी योजनाओं में निवेश करना अच्छा सौदा हो सकता है. भौतिक सोने में आप सिक्के, बार और आभूषण डीजिटल तरीके से खरीद सकते हैं. यह सिक्के ज्वैलर्स, बैंक, और ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर अवेलेबल होते हैं. यह सोना खरीदने का एक काफी सुरक्षित विकल्प है, जिसमें ब्याज भी मिलता है.

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB)

भारत सरकार द्वारा जारी एक सरकारी प्रतिभूति है, जो कि सोना खरीदने का एक सुरक्षित विकल्प है, जिसमें ब्याज भी मिलता है. हालांकि, ये आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं. सरकार समय-समय पर नए SGB की बिक्री के लिए विंडो क्रिएट करती है. यह प्रक्रिया, साल में लगभग एक या दो बार होता है. आपको बता दें कि इसकी सब्सक्रिप्शन विंडो लगभग एक सप्ताह तक ही खुली रहती है.

गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) 

गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, एक ओपन-एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम है, जो 99.5% शुद्धता वाले गोल्ड बुलियन में निवेश करती है. यह तरीका आपको स्टॉक की तरह उसे ट्रेड करने का मौका भी देता है. यानी आप ईटीएफ के जरिए, फंड को किसी कंपनी के शेयरों की तरह ही स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड कर सकते हैं. इस तरीके से सोने की खरीदारी करने का फायदा यह है कि इससे फिजिकल गोल्ड की तरह चोरी होने का डर नहीं होता है.

गोल्ड सेविंग प्लान 

आजकल कई ज्वैलर्स कस्टमर्स को गोल्ड सेविंग्स प्लान भी ऑफर करते हैं. ऐसे में, आप इस प्लान के तहत हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट जमा कर सकते हैं. जमा की गई रकम में बोनस जोड़कर आप इसी राशि का इस्तेमाल करके ज्वेलर से गोल्ड खरीद सकते हैं. इससे फायदा यह होगा कि इस प्लान के जरिए आप हर महीने थोड़ी-थोड़ी बचत करके एक बड़ी रकम जुटा सकते हैं. 

पारंपरिक तरीके से गोल्ड में निवेश

सोने की खरीदारी आप पारंपरिक तरीके से यानी सोने के गहने खरीद कर भी कर सकते हैं. हालांकि, इसके लिए आपके पास मोटी रकम होनी चाहिए. साथ ही, इसमें आपको 5% का मेकिंग चार्ज भी देना होता है. 

यह भी पढ़ें: AC-फ्रिज, जूते-कपड़े से लेकर कार-बाइक तक... जानिए किस प्रोडक्ट्स पर अब कितने प्रतिशत GST लगेगा

सोने में निवेश करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है?

अगर सोने में निवेश करने के सबसे आसान तरीके के बारे में बात करें तो डिजिटली तरीके से निवेश करना सबसे आसान और सुरक्षित है.इसमें आपको सोना खरीदने के लिए दुकान जाने की जरूरत नहीं है और न ही कोई ज्वेलरी खरीदने की. आप घर बैठे, सिर्फ मोबाइल से भी सोने में निवेश कर सकते हैं. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए सोना खरीदना एक सुविधाजनक तरीका है. इसके लिए आप Paytm, PhonePe, Google Pay जैसे पेमेंट एप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. इस विकल्प की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें गोल्ड खरीदने के लिए आपको बड़ी राशि की जरूरत नहीं होती है. इस तरह के डिजिटल गोल्ड खरीदने का फायदा यह भी है कि इसे छोटे-छोटे हिस्सों में खरीदा और बेचा जा सकता है. इस तरीके से आप मुनाफा कमाने के साथ-साथ महंगाई और बाजार के उतार-चढ़ाव से भी खुद को बचा सकते हैं. खास बात यह है कि इसमें आपको मेकिंग चार्ज देने की भी जरूरत नहीं और न ही किसी तरही की GST का कोई झंझट होता है. 

