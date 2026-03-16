5 पॉइंट्स में समझें 2021 से कैसे अलग होगा 2026 का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव

चुनाव आयोग ने चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. इस बार पूरे देश की नज़र पश्चिम बंगाल चुनाव पर रहेगी. चलिए जानते हैं कि ये चुनाव 2021 के विधानसभा चुनाव से कैसे और कितना अलग होगा.

चुनाव आयोग ने असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुच्चेरी विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया है. बंगाल में दो फेज़ में चुनाव होगा, वहीं अन्य राज्यों में एक फेज़ में ही वोटिंग पूरी कराई जाएगी. नतीजे 4 मई को जारी किए जाएंगे. पश्चिम बंगाल का चुनाव कई मायनों में 2021 से अलग होगा.

8 नहीं, 2 फेज़ में होंगे पश्चिम बंगाल के चुनाव

साल 2021 में बंगाल चुनाव 8 फेज़ में संपन्न कराए गए थे. पश्चिम बंगाल के कई इलाके संवेदनशील हैं. चुनाव के दौरान झड़प और हिंसा की खबरें बंगाल से आती रही हैं. सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए 8 फेज़ में चुनाव करवाए गए थे. हालांकि, इस बार बंगाल के राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट की थी कि मतदान कम चरणों में करवाए जाएं, पार्टियों की तरफ से इस संबंध में तर्क दिया गया था कि इस बार बंगाल में पहले ही बड़े पैमाने पर सुरक्षा बल की तैनाती करवाई जा चुकी है. इसके साथ ही ये तर्क दिया गया कि कई चरणों में चुनाव होने पर वोटर्स का उत्साह कम होता है. इन बातों को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने 2 चरणों में चुनाव करवाने का फैसला किया है.

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पश्चिम बंगाल में वोटर्स की संख्याः 2021 बनाम 2026

सामान्य तौर पर एक चुनाव के मुकाबले अगले चुनाव में वोटर्स की संख्या अधिक होती है. लेकिन चुनाव आयोग के आंकड़ों की मानें तो 2026 में बंगाल में 2021 के मुकाबले कम वोटर्स हैं. साल 2021 के चुनाव आयोग के प्रेस नोट के मुताबिक, 2021 के चुनाव में बंगाल में 7 करोड़ 34 लाख वोटर्स थे. जबकि 15 मार्च को चुनाव आयोग ने जानकारी दी कि बंगाल में 6 करोड़ 45 लाख 60 हजार वोटर्स हैं. यह वोटर्स की संख्या में लगभग 88 लाख से ज्यादा की गिरावट है. ऐसा तब है जब इस साल बंगाल में 5 लाख 23 हजार फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं.

पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी के बड़े मुद्दे

साल 2021 में बंगाल चुनाव कोविड 19 महामारी की दूसरी लहर के बीच हुए थे. इस दौरान बीजेपी ने ममता बनर्जी पर कोविड 19 के इमरजेंसी मैनेजमेंट मीटिंग्स से गायब रहने के आरोप लगाए थे. ममता बनर्जी सरकार पर कोविड 19 के मामलों को दबाने के आरोप भी लगे थे. साल 2021 के चुनाव से पहले CAA चुनाव का बड़ा मुद्दा बना रहा, बीजेपी ने NRC को मुस्लिम घुसपैठियों की पहचान का जरिया बताया था और ममता बनर्जी सरकार पर माइनॉरिटी अपीज़मेंट का आरोप लगाया था. इस चुनाव में भी बीजेपी का प्रमुख मुद्दा यही है. इसके अलावा बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी केंद्र सरकार की योजनाओं को बंगाल में लागू नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से बंगाल के नागरिकों तक केंद्र की योजनाएं पहुंच ही नहीं पा रही हैं. भ्रष्टाचार, कई TMC विधायकों की क्रिमिनल केसेस में इनवॉल्वमेंट आदि इस बार बीजेपी के बड़े मुद्दे हो सकते हैं. इसके अलावा बीजेपी पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी समस्याओं को बड़ा मुद्दा बना सकती है.

पश्चिम बंगाल चुनाव में TMC के बड़े मुद्दे

2021 के चुनाव में ममता बनर्जी ने बीजेपी लीडरशिप को बाहरी बताते हुए बंगाली अस्मिता को बड़ा मुद्दा बनाया था. इस बार भी संभावना है कि ममता बनर्जी यह मुद्दा उठाएंगी. बीते चुनाव में TMC ने CAA-NRC को बड़ा मुद्दा बनाया था और इसे बंगाली मुस्लिमों के खिलाफ केंद्र का हमला बताया था. इस चुनाव में SIR के चलते बड़ी संख्या में कटे वोटर्स के नाम, केंद्र सरकार द्वारा सेंट्रल एजेंसियों के दुरुपयोग आदि को ममता बनर्जी की पार्टी बड़ा मुद्दा बनाएगी.

पश्चिम बंगाल चुनाव में जनता के बड़े मुद्दे क्या हैं?

2021 का चुनाव पूरी तरह से मोदी बनाम ममता में तब्दील हो गया था. इस बार भी ऐसा ही होने की पूरी संभावना है. इस चुनाव में जनता का सबसे बड़ा मुद्दा होगा रोज़गार. वोट वाइब- स्टेट वाइब राउंड 1 के सर्वे के मुताबिक, 33 प्रतिशत से ज्यादा वोटर्स का मानना है कि बेरोज़गारी एक बड़ा मुद्दा है. वहीं, दूसरा बड़ा मुद्दा है महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था. साल 2024 में RG Kar मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर का रेप-मर्डर केस बंगाल में एक बड़ा मुद्दा बना, साल 2025 का लॉ कॉलेज गैंगरेप केस भी बड़ा मुद्दा रहा. TMC के कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं. इस चुनाव में स्थानीय विधायकों के प्रति वोटर्स की अंसतुष्टि भी जनता के लिए बड़ा मुद्दा है. ये मुद्दे ममता बनर्जी के खिलाफ़ जा सकते हैं, वहीं SIR और सिटिज़न से जुड़े मुद्दे ऐसे हैं जो बीजेपी के खिलाफ़ जा सकते हैं.

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