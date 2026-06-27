Explained: कितनी अहम है भारत और जापान की दोस्ती? क्या चीन को मिलकर रोक पाएंगे दोनों देश

भारत और जापान के संबंध पिछले एक दशक में नए मुकाम पर पहुंचे हैं. जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची तीन दिवसीय दौरे पर जुलाई में भारत आ रही हैं. वह 16वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी. इस दौरान कई अहम मुद्दों पर बात होगी.

पीएम साने ताकाइची तीन दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचेंगी.

पीएम ताकाइची 16वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी.

इस सम्मेलन के माध्यम से भारत और जापान द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर जापान की पीएम साने ताकाइची 1-3 जुलाई, 2026 तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगी. वह 16वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी. पीएम ताकाइची का यह पहला भारत दौरा है. वह ऐसे समय भारत आ रही हैं जब दुनिया भर के देशों के आपसी संबंध बेहद जटिल बने हुए हैं. भारत और जापान की साझेदारी में चीन की तेजी से बढ़ती आर्थिक और सैन्य ताकत से निपटना भी एक अहम पहलू है. दोनों देश चीन के बढ़ते आक्रामक रवैये को चिंता की नजर से देखते हैं. चीन के साथ भारत की एक लंबी विवादित सीमा है. वहीं, जापान-और चीन के बीच सेनकाकू/डियाओयू द्वीपों को लेकर विवाद है. इस लेख में जानने की का प्रयास करेंगे कि भारत और जापान साथ मिलकर इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीनी चुनौती से निपट सकते हैं या नहीं.

भारत के लिए कितना अहम है जापान?

जापान को तकनीक के क्षेत्र में दुनिया के सबसे अग्रणी देशों में से एक माना जाता है. दोनों ही देश लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था से संचालित होते हैं. भारत और जापान इस समय चीन के दबदबे वाले एक-ध्रुवीय एशिया बनने से रोकने के लिए साथ काम कर रहे हैं. दोनों देशों का सहयोग आर्थिक, समुद्री और तकनीकी क्षेत्रों में फैला हुआ है. चीन पर निर्भरता कम करने के लिए जापान ने अपने निवेश की दिशा में भी बड़ा बदलाव किया है. जापान अब चीनी बाजारों से अरबों डॉलर निकालकर भारत में लगा रहा है.

टोयोटा, सुजुकी और होंडा जैसी बड़ी जापानी कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बड़े पैमाने पर समर्थन दे रही हैं. रेनेसास जैसी सेमीकंडक्टर कंपनियां भारत में बड़े चिप प्लांट लगाने के लिए सहयोग कर रही हैं. सिर्फ इतना ही नहीं, दक्षिण चीन सागर में चीन के आक्रामक रुख और हिंद महासागर में उसकी बढ़ती नौसैनिक उपस्थिति ने भारत और जापान को नौसैनिक सहयोग और गहरा करने के लिए भी प्रेरित किया है.

भारत और जापान, दोनों जानते हैं कि कैसे चीन छोटे विकासशील देशों को कर्ज के जाल में फंसा कर अपना क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाता है. इसलिए चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर-आधारित प्रभाव को चुनौती देने के लिए, भारत और जापान ने दक्षिण एशिया और अफ्रीका में हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को को फंड करने के लिए हाथ मिलाया है. भारत और जापान मिलकर ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि क्षेत्रीय देश चीन के शोषणकारी कर्ज के जाल में न फंसें.

क्वाड में भारत-जापान की साझेदारी कितनी महत्वपूर्ण?

क्वाड (Quad) आधिकारिक तौर पर एक मिलिट्री पैक्ट के बजाय एक डिप्लोमैटिक अलायंस है. लेकिन, यह भारत और जापान को कई रणनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करता है. 'इंडो-पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस' जैसी पहल के जरिए भारत और जापान लगभग रियल-टाइम सैटेलाइट ट्रैकिंग डेटा शेयर करते हैं. इससे चीन की गुप्त समुद्री गतिविधियों पर नजर रखने में मदद मिलती है. भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, IPMDA पहल के तहत शुरुआत में हिंद महासागर क्षेत्र पर ध्यान दिया जाएगा.

किन मुद्दों पर हो सकती है भारत जापान की बात?

आर्थिक सहयोग को मजबूत करना दोनों देशों की सबसे बड़ी प्राथमिकता है. प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची की भारत की पहली यात्रा का मकसद सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा के जरिए रिश्तों को और बेहतर बनाना भी है. इसे इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में बदलती भू-राजनीतिक स्थिति और सुरक्षा के बदलते माहौल को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. भारत-जापान आर्थिक सुरक्षा पहल के तहत सेमीकंडक्टर भी एक प्राथमिकता है. इसका मकसद जरूरी सामानों के लिए एक मजबूत सप्लाई चेन बनाना और इस रणनीतिक सेक्टर में सहयोग को तेजी से बढ़ाना है.

भविष्य की तकनीक के विकास पर जोर

भारत और जापान की साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), टेलीकम्युनिकेशन और जरूरी खनिजों पर भी केंद्रित है. दोनों देश अगले दशक के लिए टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के रोडमैप पर काम कर रहे हैं. भारत और जापान साथ मिलकर नई तकनीकों के विकास के लिए टैलेंट मोबिलिटी (प्रतिभाओं की आवाजाही) को बढ़ावा देने पर भी जोर दे रहे हैं. अगले पांच साल में दोनों देशों के 5 लाख से ज्यादा लोग एक दूसरे के देशों में जाकर काम कर सकते हैं.

भारत और जापान अब तक कौन से अहम समझौते कर चुके हैं?