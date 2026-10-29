कूनो में कितने सेफ हैं चीते! वहां कैसे पहुंच जाते हैं पोचर्स? जानिये 'प्रोजेक्ट चीता' के सामने अब कौन-कौन सी चुनौतियां | Explained

मध्यप्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 19 महीने के नर चीते की गोली से मौत के बाद वहां की सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं. 'प्रोजेक्ट चीता' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है, जिसकी शुरुआत सितंबर 2022 में कई गई थी.

कूनो में 19 महीने के शावक की मौत की जांच के लिए केंद्र सरकार ने एक हाई-लेवल टीम भेजी है. (Photo: ANI)

मध्यप्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में मौजूद चीते कितने सुरक्षित हैं? यह सवाल एक बार फिर तब सामने आ गया जब 19 महीने के चीते की गोली लगने से मौत हो गई. ये चीते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी 'प्रोजेक्ट चीता' के तहत विदेशों से भारत लाए गए थे. 27 अक्टूबर को सर्जरी के दौरान 'चीते KNG22' के शरीर से गोली के पांच छर्रे निकाले गए, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी. सितंबर 2022 में 'प्रोजेक्ट चीता' की शुरुआत के बाद यह पहली बार है जब किसी चीते की मौत गोली लगने से हुई है.

संरक्षित इलाके में कैसे पहुंचे पोचर्स?

केंद्र सरकार ने इसकी जांच के लिए हाई-लेवल टीम भेजी है. वहीं, मध्यप्रदेश सरकार ने स्पेशल टास्क फोर्स (SIT) बनाई है, लेकिन इसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कूनो नेशनल पार्क में चीते वाकई सुरक्षित हैं? क्या प्रोजेक्ट चीता के लिए जो अधिकारी, कर्मचारी और संसाधन लगाए गए हैं वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं? संरक्षित इलाके में पोचर्स कैसे पहुंचे, जिन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और उन्हें रोकने वाला कोई मौजूद नहीं था.

PIB के मुताबिक केंद्र की तरफ से भेजी गई टीम में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) के वन महानिरीक्षक, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के अतिरिक्त निदेशक और ब्यूरो के क्षेत्रीय उपनिदेशक शामिल हैं.

कहां मिला था घायल शावक?

घायल शावक 25 अक्टूबर को मुरैना के पहाड़गढ़ के पास मिला था. शुरुआती इलाज के बाद शावक को जबलपुर में नानाजी देशमुख वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी (NDVSU) में शिफ्ट कर दिया. यूनिवर्सिटी में CT स्कैन से पता चला कि अंदरूनी अंगों, हड्डियों और नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचा है. इमरजेंसी सर्जरी के दौरान डॉक्टरों ने शावक के शरीर से बंदूक के पांच छर्रे निकाले, लेकिन 27 अक्टूबर की सुबह उसकी मौत हो गई. शावक की पहचान 'KNG22' के तौर पर हुई है. वह मादा चीता 'निरवा' का बच्चा था. मेडिकल जांच में यह भी सामने आया कि उसे बहुत पास से गोली मारी गई थी.

अधिकारी ने क्या दी जानकारी?

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक डॉ. समीता राजोरा के हवाले से न्यूज एजेंसी PTI ने बताया कि 19 महीने के चीते 'KNG22' को 25 अक्टूबर को श्योपुर क्षेत्रीय वन मंडल के बीट क्रमांक 748 में घायल अवस्था में पाए जाने के बाद बचाया गया था. नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय (NDVSU) में सर्जरी के दौरान चीते के शरीर से बंदूक के पांच छर्रे निकाले गए.

सिक्योरिटी कंप्रोमाइज कैसे हुआ?

इस घटना और कूनो नेशनल पार्क में मौजूद चीतों की सुरक्षा को लेकर 'DNA Hindi' ने वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट अजय दुबे से बात की. उन्होंने कहा कि चीते को कॉरिडोर में पहुंचकर गोली मारना काफी गंभीर और चिंताजनक है. चीता कॉरिडोर तीन स्टेट को जुड़ा हुआ है. यह मध्यप्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तक फैला है. कई बार वह घनी आबादी वाले इलाकों में राजस्थान और यूपी तक भी चले जाते हैं, जहां से उनका रेस्क्यू भी किया गया है. सवाल यह है कि जब वो इतना फ्री रेंज कवर करता है, तो उसकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज कैसे हुई?

अधिकारियों की भूमिका पर सवाल

वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट अजय दुबे ने कहा कि रेडियो कॉलर की इंफॉर्मेशन केवल ऑफिसर और ट्रैकिंग टीम को रहती है, वो पोचर्स तक लीक कैसे हो गई? उन्होंने सवाल किया कि पोचर्स की हिम्मत कैसे हो गई कि इस प्रोटेक्टेड एरिया में वो बंदूक लेकर आए और गोली चलाएं, जिसकी आवाज जंगलों में बहुत दूर तक जाती है. ट्रैकिंग टीम कहां थी और ट्रैकिंग टीम को मॉनिटर करने वाले फील्ड डायरेक्टर उत्तम शर्मा कहां थे? DFO थिरू कहां थे? SDO अमृतांशु सिंह कहां थे? ये तीनों अधिकारी लंबे समय से वहां पदस्थ हैं और इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि इन लोगों ने हमेशा कंप्रोमाइज किया है.

पहले भी हुए शिकार पर अकाउंटेबिलिटी नहीं

उन्होंने बताया कि इस पर्टिकुलर लैंडस्केप में रेडियो कॉलर लेपर्ड्स भी थे, हाइना भी थे. 'वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया' ने साल 2021 में चीता आने के पहले स्टडी के लिए लेपर्ड्स को कॉलर पहनाए थे. उनके भी शिकार हुए. उनके टूटे हुए रेडियो कॉलर मिले, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ.

जुलाई 2026 में आगरा पुलिस ने गैंग पकड़ी, जिन्होंने छह लेपर्ड्स कूनो नेशनल पार्क से मारे, दो शिवपुरी से मारे, 2 श्योपुर से मारे लेकिन कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हुई. 2025 में माधव में टाइगर मारा, टाइगर रिजर्व भी कॉरिडोर से लगा है, श्योपुर में लेपर्ड्स मारे, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ. अजय दुबे ने कहा कि रिपीटेड इंसिडेंट्स ऑफ पोचिंग को हैंडल किया गया वह भी जीरो अकाउंटेबिलिटी के साथ और आज चीता मार दिया गया.

क्या चीतों को बाड़ के अंदर रखा जा सकता?

वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट अजय दुबे ने बताया कि चीता प्रोजेक्ट फ्री रेंज का है. उन्हें आप एनक्लोजर्स में नहीं रख सकते, जैसे साउथ अफ्रीका में है. इन्होंने ये क्लेम किया कि फॉरेस्ट अवेलेबल है, बड़ा कॉरिडोर है. 16 चीता जो हैं वो फ्री रेंज ओपन है. बाकी एनक्लोजर्स में हैं. अगर हमें इन्हें ऐसे ही रखना होता तो नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका से हम क्यों लाते? चीते भारत के कई चिड़ियाघर में भी हैं. यह पहला प्रोजेक्ट था इंटरकॉन्टिनेंटल जो प्रोडक्शन हुआ है फ्री वाइल्ड रेंज का.

क्या चीतों की सुरक्षा के पर्याप्त हैं इंतजाम?

वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट अजय दुबे ने बताया कि इनके पास करोड़ों का बजट, मैनपॉवर, ड्रोन, हाई रेजोल्यूशन कैमरे हैं, लेकिन फिर वही बात आती है कि आखिर जब अफसर नकारा हो, लापरवाह हो, इनकॉम्पिटेंट हो और कैप्टिव ब्रीडिंग (एनक्लोजर्स में बच्चे पैदा होना) से खुश हो रहा है तो क्या किया जा सकता. जब ये लापरवाह फील्ड डायरेक्टर हो, जैसे उत्तम शर्मा, जो शिवपुरी में बैठते हैं. वह फील्ड डायरेक्टर माधव टाइगर रिजर्व हैं, जो कूनो से 100 किमी दूर है और वह प्रोजेक्ट चीता के इंजार्ज हैं. 100 किमी दूर बैठा अफसर फील्ड पर कैसे कंट्रोल कर रहा है?

क्या है रेडियो कॉलर लोकेशन ने नहीं किया काम?

अजय दुबे ने बताया कि रेडियो कॉलर के लिए प्रोटोकॉल निर्धारित हैं. चीते के गले में रेडियो कॉलर टंगा होता है, उससे 1/2 किमी का डिस्टेंस आपको रखना है. डिस्टेंस इतना होना चाहिए, जिससे उसकी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो. रेंजर्स की एक गाड़ी उसके पीछे चलती है. इसका मैसेज शिकारियों के पास भी रहता है. शिकारी आंख मूंद कर तो शिकार करने नहीं आते, जब तक मिलीभगत ना हो. उनको पता रहता है कि इसके पीछे गाड़ी चल रही है. कहीं न कहीं यह ट्रैकिंग टीम की लापरवाही हुई है या फिर ट्रैकिंग टीम दूर थी और इन्होंने शिकार कर लिया.

प्रोजेक्ट चीता के सामने अब क्या हैं चुनौतियां?

वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट ने बताया कि'चीता प्रोजेक्ट के लिए है कि योग्य अफसर, ईमानदार अफसर की कमी है. चीता प्रोजेक्ट में करोड़ों का बजट आया, जिसके कारण अधिकारियों का बजट खर्च में ज्यादा ध्यान हो गया, संरक्षण में कम हो गया. अधिकारी फील्ड पर पदस्थ नहीं हैं, जिसके कारण ये सब लापरवाही हो रही है.

देश में चीते की आबादी बढ़ाना कितना मुश्किल?

उन्होंने बताया कि चीतों की आबादी एनक्लोजर्स में बढ़ रही है, लेकिन फ्री रेंज में नहीं बढ़ रही है. इसके लिए बेहद बहुत गंभीर चुनौती है. जब तक फील्ड पर बेहतर और ईमानदार अफसर पदस्थ नहीं होंगे, स्थानीय लोगों के साथ उनका समीकरण, संवाद, सहयोग नहीं होगा, गुप्तचर तंत्र मजबूत नहीं होगा तब तक चीतों की संख्या बढ़ाना असंभव है.

क्या कूनो में चीते सुरक्षित हैं?

अजय दुबे ने कहा कि कि कूनो में चीते बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि गोपनीयता का आवरण डाल कर अधिकारी वहां गड़बड़ी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि हमने मामले की CBI जांच की मांग की है और हम हाईकोर्ट भी जा रहे हैं.

चीतों पर कैसे रखी जाती है नजर?

रेडियो कॉलर और ड्रोन: खुले में रहने वाले चीतों पर रेडियो कॉलर से नजर रखी जाती है. इसके साथ-साथ ड्रोन से भी उनकी निगरानी की जाती है.

खुले में रहने वाले चीतों पर रेडियो कॉलर से नजर रखी जाती है. इसके साथ-साथ ड्रोन से भी उनकी निगरानी की जाती है. चीता मित्र: एक रिपोर्ट के मुताबिक, 350 से ज्यादा लोकल वॉलंटियर गांव वालों में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करते हैं.

एक रिपोर्ट के मुताबिक, 350 से ज्यादा लोकल वॉलंटियर गांव वालों में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करते हैं. फेंसिंग: गांधी सागर में 65 स्क्वायर किलोमीटर का फेंसिंग एरिया है, जबकि VDTR में 418 हेक्टेयर का एनक्लोजर है. माधव नेशनल पार्क में 13 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार है.

गांधी सागर में 65 स्क्वायर किलोमीटर का फेंसिंग एरिया है, जबकि VDTR में 418 हेक्टेयर का एनक्लोजर है. माधव नेशनल पार्क में 13 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार है. शिकार की उपलब्धता बढ़ाना: शिकार को मजबूत करने के लिए चीतल, नीलगाय और चिंकारा को तय हैबिटैट में लाया गया है.

शिकार को मजबूत करने के लिए चीतल, नीलगाय और चिंकारा को तय हैबिटैट में लाया गया है. कुनो के लैंडस्केप को बढ़ाना: एक प्रपोजल में कुनो के एरिया को 748 स्क्वायर किलोमीटर से बढ़ाकर 1,800 स्क्वायर किलोमीटर करने की बात कही गई है. खबर है कि 541 स्क्वायर किलोमीटर और जोड़ने का भी ऑर्डर दिया गया है.

एक प्रपोजल में कुनो के एरिया को 748 स्क्वायर किलोमीटर से बढ़ाकर 1,800 स्क्वायर किलोमीटर करने की बात कही गई है. खबर है कि 541 स्क्वायर किलोमीटर और जोड़ने का भी ऑर्डर दिया गया है. नए हैबिटैट बनाना: गांधी सागर को चीतों के दूसरे घर के तौर पर डेवलप किया जा रहा है, जबकि नौरादेही, जो अब वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व का हिस्सा है को आबादी को बड़े एरिया में फैलाने के लिए एक और हैबिटैट के तौर पर डेवलप किया जा रहा है.

गोली लगने से हुई पहली मौत

KNG22 की मौत से पहले चीतों के मरने की वजह बीमारी, चोट, एक्सीडेंट और दूसरे कुदरती या अनजान वजहें थीं.

2023 में 8 चीतों की मौत

प्रोजेक्ट के पहले साल आठ चीतों की मौत हो गई, जो उस समय सालाना सबसे ज्यादा थीं. बताई गई वजहों में किडनी की बीमारी, मादा चीता दक्षा के साथ मेटिंग के दौरान हुई जानलेवा लड़ाई, कॉलर से जुड़े घावों में कीड़े लगने के बाद सेप्टीसीमिया और हार्ट फेलियर शामिल थे.

2024 में 2 चीते की गई जान

चीता पवन की मौत नाले में डूबने से हुई. वहीं, शौर्य की मौत ऐसे हालात में हुई जिनका तुरंत पता नहीं चल पाया.

2025-26: 4 शावकों समेत 5 चीते की मौत

मई में चार शावकों की मौत हो गई. ऐसी आशंका है कि उनका शिकार किया गया था. एक और मादा चीता, KGP-11, मुरैना जिले में घायल होने के बाद मर गई.